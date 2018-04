Motorola vám dá křídla i v roce 1999

O tom, že Motorola patří mezi nejvýznamnější výrobce mobilních telefonů, asi bude pochybovat málokdo. Koneckonců to potvrdili i naši čtenáři v anketě Mobil roku. Nezaškodí se proto podívat co pro nás Motorola přichystala na nejbližší dobu a vůbec pro tento rok.

Phase 2

Ne, nemá to nic společného s fázemi sítě GSM, ale je to označení telefonů řady StarTAC a cd920/930 s novou verzí firmware. Jedná se o tu dlouho očekávanou verzi s možností odesílání SMS-ek na čísla zapsaná v telefonním seznamu. Absence této funkce byla telefonům s se stylizovaným M ve znaku dlouho vyčítána, zvláště u dražších modelů. Malou vadou na kráse je skutečnost, že zpětně se bude firmware nechat "přehrát" jen u modelů cd920/930 (nejsou zatím známy přesné podmíny, za kterých bude pro zájemce upload probíhat), u StarTACa to nepůjde, ten totiž prošel rozsáhlejší vnitřní úpravou. Nová verze firmwaru má i další vlastnosti, mj. zprovozňuje telekonferenční hovory na cd920/930 atd. O všech vás budeme informovat v recenzi na StarTAC 130 Phase 2, kterou pro vás chystáme na příští týden.

Nové modely

Pro nejbližší dobu (únor) na nás chystá Motorola skutečnou lahůdku - telefon s označením V-serie. Ti, kteří ho viděli na našich stránkách se už určitě těší, pro ostatní chci jen připomenou, že se jedná o skutečného kolibříka - jeho velkost je asi tříčtvrtinová oproti StarTACu. Samozřejmostí jsou integrovaná data, vibrační vyzvánění, použití výše zmíněného nového firmwaru atd., prostě se jedná o vlajkovou loď se vším všudy. Na trh přijde zpočátku ve dvou provedeních - čistě černém a černém se zlatou linkou, které vypadá opravdu dobře.

Dalšími přístroji pro tento rok budou telefony směřující do low-end kategorie a z kuloárů se k nám doneslo, že Motorola chystá TripleBand aparát - tedy přístroj, který zvládá GSM 900-ti stovku, DCS 1800 a také normu PCN 1900. Takže můžete cestovat takřka kamkoliv a budete stále v dosahu.

Celkem bude pro letošek u nás na trh uvedeno několik modelů a přístroje budou označovány podle nového klíče, který se začne používat od uvedení V-serie. Následující modely budou tedy charakterizovány písmenem označujícím příslušnost k "sérii" a číslem určujícím daný model.

Car voice recognition

Zajímavý doplněk chystá Motorola v oblasti zajištění bezpečnosti na našich silnicích. Jedná se o Hands-free sadu do auta se zabudovaným hlasovým rozpoznáváním. Budete tedy moci svůj telefon ovládat pomocí hlasu a nebude to, narozdíl od jiných přístrojů, omezeno jen na pár příkazů, ale podle dostupných údajů budete telefon reagovat až na 50 různých povelů a na základní (prompty na displej) ve vašem mateřském jazyce. Perličkou je, že na češtinu si budeme muset chvilku počkat, kdežto slovenština bude imlementována hned od začátku - důvodem je zákonná povinost používání hands-free sad při telefonování z auta, kterou Slováci mají - narozdíl od nás. Prostě nás předběhli.

Takže novinek je dost, máme se na co těšit.