Motorola žije. Představila nadupaný komunikátor Cliq s Androidem

Nová Motorola Cliq (tak se bude novinka jmenovat u operátora T-Mobile, jinak bude nová motorola v prodeji pod označením Dext) je další z mobilních telefonů, které se snaží uživateli co nejsnáze a nejjasněji zpřístupnit řadu internetových služeb. Používá k tomu operační systém Android a nové uživatelské prostředí Motoblur.

To je navrženo tak, že pomocí widgetů nabídne uživateli snadný přístup ke službám, jako jsou Facebook, Twitter nebo služby gigantu Google. Principiálně nejde o nic nového, tento trend začal Palm s funkcí Synergy u svého webOS, HTC se u Palmu inspirovalo a připravilo uživatelské prostředí Sense, které jsme tak milovali v novém HTC Hero. V neposlední řadě se tímto trendem inspirovala Nokia ve svém novém tabletu N900 s linuxovou platformou Maemo.

Prostředí Motoblur nejvíc připomíná právě Sense od HTC. A není to úplná náhoda, obě uživatelská prostředí běží na stejném operačním systému. Motorola tak odhalila velkou zbraň Androidu, nastavení a jakýsi intuitivní základ jsou na všech přístrojích s tímto operačním systémem stejné, zcela individuální ale může být samotné uživatelské prostředí.

Motoblur uživateli usnadňuje přístup ke službám Facebook, Twitter, MySpace, Photobucket, Picassa, LastFM, k e-mailům a samozřejmě široké sadě Google služeb. Všechny tyto služby může uživatel snadno sledovat pomocí widgetů na úvodní obrazovce, která opět nabídne několik listů. Pro nejpoužívanější funkce a služby je tu tak místa dost. Spoustu těchto funkcí jsme viděli právě již u HTC Hero, Motorola ale některé úkony ještě usnadnila a přidala tu a tam nějaké novinky. Je hezké vidět, jak se právě Android v tomto směru překotně vyvíjí a jak se dá upravit.

Motorola tak například u kontaktu zobrazí jeho aktuální pozici, to v případě, že daný člověk používá funkci Google Latitude. Stačí v kontaktech otevřít jeho kartu a poloha se tam zobrazí. Řazení zpráv do konverzací je samozřejmostí, stejně jako listování ve Facebook statusech nebo Tweetech daného uživatele. Telefon navíc vše stále sleduje a aktualizuje, takže uživatel o nic nepřijde. Stačí jednou zadat svá uživatelská jména a hesla k těmto službám.

Data se navíc průběžně zálohují, což usnadňuje možnost vzdáleného vymazání celého přístroje v případě jeho ztráty. Po opětovném nalezení stačí zadat heslo a veškerá data jsou obnovena. To samé platí při koupi nového telefonu. Stačí zadat uživatelské jméno a heslo toho původního.

Samotná Motorola Cliq je pak elegantní dotykový komunikátor s vysouvací qwerty klávesnicí a senzorovými tlačítky pod displejem. Není to zrovna drobeček, rozměry jsou 114 x 58 x 15,6 mm, dost vysoká je hlavně hmotnost - 163 gramů. To alespoň napovídá tomu, že by cliq nemusel být žádný plasťák.

Funkční sada je relativně obvyklá, nechybí nic podstatného. Ve výčtu tak najdeme HSDPA, wi-fi, Bluetooth 2.0, GPS, elektronický kompas, slot na karty microSD nebo pětimegový fotoaparát s automatickým ostřením. Nechybí ani 3,5mm jack.

Motorola Cliq se začne prodávat ještě v průběhu podzimu u americké pobočky operátora T-Mobile. Přesné datum uvedení ani cenu zatím výrobce nezveřejnil. Vzhledem ke konkurenci se ale dá očekávat obligátních 200 dolarů s dvouletým úvazkem, 500 dolarů bez něj. Motorola Cliq má rozhodně šanci dostat se i na evropský trh (podporu pásem na to má), kde by mohla výrazně oživit dost zdecimovanou nabídku firmy.

Motorola Cliq, technická specifikace: