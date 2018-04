Motorola vrací úder. Čtěte první českou recenzi špičkového modelu Milestone

Svůj telefon s Androidem již má téměř každý z klíčových výrobců mobilů, mezi které stále patří i americká Motorola. Výrobce, pro kterého bylo několik předchozích čtvrtletí dobou značného úpadku; alespoň co se týče divize mobilních telefonů.

Kdysi klíčový prodejce Windows Mobile zařízení v minulém roce vsadil na novou dynamicky se rozvíjející platformu Google Android a v zámoří již několik takto vybavených zařízení na trh uvolnil. A právě Motorola Droid/Milestone ukazuje, že na první pohled nejistá sázka se nakonec vyplatila.

Stručná charakteristika:

Komunikátor s velký dotykovým displejem, vysouvací QWERTZ klávesnicí a předinstalovaným systémem Google Android.

Kapitoly recenze:

Vzhled, konstrukce a zpracování

Procesor a paměť

Displej a ovládání

Klávesnice

Telefonování, SMS, MMS a emaily

Konektivita

Fotoaparát a multimédia

GPS

Výdrž

Závěr



Obsah balení:

Motorola Milestone

li-ion akumulátor

stereo HF

USB kabel

Nabíječka

Vzhled, konstrukce a zpracování

Najít dnes v široké škále smartphonů takový, který by se svým vzhledem a tvarem od ostatních alespoň trochu vymezoval, není snadné. Motorole se to s "milníkem" (Milestone), přeci jen podařilo.

Milestone je poměrně kompaktní telefon, jehož rozměrové proporce se ve všech třech dimenzích drží v běžných hodnotách. Naproti tomu hmotnost atakující hranici 170 gramů napovídá, že se na konstrukci nešetřilo ušlechtilými materiály.

Kompletně kovový je rámeček displeje, který zabírá hlavní část čelní strany přístroje. Pod zobrazovačem najdeme čtveřici dotykových tlačítek, nad ním pak sluchátko telefonu, světelný senzor a samozřejmě logo výrobce.

Horní hrana slouží k připojení sluchátek do 3,5 mm audio konektoru a nachází se zde také tlačítko k vypnutí/zapnutí resp. odemčení/zamčení telefonu. Na spodní hraně zaujme jen přesah spodního dílu konstrukce, o který se při uchopení telefonu do ruky hbitě opře palec. Právě tento netradiční prvek Milestone jasně odlišuje od jiných telefonů; alespoň tedy z bokorysu.

Tlačítkový ovladač hlasitosti je na pravém boku, kde mu ve spodní části asistuje tlačítko pro ovládající start/spoušť fotoaparátu. Tlačítko, byť je plastové, díky zdařilé povrchové úpravě úspěšně imituje kov. Na pravém boku je již pouze microUSB konektor k nabíjení nebo připojení telefonu k PC za účelem správy dat na paměťové kartě.

Záda telefonu jsou pokryta příjemným materiálem, který zabraňuje snadnému zachycení otisků prstů. V horní třetině najdeme objektiv 5.0 MPix fotoaparátu spolu s dvojicí LED, které dovolují zachycení momentky i za šera. Hlavní část zadní plochy tvoří kryt baterie. Ten je kovový a kromě baterie se pod ním skrývá šuplík na SIM a microSD slot.

Na kryt plynule navazuje systémový reproduktor se zlacenou mřížkou. Nízká tloušťka a velmi pevná aretace mechanismu úspěšně skrývá, že Milestone nabízí vysouvací klávesnici, ale je to tak. Aktuálně to je nejtenčí telefon této koncepce.

Konstrukční zpracování Milestonu je famózní a po zhruba dvou měsíčním testování nás nenapadá nic, co bychom mohli telefonu v tomto ohledu vytknout.

