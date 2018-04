Motorola zúží nabídku svých telefonů

Motorola, hnána snahou uklidnit investory, odhalila další své optimistické předpoklady vývoje finančních ukazatelů. Podle vedoucích představitelů této americké společnosti by měla firma ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku opět dosáhnout zisku. Cestou k tomu by mělo mimo jiné být i větší sjednocení jednotlivých typů telefonů tak, aby bylo možné používat téměř polovinu stejných součástek ve všech modelech.

Šance na brzké vylepšení finančních výsledků Motoroly prezentoval president divize osobní komunikace Mike Zafirovski v telefonním hovoru se zástupci ratingové agentury JP Morgan H&Q. Podle jeho slov firma chystá zúžení své produktové řady tak, aby snížila náklady a zvýšila zisky.

„V posledním čtvrtletí tohoto roku již dosáhneme zisku. Máme velmi kvalitní novou produktovou řadu, výborně vyladěnou strukturu cen našich produktů, jakož i pevně dohodnuté ceny a termíny s našimi dodavateli,“ uvedl Zafirovski. Motorola by se pochopitelně ráda vrátila do časů nemalých zisků, které jí nedávno skončily - v prvním čtvrtletí tohoto roku dokonce zaznamenala první provozní ztrátu za posledních 17 let.

Podobné telefony, stejné součástky

Kromě přesouvání výroby do asijských států s levnější pracovní silou, se kterým již americká společnost začala, odhalil Zafirovski základní detaily další strategie. Motorola prý hodlá omezit rozsah nových produktů, které by již nadále neměly tvořit tak široký seznam čítající mnoho velmi rozdílných modelů. V současné době totiž pouhých 10-20 procent telefonu této značky tvoří součástky společné pro více typů. Do konce roku by univerzální části telefonů, používané v celé řadě, měly tvořit 40-45 procent přístroje. Tato menší rozmanitost by podle slov Zafirovskiho měla Motorole ušetřit až 25 procent výrobních nákladů. Od tohoto postupu si zřejmě firma hodně slibuje, neboť hodlá v tomto připodobňování přístrojů pokračovat i nadále, tak aby v roce 2002 bylo společných plných 75-80 procent součástek.

Více velmi podobných telefonů znamená méně různých výrobních linek, méně rozdílných postupů ve výrobě a tedy také menší náklady. Na druhou stranu, zúžený výběr může zklamat některé potenciální uživatele, kteří si z omezené nabídky nevyberou přesně to, co potřebují. Strategie finské společnosti Nokia však v poslední době ukazuje, že lze oslovit široký okruh uživatelů s pouze několika modely, které však přesně pokryjí základní potřeby nejpočetnějších skupin uživatelů. Například poslední novinka Nokia 3330 je vlastně stará známá 3310, která pouze podporuje několik nových funkcí (např. WAP) a odstraňuje některé chyby předešlého modelu. Jde stěží o víc než o starý telefon s novějším firmwarem. To je značný rozdíl oproti širokému spektru posledních levných Motorol – T2288, V2288, T180, V100. V kategorii dražších modelů je dnešní nabídka Motoroly dokonce ještě větší.

Bude lépe?

Zlepšení situace v Motorole by se nemělo týkat jen finančních úspěchů, ale také zvyšování podílu na trhu. Ten již dlouhou dobu klesá, chvíli pomaleji, chvíli rychleji. V roce 1991 držela Motorola plných 60 procent trhu, nyní je to jen 12,7 %, což znamená druhé místo za suverénní Nokií. Další „závodníci“ - Siemens, Ericsson a Alcatel - ztrácejí na americkou firmu pouze 2-4 procentního bodu.

„Nelíbí se nám představa, že jsme se za poslední tři až čtyři roky stali dvojkou,“ řekl Zafirovski. „Chceme vyhrávat... už nebudeme na trhu ztrácet.” Silná slova, která by měla mít reálný základ v obchodním plánu Motoroly na příští roky. Ovšem zda skutečně vyjde tak, jak představitelé této společnosti doufají, není vůbec jisté. Stejně agresivní plány totiž mají i ostatní výrobci a prosadit se proti nim nebude snadné.

Jestliže omezení počtu nových modelů od Motoroly bude znamenat zdokonalení těch vyráběných, mohou si zkušení vlastníci přístrojů této značky i noví uživatelé ze zúžené produktové řady vybrat mobil svých snů. Motorola asi raději ani neuvažuje o tom, že by tato strategie mohla přinést nespokojenost zákazníků, kteří u Motoroly nenajdou, co chtějí. To by totiž znamenalo poslední krok do propasti, jejíž hranu má Motorola na dohled již dnes.