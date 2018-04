Motorola x120 – hodně rychlý mobil za 100 dolarů

Na začátku letošního roku představila Motorola nový mobilní telefon s označením 120x, který je určen k provozu v síti CDMA X1. Pokud vám tato zkratka není úplně jasná, přečtěte si tento článek , kde najdete podrobné informace. Přesto všechno je jasné, že telefon není určen pro Evropu, což je ale při jeho specifikacích a především ceně velká škoda. Největší předností Motoroly 120x je podpora datových přenosů rychlostí až 153 kbps. Ano, není to mýlka, tento na první pohled obyčejný přístroj dokáže přenášet data rychlostí, kterou můžeme očekávat v případě telefonů třetí generace. Jedná se o paketový přenos dat podobný nám dobře známému GPRS. V jeho případě však zatím neexistuje komerční přístroj s vyšší přenosovou rychlostí, než je 56,6 kbps, a to nemluvíme o podpoře GSM sítí. Naopak Motorola 120x se začne prodávat již příští měsíc.

Motorola 120x je na první pohled velmi nenápadný přístroj. Znalcům amerických telefonů může připomínat třípáskovou Motorolu v120c pro CDMA sítě 800/1900 MHz a zároveň analogový systém 800 MHz a budou mít pravdu. 120x opravdu vychází z modelu v120c, ale vedle rychlých dat nabízí i rozšířenou nabídku nejrůznějších funkcí. Mezi ty nejzajímavější bude jistě patřit obsáhlý telefonní seznam na 500 kontaktů, hlasové ovládání telefonu a vytáčení čísel z telefonního seznamu, či hlasový záznamník na dvě minuty záznamu. Telefonu nechybí ani podpora SMS zpráv, WAPový prohlížeč, nebo třeba 64 vyzváněcích melodií, z kterých si můžete přesně polovinu editovat či nahrát sami. Z výčtu funkcí je patrné, že Motorola 120x je velmi podobná evropskému modelu Timeport 280. Stejně jako on nabízí samozřejmě i kalkulačku, organizér, tři hry nebo synchronizace s počítačem.

Velikost telefonu je 127 x 43 x 28 mm a váží 125 gramů, na evropské poměry docela dost, na americké slušný standard. Displej je pouze monochromatický s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů a dokáže zobrazit až pět řádek. Text však bude zobrazen jen na třech. Celé to bude stát pod 100 USD, což je v přepočtu přibližně 3 600 Kč. Že je to nějak málo? Ve srovnání s Evropou přímo za hubičku a je to docela levné i na americké poměry. Bohužel, jak již bylo uvedeno, telefon lze použít jen v Americe (Severní i Jižní), dále bude nabízen v Koreji a překvapivě i na Ukrajině. V posledním případě se však jedná jen o menší lokální síť. Poslední zajímavostí tohoto atraktivního telefonu je podpora MP3 přehrávače, který však není integrovaný, ale dodává se jako příslušenství za pouhých 200 USD, tedy za dvojnásobek ceny telefonu. Ovšem pokud se rozhodnete tuto sumu vydat, budete si moct nahrávat nové písničky přes telefon právě pomocí rychlého přenosu dat. 153 kbps by již mohlo postačit k tomu, abyste si cestou do práce stáhli svůj oblíbený song, který si pak budete pouštět při pracovní poradě nebo ve škole při hodině. Ovšem kolik to bude stát, zatím nevíme.

V Evropě si na podobné vymoženosti budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Pokud se nepodaří výrobcům mobilů a především operátorům zvednout přenosovou rychlost u GPRS, nezbude, než vydržet do nástupu sítí a telefonů třetí generace. Zatím by ale většině z nás stačila taková Motorola 120x, která za opravdu hodně málo peněz nabízí velkou porci muziky, a to i doslovně. Zatím je však toto lákadlo dostupné jen těm, kteří se rozhodli z jakýchkoliv důvodů žít mimo kontinentální Evropu, s čestnou výjimkou Ukrajiny, kam se ale zase každý nepožene. Škoda.