Procesor a paměť

Všechna u nás doposud nabízená zařízení s OS Google Android pochází z dílen HTC, což zároveň určovalo použití čipové sady Qualcomm MSM72xx. Tento i u dřívějších Windows Mobile zařízení hojně používaný čipset však rozhodně nemá výkonu na rozdávání, což bylo leckdy docela znát. Milestone pohání procesor TI OMAP 3430, který jako první používá mikroprocesor ARM Cortex A8 s maximálním taktem 550 MHz. Tomu asistuje grafický akcelerátor IVA 2+ a čip s podporou OpenGL ES® 2.0 a OpenVG™ aplikací. Podrobný popis použitého hardwaru je k nahlédnutí zde.







Spuštěné aplikace hospodaří s asi 95 MB z celkových 256 megabajtů operační paměti, místa pro jejich běh je tak dostatek. Uvedená kombinace hardwaru na pohodlnou práci s telefonem postačuje a vlastně jediným místem, kde je znát škobrtnutí, je vysunutí notifikační roletky nebo přechod mezi násobnou plochou.







Milestone je tedy určitě rychlejší než všechny doposud uvedené androidy s výjimkou Nexus One, a s příchodem Motorolou přislíbené aktualizace systému na verzi 2.1 by se měla svižnost reakcí ještě zvýšit.

Technické parametry:

Název Motorola Milestone Rozměry [mm] 60 x 115,8 x 13,7 Hmotnost [g] 169 g Platforma Google Android 2.0 (Eclair) Procesor Texas Instruments OMAP 3430, 550 MHz RAM 256 MB FlashROM 512 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, UMTS 900/2100 MHz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 480 x 854 pix Displej - úhlopříčka 3,7" (94 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Digitální fotoaparát 5.0 MPix FM rádio ne Další akcelerometr, autofokus, blesk, digitální kompas, QWERTZ klávesnice Baterie 1 390 mAh

K instalaci aplikací Milestone po prvním zapnutí nabízí asi třetinu z 512 MB velké paměti, zbytek zabírá operační systém ve verzi 2.0 (Eclair). Datového prostoru tedy není mnoho a tak je prakticky nezbytné využít microSD karty. Přímo v balení uživatel najde 8 GB, které by alespoň pro začátek mohly postačovat. Velmi nešikovný je ale přístup k paměťovému slotu - bez vyjmutí baterie to zkrátka nejde a i samotné "uchycení" karty ve slotu není právě příkladné. V mechanismu chybí pružinka a tak je vyjmutí karty bez delších nehtů malým peklem.

Displej a ovládání

Mileston si ve světě androidích telefonů připisuje i jedno prvenství. Tím je displej s vysokým rozlišením 480 x 854 obrazových bodů, které v budoucnu nahradí dnes běžné HVGA, tedy 320 x 480 pixelů.





Zobrazení je tedy velmi jemné a nic na tom nemění ani poměrně velká úhlopříčka 3,7 palce. Opět srovnání, nepsaným standardem doposud byla 3,2" diagonála, které se vymklo jen několik výjimek (Tattoo s 2,8" nebo nedávno recenzovaný Pulse s úhlopříčkou 3,5").

Změnil se tak i poměr stran displeje a to z 3:2 na zhruba 16:10. Čistých 16:10 to ale kvůli 54px pásu navíc není. Nexus One nabízí běžnějších 480 x 800 bodů, ovšem nezdá se, že by aplikacím rozlišení použité u displeje Milestone nějak vadilo.

Technicky jde o kapacitní LCD TFT zobrazovač, který je kryt sklem. Čitelnost informací na displeji je velmi dobrá i na přímém slunečním světle a není přitom nezbytné nastavovat jas na nejvyšší úroveň. Při přímém srovnání čitelnosti s HD2 vychází jako poražený právě top model HTC, lví podíl na tom má vysoká reflexe použitého skla. Jas displeje je samozřejmě možné měnit manuálně nebo vše nechat na automatickém vyhodnocení senzoru.

Pod displejem je rozmístěno kvarteto dotykových tlačítek ve stejné kombinaci, jako nabízí Nexus One. Je to tedy tlačítko zpět, menu a domů. Poslední klávesa s ikonkou lupy pak spouští vyhledávání daného hesla přes výchozí internetový prohlížeč.

