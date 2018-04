Google rozjede cenovou válku. Motorola chystá smartphone za 1 000 korun

Motorola po převzetí Googlem papírově zaujala modelem Moto X. Ten však nakonec u zákazníků příliš nezabodoval. A to i přesto, že nabízí unikátní možnost úpravy krytu telefonu, který může být třeba dřevěný. Analytická společnost Strategy Analytics uvedla, že ve třetím čtvrtletí loňského roku se prodalo i přes masivní reklamní kampaň pouze půl milionu Motorol Moto X (více o Motorole Moto X zde).

Za horšími prodeji lze hledat jak omezený počet trhů, kde se Motorola Moto X prodávala, tak na průměrně vybavený telefon také vyšší cenu. Tu nyní Motorola snížila na 399 dolarů bez úvazku, tedy v přepočtu na osm tisíc korun. Motorola Moto X se přitom začala prodávat za 690 dolarů (14 000 korun). Model Moto X se od letoška začne prodávat i v Evropě.

Daleko nadějněji to vypadá s novinkou Moto G. Ta stojí ve Spojených státech bez úvazku 179 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 3 600 korun. Moto G se prodává i na vybraných evropských trzích a za svou cenu nabízí slušně vybavený a kvalitní smartphone.

Ovšem Motorola, potažmo Google, jde ještě dál. Zanedlouho rozjede cenovou válku, které budou moci konkurovat jen málokteří výrobci. Tedy snad jen někteří čínští, kteří jsou schopni výrobní náklady srazit na minimum a přitom rezignovat na vývoj.

Šéf Motoroly Dennis Woodside v rozhovoru se serverem TrustedReviews.com sdělil, že 179 dolarů je pro většinu světa stále mnoho peněz. A dodává, že v trhu smartphonů levnějších než právě 179 dolarů je obrovský potenciál.

Woodside dodává: "Proč by smartphony nemohly stát 50 dolarů? Není důvod, aby nemohly být tak levné a naším cílem je takové přístroje nabídnout." Podle šéfa Motoroly je tedy smartphone za 1 000 korun v přípravě. Woodside však nesdělil žádné detaily ohledně výbavy nebo termínu možného začátku prodeje.

Motorola vlastněná Googlem si může dovolit jít s cenou dolu. Google totiž nemusí vydělávat na samotných přístrojích, ale na službách, které nabízí a které jsou protkány reklamou. Právě z reklamy je Google živ. Proto také dává výrobcům operační systém Android zdarma bez licenčních poplatků.

Model Moto G tak může být prodáván takřka bez zisku, stejně jako je pod cenou konkurenčních špičkových smartphonů v prodeji referenční model platformy Android Nexus 5 vyráběný pro Google jihokorejským LG.

Plány Motoroly tak dávají za pravdu spekulacím, podle kterých bylo motivem koupě tradičního amerického výrobce mobilů pro Google to, aby mohl ovlivňovat globální ceny chytrých telefonů. Čím víc uživatelů bude používat smartphony se službami Googlu, tím z reklamy Googlu přiteče víc peněz (více zde).

Šéf Motoroly se v rozhovoru také zmínil o opačném spektru nabídky. U dražších smartphonů nebude Motorola nabízet ty nejinovativnější prvky výbavy, ale zaměří se právě na zmiňovanou personalizaci telefonu, tedy úpravu smartphonu k obrazu uživatele.

Zajímavě tak zní příslib o možné vlastní konfiguraci připravovaných motorol, o které se mluvilo už v minulosti (více zde). Woodside přímo říká: "Dnes máte na výběr z barev a z různých materiálů, ale nemůžete si vybrat velikost displeje a výbavu. A právě to je to, co chceme v příštím čí dalším roce nabídnout."

Šéf Motoroly tedy potvrdil, že se jednou dočkáme smartphonů, u kterých si bude možné zvolit vlastní výbavu. Motorola už prezentovala modulární, tedy skládací smartphone Ara, u kterého lze jednotlivé komponenty měnit (více o konceptu Ara zde).

Podobný koncept skládacího mobilu Phonebloks si můžete prohlédnout na videu.