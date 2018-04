Motorola V980 – hudební véčko pro UMTS

Motorolu V980 asi znát nebudete a ani ji nenajdete na pultech tuzemských obchodů. Je to model určený pro provoz v sítích třetí generace a ty u nás zatím v provozu nejsou. Motorola V980 se prodává u společnosti Vodafone. Je to ve své podstatě low-endový model, ovšem pouze v konkurenci jiných telefonů pro sítě 3G.

Měli jsme možnost novou Motorolu V980 krátce vyzkoušet a nyní vám nabízíme informace o této novince a naše první dojmy z ní.

Svým vzhledem nová Motorola V980 navazuje na některé předchozí modely výrobce, nebo na současný model V635. Čelu telefonu dominuje hliníkový kryt. Vzhled telefonu trochu kazí anténa, která není integrována do těla přístroje. Po rozevření telefonu se naskýtá pohled na přehledně seřazenou alfanumerickou klávesnici a rozměrný hlavní displej telefonu. Rozměry Motoroly V980 jsou 94 x 49 x 27 milimetrů a hmotnost je oproti běžným telefonům vyšší a činí 137 gramů.

Nová Motorola je docela pohledné véčko, kovová přední strana navozuje pocit luxusu. Na druhou stranu je to velký a těžký telefon a třeba modelu V635 konkurovat nemůže.

Motorola V980 má dva displeje. Hlavní nabízí rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Hlavní displej je aktivní a nabízí špičkové zobrazení. Vnější displej má rozlišení 96 x 80 obrazových bodů a dokáže zobrazit pouze 4 096 barev. Vnější displej je pasivní, což se projevuje na horším zobrazení zejména na přímém slunečním světle.

V případě obou displejů je novinka vybavena stejně jako například model V635. Hlavní displej je perfektní, vnější by klidně mohl být monochromatický, bylo by to praktičtější.

Motorola V980 je vybavena dvěma fotoaparáty. Druhý fotoaparát má nová Motorola pro komunikaci pomocí videohovorů v sítích třetí generace UMTS. Oba fotoaparáty mají rozlišení VGA. Telefon je schopen nahrávat i videosekvence. Motorola V980 nemá infračervený port a nemá překvapivě ani Bluetooth. Telefon je možné připojit k počítači pouze pomocí USB datového kabelu.

Bez podpory sítě třetí generace je druhý fotoaparát na telefonu zbytečný, i s tím vnějším lze pořizovat autoportréty s kontrolou obrazu na vnějším displeji. Kvalitu fotografií jsme posoudit nemohli, na hlavním displeji ale vypadají velmi dobře.

Paměť telefonního seznamu je závislá pouze na volné sdílené paměti telefonu. Vestavěná paměť Motoroly V980 má skromnou hodnotu 2MB. Paměť je však možné rozšířit pomocí paměťových karet TransFlash. To se hodí pro vestavěný MP3 přehrávač. Motorola V980 je třípasmová (900/1800/1900 MHz) a umí pracovat i v sítích WCDMA 2100 MHz. Telefon podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. EDGE telefon nepodporuje.

Výbava telefonu není excelentní, pro běžné použití ale stačí. Kvalita reprodukce MP3 přehrávače je do sluchátek velmi dobrá.

Výbava telefonu zahrnuje hlasitý odposlech, hlasové vytáčení, Javu MIDP 2.0, Wap 2.0, kalendář, budík, kalkulačku a poznámkový blok. Vedle podpory textových zpráv a zpráv MMS má Motorola vestavěný e-mailový klient (POP3/SMTP/IMAP4). Vyzvánění může být ve formátu MP3.

Motorolu V980 nabízí pouze operátor Vodafone. Do běžného prodeje a tedy i na náš trh se Motorola V980 nedostane. Operátor Vodafone nové véčko od Motoroly nabízí za v přepočtu 3000 Kč při závazku využívání jeho služeb po dobu 12 měsíců.

Absence Motoroly V980 na našem trhu nás nemusí příliš mrzet. Například model V635 je lépe vybaven a je málo pravděpodobné, že 3G model V980 by byl výrazně levnější. Je však možné, že až některý tuzemský operátor síť třetí generace spustí, bude jedním ze základních telefonů v jeho nabídce právě tato Motorola nebo její derivát určený pro jiného operátora než je Vodafone.