Trochu nám vadilo, že jsou dotykové klávesy nalepené hned pod displejem a chybí tak jakékoli hmatové oddělení a tak se občasným přehmatům, kdy namísto stisku tlačítka vysunete roletku s aplikacemi, zkrátka nevyhnete.

Zmizel také pro androidy tolik typický trackball pro snadný pohyb v nabídkách, rolování zobrazeným webem nebo listování knihou. Marně byste hledali i tlačítka k telefonování. Vše od spuštění telefonní aplikace přes vyťukání čísla a odesláním hovoru totiž probíhá přes dotykový displej.





K ovládání nové motoroly ale slouží i vysouvací klávesnice, která nabízí velký čtyřsměrový navigační prvek s potvrzovacím středem. Absence trackballu tak není až tolik bolestivá, i když samozřejmě vysouvání klávesnice při každém interakci s telefonem není to pravé.





Klávesnice

Telefon s vysouvací plnohodnotnou klávesnicí je vždy předzvěstí pohodlného zadávání textů bez většího množství překlepů. Tou méně příjemnou zprávou ale bývá, že takto vybavený přístroj je poněkud zavalitější a tak v kapse u kalhot nadělá nevzhlednou bouli.

Motorola Milestone ale svými 13,7 milimetry v pase dokazuje, že ani QWERTY smartphony nemusejí být oplácaná monstra a svou štíhlostí poráží i oblíbené HTC Hero, jehož vyhnutá brada dělá telefon ještě tlustší než ve skutečnosti je.

Klávesnice Milestonu se vysouvá vlevo a v závislosti na regionu je dostupná v QWERTY nebo QWERTZ provedení. My jsme testovali Čechům bližší provedení QWERTZ od německého O2. Na vysouvacím mechanismu se opět nešetřilo kovem a tak je jeho zpracování po všech stránkách ukázkové. Ve výchozím stavu brání nechtěnému vysunutí klávesnice západka, jejíž překonání je signalizováno malým cvaknutím. Stejný zvukový projev pak doprovází aretace klávesnice při úplném vysunutí.

Klávesnice čítá ve čtyřech řadách rovných čtyřicet tlačítek a většina z nich plní dvojí funkci. K selekci tradičně slouží tlačítko alt. Asi pětinu místa pro klávesnici ukrajuje zmíněný navigační prvek s velkým zlaceným potvrzovacím středem.

Ten je rozhodně pohodlnějším řešením než obligátní čtveřice směrových kláves, ovšem jeho přítomnost se negativně promítla na velikosti jednotlivých tlačítek. Ta činí 7 x 6 milimetrů, v případě mezerníku je první rozměr trojnásobný.

Na klávesnici nechybí tlačítko pro vyhledávání a pak klávesa aktivující panel možností. Obě alternují dvojici kláves zpod displeje; uživatel má tak na výběr, která bude používat.

Písmena s diakritikou telefon navzdory anglické lokalizaci zvládá, stačí tedy podržet kýžené tlačítko a v mžiku naběhne tabulka s možnými variantami. S pomocí softwarové klávesnice ale všechna písmena s háčkem/čárkou nezadáte.

Při nočním provozování messengerů oceníte bílé podsvícení klávesnice o ideální intenzitě. Bohužel není možné standardně regulovat jeho délku. Podsvícení tak zůstává aktivní asi 10 sekund po stisku libovolného tlačítka.

Zbývá zhodnotit jeden z klíčových parametrů klávesnice, a sice její ergonomii a dávku pohodlí, které k psaní poskytuje. Tlačítka mají nízký zdvih a celá membrána je zhotovena z tvrdšího materiálu. Připočteme-li již zmíněnou menší velikost tlačítek a absenci jejich fyzického oddělení, dostaneme jen průměrnou klávesnici, na kterou je potřeba si zvykat. Od etalonu vysouvací klávesnice, kterou disponuje HTC Touch Pro2, dělí motorolu několik tříd.

Telefonování, SMS, MMS a emaily

Fyzická tlačítka k telefonování Milestone postrádá a tak je příslušnou aplikaci nutno spouštět přímo z uživatelské plochy. Objeví se známá telefonní klávesnice s velkými tlačítky a čtveřice záložek s výpisem hovorů, kontakty a oblíbenými (často volanými) jmény.



