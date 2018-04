Motorola X-Phone má přilákat iPhonisty. Dostane obří displej a nový Android

Od doby, kdy Google koupil Motorolu, se spekuluje o tom, že právě tato firma by se mohla stát dvorním dodavatelem Nexus zařízení. To však Google popírá stejně jako nadržování Motorole na úkor konkurence. V létě však přeci jen bude americký výrobce ze svého vztahu s Googlem těžit.

Motorola totiž připravuje špičkový smartphone, který je zatím označován jako X-Phone. Telefon dostane, jak je dnes v nejvyšší třídě téměř nutností, pětipalcový Full HD displej (1 920 × 1 080 pixelů), okolo kterého budou prý naprosto minimální okraje. Díky tomu by měl být telefon menší než Galaxy S III. Vývoj telefonu je prý téměř u konce a Motorola se teď soustředí na tablet X-Tablet. Veřejnosti by se X-Phone měl představit během květnové konference Google I/O.

Podle serveru Droid-life by měla chystaná Motorola dostat nejnovější verzi Androidu s názvem Key Lime Pie, která bude představena zřejmě na téže akci. X-Phone sice nebude zařízením řady Nexus, ale na rozdíl od stávajících smartphonů Motorola dostane téměř čistou verzi Androidu jen s minimem úprav od výrobce. Spekulace navíc hovoří o tom, že to málo, co Motorola systému přidá, by mělo jít snadno v jednom kroku odinstalovat, a uživatelé by tak mohli získat opravdu ničím nerušený Android.

Nově by se měla Motorola prodávat v obchodě Google Play, ve kterém jsou jinak nabízena zařízení řady Nexus. Cena by měla být překvapivě podobně nízká jako právě u vlastních Google smartphonů. Vzhledem k výbavě to zřejmě nebude 299 dolarů (necelých 5 800 korun) jako za Nexus 4, ale i tak by neměla být špičková Motorola drahá. Ve volném prodeji však bude cena zřejmě vyšší.

Přístroj bude cílit především na americký trh, na který se chce nyní Motorola převážně soustředit. Firma se z většiny zahraničních trhů stáhla a například v Evropě bude oficiálně prodávat jen v několika zemích. Je tak možné, že se X-Phone na náš kontinent ani nedostane.