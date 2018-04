Revoluční řešení: nové Motoroly X si nakonfigurujete na zakázku

O připravované Motorole X Phone toho bylo napsáno už mnoho. Před několika dny jsme vás informovali o pravděpodobné specifikaci tohoto očekávaného smartphonu a nyní se však objevily další informace, které zveřejnil server AndroidAndMe. Motorola X Phone nemá být jeden telefon, ale celá řada X, jako je tomu například v případě řady Galaxy od Samsungu.

Motorola již zhruba rok patří Googlu, a tak nepřekvapí informace, že výrobce bude pro telefon garantovat nejméně jednu kompletní aktualizaci systému Android. Aktualizace bude výhradně zprostředkovávat přímo Motorola, a nebude tak nutné čekat, až je uvolní jednotliví operátoři.

Zcela revolučně však působí informace, že si zákazník bude moci vybrat konfiguraci přístroje. Vedle barvy telefonu nebo vestavěné uživatelské paměti si uživatel bude moci vybrat například i velikost paměti RAM. Nakonfigurovaný telefon by měl zákazníkovi dorazit do týdne. Procesor první Motoroly X by měl být osmijádrový a jedno z jader bude vyčleněno pro nové speciální hlasové ovládání.

Navíc by měla Motorola nabízet možnost upravit si telefon k obrazu svému ještě před dodáním. Zákazník si přes internetovou službu bude moci zvolit tapety, vyzvánění, aplikace nebo kontakty, které chce v telefonu mít. Také bude možné zvolit odblokování bootloaderu a SIM karty.

Z toho plyne, že Motorola bude svůj připravovaný smartphone prodávat přes on-line obchod, pravděpodobně Google Play. Cena by měla být výrazně dotovaná jako v případě aktuálního Nexusu 4, který však pro Google vyrábí LG. Motorola by tak neměla vydělávat na samotném přístroji, ale na službách, které budou zákazníci používat.

Google by mohl první Motorolu z řady X představit na květnové konferenci Google I/O. Jenže podle některých vyjádření předních představitelů Googlu musí firma nejdříve vyčerpat starší převzaté portfolio Motoroly a až poté může přijít s novým a dostatečně inovativním produktem. To by znamenalo, že novinka přijde na trh až příští rok. Jiné zdroje naopak spekulují se zahájením prodeje již v polovině letošního roku.