K telefonování nemáme výhrad, zvuk vycházející z reproduktoru byl čistý i dostatečně hlasitý a ani protistrana si na nic nestěžovala. Při příchozím hovoru se na krajích displeje objeví dvě šoupátka, jedno z nich dokáže hovor přijmout, posunutím druhého pak volání odmítnete.

Teoreticky paměť telefonu pojme neomezené množství kontaktů, stejně tak je to s historií hovorů nebo textovými zprávami. Ke kontaktu lze uložit veliké množství údajů, od několika čísel (práce, domů, mobilní), přes emaily, adresu nebo čísla k IM klientům. Nepřekvapí dokonalá provázanost kontaktů s vestavěnými nebo dodatečně nainstalovanými aplikacemi. Například po klepnutí na adresu kontaktu se zobrazí nabídka, zda chcete využít služeb map od Google nebo předinstalované navigace Motonav nebo jakékoli jiné navigační aplikace.

Na rozdíl od CDMA verze Droid ale Milestone v základu nenabízí synchronizaci kontaktů se sociálními službou Facebook, jejíž obliba napříč světem strmě stoupá.

Textové zprávy jsou řazeny do podoby konverzace, což nemusí každému vyhovovat. Při psaní kratších zpráv si vystačíte se softwarovou klávesnicí, která je v režimu naležato velice pohodlná. Velká tlačítka spolu s vibrační (a volitelně i zvukovou) zpětnou vazbou dávají záruku komfortního psaní. Na delší email je ale stejně lepší tasit vysouvací QWERTZ, byť nepatří k nejlepším.

K SMS lze snadno přidat obrázek, zvuk nebo krátký videoklip a změnit ji tak v MMS. Milestone jako všechny ostatní androidy defaultně synchronizuje data s Gmail účtem. Na rozdíl od prvních androidích telefonů ale není nutné se k účtu přihlašovat hned po prvním zapnutí přístroje. Ovšem pro stahování aplikací z marketu se již bez svých přihlašovacích údajů neobejdete.

Kromě toho samozřejmě můžete pracovat s libovolnými emailovými schránkami na PO3 nebo IMAP serveru a nechybí ani podpora MS Exchange.







Milestone synchronizuje všechny zprávy z nastavených účtů do jedné složky, emaily z konkrétního účtu jsou pak barevným proužkem na levém okraji odlišeny od zpráv z účtů ostatních.





Konektivita

Milestone disponuje telefonním modulem, který podporuje všechny čtyři pásma v GSM sítích a 900/2100 MHz v pásmu 3G. Samozřejmostí je tedy podpora rychlých datových přenosů, jejichž nástup v Česku je ovšem velmi pozvolný.

K prohlížení webových stránek slouží známý browser s vykreslovacím jádrem webkit. Na rozdíl od CDMA verze prohlížeč podporuje multi-touch a tak je zoomování načtených stránek opravdu pohodlné.









Maximální přiblížení lze provést i dvojitým klepnutím. Výhradu ale máme k rolování webem, které rozhodně není plynulé.

Prohlížeč podporuje práci s více okny, textovou schránku nebo ukládání obrázků z webu na paměťovou kartu. Přesto se nám více líbí Dolphin browser, který nedávno povýšil na verzi 2.0. Nabízí plynulejší rolování stránek, lepší práci s více okny a užitečná gesta, kdy črtem na displeji provede předem nastavený úkon.





Na rozdíl od Windows telefonů není možné motorolu ihned po vybalení použít jako modem a sdílet tak GPRS/EDGE/3G konektivitu na PC či notebooku. Tuto nectnost ale eliminujete instalací aplikace PdaNet free edition. Ta umožňuje sdílení buď přes USB kabel nebo přes Bluetooth profil DUN.

K rychlému prohlížení webu můžete v dosahu wi-fi sítí použit i vestavěného modulu, jehož správce je velmi intuitivní. Na rozdíl třeba od Windows Mobile zařízení Google Android v základu nenabízí regulaci výkonu wi-fi modulu. Jeho citlivost ale byla v porovnání s jinými telefony (HD2, Apple iPhone, Omnia Pro) identická.

