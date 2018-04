MotorolaStarTAC - jenom Hvězdy, Bůh a Tangero (recenze)

Přiznám se ihned z kraje - Motorolu StarTAC jsem mělpouhý týden a ještě ke všemu jsem k ní nedostal manuál -dosud není žádný k dispozici. Telefon mi zapůjčila firma RCS Brno s tím, že jestli chci manuál, musím počkat, ažbude hotov. Neváhal jsem ani chviličku, telefon je to takproklamovaný a oslavovaný, že každá vteřina odkladu pro mnebyla mučivou. Nevěřím však tomu, že by se příliš tentonedostatek podepsal na recenzi - viz dále.

Hned v úvodu předesílám jedno: MotorolaStarTAC stojí okolo 52 000 Kč bez DPH, což ji vyřazujez běžného pole soutěžících mobilních telefonů.Aby tedy bylo jasno ihned od začátku, u telefonů této třídyneočekávám, že by po něm jeho majitel požadoval složitémožnosti blokování hovorů - nebudu je tedy popisovat, ač jetelefon má v míře hojné a dostatečné. Těžiště tétorecenze nebude spočívat ve věcech, jaké nám přijdoudůležité u telefonů s cenami do 25 tisíc korun. Nic sinenamlouvejme - vysoká cena tohoto telefonu je dána jehoexklusivitou, kouzlem a image toho nejlepšího.

Jak již bylo řečeno, za tento telefonzaplatíte s daní přes šedesát tisícovek, čímž sespektrum kupujících přesouvá od úspěšných managerůk úspěšným ředitelům koncernů nebo neúspěšnýmředitelům bank. Tím se také telefon stává vícemódním doplňkem, než prostředkem komunikace -prestiž majitele je dána tím, že si mohl dovolit něco takdrahého a tak exklusivního, jako je StarTAC.

Budiž mi dovolena malá vsuvka.Stojím si takhle v dlouhé frontě, linoucí se prodejnounejmenovaného operátora. Čekám, až na mne dojde řada a ažbudu moci s některým z techniků dohodnout výměnu plastovékrytky antény Motoroly 8400 (mimochodem, strašně se lámou).V tom mi zvoní telefon - odepínám StarTAC od pasu a několikaslovy končím hovor. Prodejna zašuměla a ode zdi se odlepujemladík, který až doposud vypadal na zdejšího kápapozorujícího vězně. Když se před něj postavil člověk,který stál v řadě přede mnou, obešel ho a přišel kemně, aby s výraznou ochotou vyslovil své přání mi pomoci.Odcházel jsem po necelých dvou minutách, kdy mi byl v mžikurozštípnutý plastový kryt vyměněn. Lidé stojící vefrontě předemnou ještě čekali...

Aby bylo zřejmé - StarTAC nenítelefon, který by se dal nosit jen tak ledabyle.Ještě první den jsem si troufal chodit s ním v džínách, nazítří jsem je vyměnil za kalhoty a sako, neboť pohrdáníokolí nad výstředním milionářem (mnou! pcha...) bylohmatatelné. Z toho je také zřejmé, že recenze na StarTACmě přišla poněkud dráže, než obvyklé recenze -například v restauraci, kde mi pětkrát zazvonil mobil -StarTAC - jsem neměl odvahu nenechat asi 40 Kč dyško, kdyžčíšník kolem mne poskakoval, jako by měl prázdný lokál (knelibosti ostatních spolustolovníků) a ještě mi naodchodu držel dveře.

Dost již chvály a stesků na společenskoufunkci tohoto telefonu.

Motorola StarTAC váží na mých domácíchvahách něco pod 100 gramů - úředně udávaný údaj zní98,5 gramů včetně standardního akubloku. Ten akublok je tlustý jako dvacetikoruna (ta kovová!) a má rozměry takminiaturní, že nepřipouští žádné pochybnosti o umukonstrukéra.

Celkový vzhled

Věc vkusu - beze sporu je to, že bezpřídavného akupacku připomíná tank. Mě osobně plně vyhovuje a i žena jásala, že se konečně našla designerská konkurence pro Sony CMD-Z1. Telefon je samozřejmě"rozkládací" - ale na rozdíl od předchozích Motorolnemáte displej u ucha, ale na flipu u pusy, taktéžklávesnici. Tato volba mi přišla poněkud zdařilejší.Výsuvná anténa protáhne telefon o celou délku, což nenípři výšce telefonu žádný div. Celkové hodnocení vzhleduovšem nechám na vás - fotografie tu vidíte. Váha telefonu jeokolo 99 gramů (kdybych napsal 100 gramů, tak mě z Motorolypřizabijí, ale já vážně nemám doma žádnou extra váhu natelefony). Svými rozměry se samozřejmě pohodlně vejde dokapsičky u košile, nebo po doplnění kroužkem vhodněposlouží i jako přívěšek na klíče.

