Motorola Wings - děti učí Motorolu

Patrně jste si všimli nové reklamní kampaně Motorola Wings - tedy Křídla Motoroly. Rozhodli jsme se vám poněkud přiblížit o co jde - následující texty jsou výcucem a shrnutím firemních materiálů a typů pro kampaň Motorola Wings a s ní souvisejícího průzkumu telekomunikačního trhu provedeného mezi malými dětmi. Počtení je to zajímavé:

Víte, že

po roce 2000 budou v Evropě mobilní telefony využívány k přijímání a odesílání pošty, vytváření dokumentů a firemních počítačových materiálů tak samozřejmě, jako je dnes používáme k běžnému telefonování? evropské ženy mnohem raději telefonují z mobilního přístroje než z pevné linky? podle poslední evropské studie je více než 50 procent britských respondentů přesvědčených, že je zcela normální používat mobilní telefon na toaletě nebo v koupelně? po18 měsících od zavedení služby rodinných radiostanic (Family Radio Service) statisíce lidí ve Spojených státech používají ve volném čase obousměrné radiostanice? A že společnost Motorola očekává spuštění podobné služby v roce 1999 i v Evropě? Základem pro strategii Wings se stal více než rok a půl trvající celosvětový průzkum realizovaný společností Motorola. Jeho výsledky ukazují, že lidem na celém světe je společná potřeba rychlejšího a jednoduššího přístupu k většímu okruhu osob, služeb a informací. Motorola pracuje na tom, aby vyhověla, nebo dokonce předstihla tyto potřeby a uvedla na trh novinky pro osobní komunikaci.

Jen nebe je hranicí v dětské vizi technologií budoucnosti

Jestli máte pocit, že Vaše děti jsou v představách o budoucích technologiích dále než vy sami, je to přirozené. Výsledky nového průzkumu dávají starší generaci jasný signál - ještě jste nic neviděli!

Jak budou vypadat přístroje, které teprve přijdou?

Na začátku kampaně Motorola Wings byl proveden průzkum, jehož cílem bylo podpořit poselství společnosti Motorola zaměřené na přínos komunikace pro člověka a jeho život. Během průzkumu byly dotazovány 10 - 11leté děti z Velké Británie, Francie, Polska a Německa. Společně odpovídaly na otázku: "Jaká je vaše představa o komunikaci budoucnosti?". Výsledek přinesl některé překvapující skutečnosti:

"Když společnost Motorola připravovala tento průzkum, byli jsme přesvědčeni, že by mohl ukázat jaké mají děti povědomí o nových technologiích. Překvapila nás ale samozřejmost s jakou děti k technologiím přistupují. A to nejen k těm dnešním. Děti jsou připraveny i na nové výrobky a technologie, které přinese budoucnost. Věří v jejich dobro a pozitivní přínos. V práci i v zábavě," hodnotí závěry kvalitativního průzkumu Kamil Tůma, marketingový a obchodní ředitel společnosti Motorola v České republice a na Slovensku.

Děti mají svou představu o komunikaci v budoucnosti

V rámci průzkumu na podporu nedávno spuštěné kampaně Motorola WINGS (Křídla Motoroly), dostaly 10-11leté děti ve Velké Británii, Francii, Polsku a Německu otázku: "Jak bude vypadat komunikace v budoucnosti?" V těchto řádcích Vás seznámíme s některými nejzajímavějšími odpověďmi:

V každé domácnosti bude zařízení, na kterém si budeme každý vybrat, kam se chceme dostat, zmáčkneme tlačítko a zařízení nás tam přepraví.

dívka z Londýna

Já si myslím, že lidé budou nosit takové zvláštní brýle, které jim umožní vidět osobu, se kterou telefonují. Například jedním okem bychom mohli vidět člověka, se kterým si povídáme, a druhým okem sledovat materiály, které nám chce ukázat.

chlapec z Varšavy

Když s někým mluvíte a potřebujete mu sdělit špatnou zprávu, která by ho mohla rozzlobit, například když se snažíte vysvětlit matce, že jste udělali nějakou hloupost, měli byste mít možnost vidět, co ten člověk dělá, a podle výrazu tváře zjistit, jak na zprávu reaguje.

dívka z Paříže

V pravém horním rohu na stěně by byla obrazovka, na které by byla vidět tvář volajícího. Zároveň by to byla i databanka, fax a záznamník. Kdybychom tu obrazovku zrovna nevyužívali, ukazovala by se na ní teplota a čas. Byl by to pohyblivý LCD panel. Pomocí tlačítek by se dal nastavit kontrast, barvy a jas.

chlapec z Londýna

Nebudete ho vůbec potřebovat (mobilní telefon). Myslím... teda budou to jen sluchátka a mikrofon. Budete mluvit do mikrofonu a Váš společník to bude slyšet přímo v hlavě.

chlapec z Frankfurtu

Mohli byste jít do obchodu a objednat si: "Prosím mozek s vědomostmi pro 8. ročník."

chlapec z Paříže

Počítač s internetem pro celou galaxii. Internet do jiných galaxií. Přijít do místnosti a říci: "Světlo!" - a rozsvítí se. Dále řeknete: "Automatický úklid pokoje!" - a on se sám uklidí. Můžete si poručit co chcete. "Zavolej tomu a tomu!" - a zavolá. Když bude linka obsazená, telefon Vám to sám poví. Budete si s ním moci popovídat. Asi bude zavěšený někde na stěně a my mu budeme moci říct o všechno, co budeme chtít, aby udělal.

chlapec z Varšavy

Ve svém pokoji budu mít takovou malou věc s obrazovkou, která bude umět spoustu věcí. Bude na kolečkách, aby se mohla volně pohybovat po bytě. Například když se budu dívat na film, požádám jí, aby mi přinesla z kuchyně džus. A také si s ní budu moci popovídat. Dokonce budou vidět její malé oči a nos. Bude to takový můj kamarád.

dívka z Varšavy

Všechno, co se dnes pohybuje na kolech, bude mít křídla. Například skateboardy. Nebudou na nich kolečka, bude to jen taková deska, na kterou nastoupíte a už ji ovládáte. A podle mne to bude stejné s auty.

dívka z Paříže

Budeme běžně létat na Měsíc. Říká se, že tam už našli vodu, takže v budoucnosti se tam asi opravdu dostaneme.

dívka z Frankfurtu

V minulosti si mysleli, že jejich technologie je nejlepší, a že už ani nemůže být lepší. Přesně to si myslíme i dnes. Ale za 200 let, až se podívají zpátky, si řeknou, že jsme tu ale dělali nesmyslné věci.

chlapec z Londýna

Nu, svět komunikace má podle dětí zajímavé perspektivy...