Bluetooth modul dovoluje díky šikovné aplikaci BT File transfer z marketu i posílání a příjem souborů z jiných telefonů. Posílat tímto způsobem lze i vizitky, kdy opět oceníte dokonalou provázanost doinstalovaných aplikací se samotným OS.

Fotoaparát a multimédia

Fotoaparát a multimedia obecně bývají Achillovou patou všech Androidů, i když je pravdou, že nové modely (Nexus One, Samsung Spica) tuto nezáviděníhodnou pověst pomalu vyvracejí. Jak fotí nová motorola?

Docela slušně. Dokonce má uživatel možnost ladit nastavení expozice, což u G1 prakticky chybělo.

Menu se vysouvá z pravého boku a umožňuje nastavit:

Blesk - on/off, automat

Mód - automat, rychlý pohyb, portrét, širokoúhlý, noc, noční portrét, divadlo, pláž, sníh, východ slunce (každý z nich má přitom definované svoje nastavení - např. aktivní blesk)

Vyvážení bílé - automat, žárovka, denní světlo, zářivka, oblačno

Efekt kresby - vypnuto, ČB, sépiový, negativ, solarizace, červený, modrý nebo zelený nádech

Rozlišení fotografie - 5 Mpix, 3 Mpix nebo 2 Mpix

Kvalita - super fine, fine, normal

Ostření - auto, nekonečno, makro

Zachycení snímku lze provést dvojím způsobem; jednak delším stiskem ikonky závěrky v pravém dolním rohu obslužné aplikace, nebo klasicky jako u skutečného foťáku, tedy namáčknutím zlaceného tlačítka, po kterém fotoaparát doostří a následně domáčknutím scénu zachytí.

Překreslování scény na displeji je plynulé, zápis fotek na paměťovou kartu, bez které momentku nepořídíte, je naopak docela pomalý.

Pořízené snímky:

Posunutím šoupátka v pravé části přepnete na režim kamery. Záznam může být dlouhý akorát pro MMS (30 s), případně 10 nebo 30 minut. Omezení maximální délky nahrávky příliš nechápeme, dostatečně velká karta by pojala mnohem delší záznam. Sekunda videa ve formátu 3gp ukousne asi 400 kB prostoru, takže pětiminutové video zabere na kartě hned 120 MB. Kvalita přitom není právě ohromující.

K prohlížení fotek slouží galerie médií, která standardně podporuje multidotyk pro zoomování fotkami. Na rozdíl od HTC HD2 příkladně poslouchá i akcelerometr, takže se aktuální dění na displeji bryskně přizpůsobuje fyzické poloze telefonu.







Nabízí se i snadné sdílení snímku snad všemi možnými kontaktními kanály - standardně přes email, MMS, online galerii Picasa, doinstalováním příslušných aplikací lze obrázky umístit na Facebook případně je poslat přes Bluetooth.

GPS

Aktuálně je pro Google Android telefony k dispozici hned několik plnohodnotných navigačních aplikací. V případě Milestone výrobce dává zkušební verzi aplikace Motonav, která pracovala spolehlivě, ale vadila nám její lenost.

Výborně se naopak osvědčila navigace NDrive, která je k dispozici na mnoho mobilních platforem. V případě Google Android je základní instalace k mání zdarma v marketu, příslušné mapy je pak nutné si dokoupit.

Nexus One a po úpravách i starší androidy z produkce HTC umožňují již nyní použití turn-by-turn navigace prostřednictvím Google maps, kterou jsme nedávno otestovali na redakčním HTC Hero. Na Milestone to bohužel zatím možné není.

Výdrž

Použitý vyměnitelný akumulátor kapacity 1 400 mAh je jistou zárukou, že výdrž telefonu na jedno nabití nebude špatná. Vlastností systému ale je, že spousta aplikací a služeb permanentně čerpá informace z internetu, a datové přenosy baterii pořádně drancují.