Displej

Kvalitní, plně grafický, horní řádekstavový s ikonami a stále zobrazovaným časem, spodní ažtři řádky určené pro text. Přístroj nepoužívá nijakpřehnaně animací - spíše s nimi spoří. Zato rád as oblibou informuje o tom, co se s ním právě děje,textovým i grafickým výstupem.

Baterie výdržtelefonu

Napájet může tento akublok telefon podletvrzení Motoroly 20 hodin - osobní zkušenost tomu odpovídala- z celkem 17 hodin provozu jsem prohovořil 45 minut, což jerelevantní.

Ale nedosti na tom - StarTAC se standardnědodává s přídavným Li-Iont akupackem, který se dápřipnout "na záda" telefonu - tím se dostáváme navýrobcem udávaných 100 hodin stand-by a 8 hodin hovoru. Opětpříjemné překvapení - 78 hodin stand by a téměř dvěhodiny hovoru jsou příjemnou vizitkou.

Vzhledem ke konstrukci telefonu je možnépoužívat jeden ze dvou akupacků, nebo oba najednou. Pokudpoužíváte pouze malý článek, je všechno normální, iběhem hovoru můžete připnout velký článek, malý odpojit avložit do stolní nabíječky (tu jsem ovšem nemělpřiloženou, na trhu totiž jsou dvě verze - normálnís cestovní nabíječkou a VIP se stolní nabíječkou av luxusnějším balení) - než se mu nabije, hovoříz velké baterie.

Systém provozu na dvě baterie je vyřešenzajímavě - alespoň, pokud jsem ho správně odhalil.Nejdříve se totiž vybíjí ta velká a teprve po ní ta malá.Nabíjet můžete samozřejmě obě najednou i cestovnínabíječkou.

Když už je řeč o bateriích, StarTACmá jednu vadu, kterou u telefonu za takovou cenu považuji zadosti nepříjemnou. Vypadávají mu totiž ony malébaterie. Ty je totiž nutno po vsazení do těla přístrojezajistit západkou. Ta ovšem nemá pružinu a není přílišobtížné při vyndávání telefonu z klipsničky (která jesoučástí dodávky a je moc roztomilá) tuto pojistku uvolnit.To ovšem představuje vypadnutí baterek v okamžiku, kdytelefon otevřete a přiblížíte k uchu, což znamená ztrátuhovoru. Na druhou stranu je to ovšem ještě ta lepšívarianta. Pokud si nevšimnete uvolnění pojistky a nezaklapneteji, baterie při první nejméně vhodné příležitostivypadnou. To se stalo i mně a již jsem přemýšlel o tom, zdaje pravda, že tyto baterie stojí 7000 Kč a zda na ně v RCS dostanu alespoň velkoobchodní cenu. Naštěstí senašly!

U telefonu za takovou cenu bych takovétodrobné vady ve zpracování neočekával. Přeci jenom, míttelefon obmotaný Scotchpáskou, jako jsem to praktikoval já,nebude pro generálního ředitele to pravé ořechové.

SIM karta

Motorola se nás evidentně snažípřesvědčit, že je mistr miniaturizace. Do StarTACu sepoužívá velká SIM karta (ano, jsem střízlivý - ne,nemýlím se) - ta se do ní zasouvá štěrbinou jako uTX770 (nesrovnávám!) a ostatních Motorol. Jenázorně vidět, že StarTAC má opravdu rozměr kreditní karty(podle mne proto také použili velkou SIM kartu) - setinamilimetru SIM karty přečuhuje z telefonu, abyste viděli, žereklama nelhala.

Paměť, telefonníseznamy

Motorola StarTAC umožňuje používat nejenomadresář na SIM kartě, ale i vnitřní o sto položkách.K vyvolání adresáře slouží prostřední tlačítko na bokupřístroje - obě krajní potom slouží k abecednímulistování. Pokud chcete, můžete zadat přímo číslopaměťové pozice, nebo vyhledávat podle jména či jeho kusu.Bohužel, nelze telefon donutit k přechodu na vámi zvolenépísmeno jinak, než že si k němu dojedete, nebo si honecháte vyhledat - například u Siemense s Sony funguje to,že stisknete písmeno, k němuž chcete přejít a telefonníseznam k němu přejde. To je poměrně nepříjemná vada najednoduchosti ovládání, protože vás to odsuzujek šílenému listování v dlouhých seznamech (cílovéskupiny StarTACu je budou mít dlouhé - např. premier, uradvlády, president, milenka 1, Milos, URNA, atd...) nebok nutnosti zadávat ono první písmeno či část slova dovyhledávání. Trochu škoda...!

Vyhrazené klávesy pro vstup do menu, provámi definované položky menu, pro čtení a psaní do paměti(pokud znáte číslo paměti).

