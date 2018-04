Motorola připravuje zabijáka iPhonu a Samsungů. Informací je zatím málo

Tradiční americký výrobce telefonů, firma Motorola Mobility, již nějaký čas patří Googlu. A pod jeho vedením připravuje špičkový smartphone, který by měl potrápit iPhony nebo špičkové Samsungy.

Připravovaná Motorola je prozatím známá pod kódovým označením X Phone. Bližší informace o telefonu zatím nejsou známy. Podle The Wall Street Journal by však měl nabídnout špičkový fotoaparát.

Motorola také zkouší ohebné displeje nebo keramické prvky konstrukce. Použití těchto materiálů a technologií u X Phonu ovšem zatím není jisté.

Vedle toho firma připravuje X Tablet, ale ten se objeví až později.

Ačkoliv Motorola nyní patří Googlu, není zcela jasné, zda připravovaný smartphone a tablet budou patřit do řady Nexus. Není jasné ani to, zda se tyto novinky vůbec objeví v Evropě. Obě by se měly začít prodávat příští rok.

Motorola se pod vedením Googlu postupně stahuje z většiny trhů a aktivnější zůstává prakticky pouze ve Spojených státech a Číně. V Evropě by se nové Motoroly mohly objevit možná pouze ve Velké Británii.