Pracovní den plný synchronizace emailů, telefonátů a občasného prohlížení webu ale motorola ustojí, ovšem každodenní nabíjení je prostě nutností. To ostatně platí pro všechny komunikátory, pokud je naplno využíváte, bude výdrž prvním aspektem, na který si budete stěžovat.

Tradičně jsme vyzkoušeli přehrávání filmu a hudby; video zvládla motorola přehrávat celé 4 hodiny, hudbu pak více než 21 hodin. V obou případech byl telefonní modul zapnutý, jas displeje byl nastaven na poloviční hodnotu a zvuk byl směrován do sluchátek.

Droid vs. Milestone Dva na pohled téměř identické přístroje se v mnohém odlišují. Ponecháme-li stranou existenci CDMA verzi Droidu, je největším rozdílem mezi nimi distribuce aktualizací systému. Zatímco u Droidu, jež na zádech nese označení "with Google" se o vše stará Google ve spolupráci s operátorem (v tomto případě Verizon), v případě Milestonu jsou majitelé odkázání pouze a jen na ochotu výrobce aktualizace uvolnit. Milestone je totiž v Evropě ve volném prodeji a není vázán na jednoho operátora, jako je u nás třeba T-Mobile G1.

Milestone rovněž nebude tím pravým přístrojem pro experimentátory, jelikož na rozdíl od Droidu a samozřejmě HTC telefonů, neumožňuje nahrání ROM, které nejsou podepsány výrobcem. Žádné "kuchtění" ROMek se pro Milestone bohužel nekoná. A není příliš pravděpodobné, že se tento smutný a pro mnohé neakceptovatelný stav změní. Milestone měl sice zpočátku navrch díky nativní podpoře multidotykového ovládání v některých aplikacích, ovšem to již umí i Droid. Prodej Droidu je v USA doslova famózní, uvidíme, jak si povede jeho možnostmi trochu omezené dvojče v Evropě.





Závěr

Z pohledu běžného uživatele není mnoho aspektů, kterými by novinka vyloženě zklamala. Sice se nám nelíbí absence telefonních tlačítek, zmizelý trackball nemalá část publika opláče a ona vysouvací klávesnice je nemastná neslaná, ale tím jsou klíčové nedostatky vyčerpány.

Samozřejmě jsou zde i nectnosti vyplývající ze samotného systému. Z internetu si jen tak nestáhnete libovolný soubor; při pokusu o stažení nepodporovaného souboru vám totiž telefon oznámí, že jej na kartu prostě neuloží. Tuto nectnost ale eliminuje v článku zmíněný Dolphin browser.

Milestone jako každý jiný android sympatizuje s veškerými Google službami a pokud jste zvyklí třeba na synchronizaci svých kontaktů na PC s Outlookem, což umožňují Windows Mobile a třeba i iPhone, u Androidu narazíte.

Export telefonního seznamu z Outlooku a jeho následný import do Gmailu s vidinou úspěšné synchronizace bohužel končívá katastrofou. Existuje lék v podobě aplikace CL USB sync, která ale přesto není zcela spolehlivá. Ideální majitel androidu totiž využívá především Gmail, kam směruje veškeré kontakty nebo schůzky. Pak je synchronizace bezchybná.

Mnohým bude vadit neustálé kontinuální napojení aplikací a služeb k internetu. Takový je ale bohužel trend; schopností a možností chytrého zařízení si bez neomezeného datového tarifu prostě nevychutnáte.



Pokukujete-li tak po novém androidím telefonu a klíčovými požadavky je slušný hardware, velký WVGA displej a vysouvací klávesnice, aktuálně není lepší volby než sáhnout po nové motorole. Pokud vám tedy nebude vadit, že neoficiální ROM pro Milestone hned tak nepřijdou, jestli vůbec kdy přijdou.

Úspěch Motoroly Droid v Americe jasně ukazuje, že právě telefony s Google Android jsou pro amerického výrobce tím pravým koktejlem, kterak se po nejistém vrávorání v mobilním byznysu opět vrátit do sedla. Na čelo pomyslného peletonu samozřejmě jeden úspěšný model nestačí, nicméně je Droid/Milestone víc než dobrým odrazovým můstkem.