Telefon má seznam příchozíchneuskutečněných hovorů a seznam odchozích hovorů.

Psaní textu

Jakékoliv psaní textu je klasické - tři ažčtyři písmena na jednom numerickém tlačítku, potom čísloa znaky. Nepodařilo se mi odhalit, zda lze používat maléznaky, osobně se mi to nepovedlo. Jinak je telefon zobrazitumí. Také jsem neodhalil žádnu nápovědu, kde je jaký znakumístěn nebo kolik máte ještě volného místa při psaníSMS zprávy. Považuji to za opomenutí, který by se u tétocenové katerogie nemuselo vyskytovat.

Indikace na displeji

Nabíjení baterie je indikováno ikonoupatřičně se plnící baterie, stav baterie je indikovántřemi dílky v ikoně baterie. Síla signálu je indikovánaanténkou a počtem dílků - jako u všech Motorol. Promeškanýhovor je indikován nápisem, SMS zpráva ikonkou. V klidovémstavu je na displeji nadepsáno jméno sítě, v níž jstepřihlášeni, telefon není žádný homelesák, takže pozná iCZ Paegas a samozřejmě CZ-Eurotel. Na displeji je trvaleindikován čas.

Když mluvíme o indikaci na displeji, telefonmá vyhrazenou klávesu pro rychlý přístup k vámipředdefinovaným položkám menu - tzv. PersonalizeMenu - samisi můžete zvolit, co se pod touto vyhraženou klávesou máskrývat - potom je pohyb v nejčastěji používanýchpoložkách menu značně jednodušší.

Zvonění

Telefon má asi 7 druhů vyzvánění, včetněvybračního, to lze zapnout tak, aby zvonilo samostatně iběhem zvonění normálního nebo před ním (což považujiza optimální). Vyzváněcí tóny se od dob TX770nezměnily.

Regulace hlasitosti

Během hovoru lze regulovat tlačítky na boku- těmi stejnými, co jsou užívány pro pohyb v adresáři.

Telefonování

Samozřejmě lze přímou volbou čísla anásledným "odpálením" hvooru klávesou OK (ta jezelná). Jinak lze číslo vyhledat v seznamech již výšepopsaným způsobem. Telefon neumí identifikovat volajícíhov případě neúplného čísla, takže +42604xxxyyy nerozeznáod 0604xxxyyy jako některé jiné telefony. Pokud se formátyidentifikace volajícího shodují s číslem uloženýmv paměti, bez problémů identifikuje všechny.

Indikace provolanédoby

Plně podporuje GSM Phase 2 - a to sinemyslím, že by majitele tohoto telefonu zajímalo, kolikprovolali. Lze nastavit limitní hodnoty, po jejichžpřekročení telefon odmítne volat do vloženíodblokovávacího hesla. Nic z toho naši operátořinepodporují.

Blokování hovorů

Ano, lze, nejrůznější kritéria, alenemyslím si, že by to majitele těchto telefonů zajímalo.Ženě přeci stačí Panasonic G500 - vypadá jako rtěnka asynovi Sony CMD-Z1. Tak komu by to půjčovali a sobě toblokovat nebudou.

Telefon podporuje telekonference i příjem aodesílání SMS zpráv, u nich lze nastavit dobu platnosti,žádost o potvrzení i možnost zpětné odpovědi - ani jednonaši operátoři nepodporují (ha, telekonferenci již oba!Haleluja...) Taktéž si můžete dokoupit PCMCIAdatafaxovou sadu pro odesílání a příjem dat i faxů.Hands-free zatím nejsou běžně k dispozici (březen), alebudou na trhu co nevidět. Telefon si umí stáhnout hlasitostrádia v hands-free.

Co říci závěrem?

Jakýkoliv result je zde zbytečný -jde o telefon výjimečný ani tak nikoliv svými funkcemi, tyvěru nejsou nic extra, ale hlavně svou cenou a váhou.Ano, PhilipsGenie se chlubí tím, že bude lehčí(o dva gramy), ale na trhu volně k dostání ještěnení a cenu nebude mít příliš odlišnou. Ale i tak -Motorola mohla vnést ducha větší inovace do tohoto telefonu.Jeho zmenšení podle mne není dostatečnou protiváhou ceny -vždyť celý software telefonu byl bez viditelné změnyponechán z Motoroly 8700, což si tento telefon nezasloužil.

Ano, Motorola StarTAC je symbol něčeho, corepresentuje její majitel. Ne každý si může koupit StarTACa,takže jeho skutečný majitel ocení ztrátu dojmů, kterépronásledují nutně majitele dotovaných přístrojů typu Fizz a Dancall - jeho identita mezi mobilujícími bude rozhodněpotvrzena touto malou kráskou od Motoroly.