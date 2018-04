Unikly údajné snímky Motoroly X-Phone. Kevlar nahradí polykarbonát

Fotografie zveřejnil na Twitteru uživatel @evleaks. Ač podle portálu PhoneArena jde o dobře informovaný zdroj, který již v minulosti přinesl s předstihem informace o řadě jiných smartphonů, nedá se s jistotou potvrdit, že uniklé snímky skutečně zachycují nový top model Motoroly.

Reálnosti však nahrává také text XFON ATT, který je i přes značnou neostrost snímku rozluštitelný na štítku na zadním krytu. Ten měl být podle dřívějších spekulací vyroben z kevlaru, avšak i přes nekvalitní fotografii budí spíše dojem dílu z polykarbonátu.

Zadní kryt Motoroly X-Phone s výrazným vzorem budí dojem polykarbonátu.

Použitý materiál není patrný ani ze snímků čelní strany, protože zařízení na fotografiích chrání robustní kryt, který má asi v prvé řadě zabránit odhalení skutečných tvarů telefonu. Nedá se tak usoudit, bude-li čelní strana tvořena jednolitou skleněnou plochou, jako je tomu například u iPhonu, kterému chce Motorola modelem X-Phone konkurovat, či bude displej obklopovat rámeček.

Zajímavostí je také logo výrobce umístěné nad displejem v levém horním rohu. Pravděpodobně jde o interní rozlišení různých prototypů či testovacích telefonů. Podle portálu WinFuture by to mohlo být také například netradičně umístěné senzorové tlačítko, což není příliš reálné.

Podle portálu PhoneArena se však představení Motoroly X-Phone blíží. Na trh by mohla být novinka navzdory původním informacím uvedena již začátkem července. K jejímu oficiálnímu představení by mohlo dojít už na konferenci Google I/O, která se koná od 15. do 17. května v San Francisku.