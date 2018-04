Motorola W510 - elegantní véčko ve stylu RAZRu

Server Terminal.hu nezveřejnil na svých stránkách pouze fotografie nového chytrého telefonu od Motoroly s kódovým označením Norman, o kterém píšeme zde. Maďarským kolegům se dostalo do ruky i nové véčko z řady W, do které již patří modely W220 a W375.

Nový model s označením W510 vychází z designového stylu použitého u populárního véčka RAZR. Telefon je tenký, má obdobně řešenou klávesnici a ve spodní části nechybí charakteristická brada. Připravovaná novinka by také měla mít některé části krytu kovové.

Novinku W510 lze tedy označit za jednoduší RAZR, ve výbavě však nechybí 1,3 megapixelový fotoaparát se snímačem typu CMOS, který umí nahrávat také videa, a paměť lze rozšířit pomocí paměťových karet.

Telefon má dva barevné displeje, z nichž ten hlavní nabízí rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Rozlišení vnějšího displeje prozatím neznáme. Telefon není určen pro sítě třetí generace, pracuje v sítích GSM, ve kterých podporuje datové přenosy EDGE.

Telefon by měl výrobce oficiálně představit možná ještě do konce letošního roku. Do prodeje se však dostane později. Fotografie pocházejí ze serveru Terminal.hu.