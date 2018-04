Motorola V80 - nadupaná stylovka (dojmy)

Motorola V80 je stylový telefon se vším všudy. Má netradiční tvar a konstrukci a i některé další detaily jej řadí na špičku ve své kategorii. Další předností novinky od Motoroly je její výbava. Ta je velmi bohatá a až na detaily odpovídá top modelu V600. Rozdíly jsou asi jen tři: novinka je třípásmová, Motorola V600 je čtyřpásmová. Motorola V80 umí videosekvence jen přehrávat, model V600 je dokáže i nahrávat a nejdůležitější je rozdíl v konstrukci obou telefonů. Motorola V80 je otáčecí po vzoru postaršího modelu V70, Motorola V600 je pak klasické véčko. Motorola V600 se již na některých trzích prodává, u nás ji lze očekávat zhruba v první polovině března. Na novou Motorolu V80 si pak počkáme ještě o trochu déle, do prodeje by se měla dostat před koncem první poloviny roku. Cena by měla být velmi podobná, jako u modelu V600. Odhadem tedy přibližně 15 000 Kč za nedotovaný telefon a to včetně DPH.

Zavřená Motorola V80 je docela kompaktní mobil. Trochu problém je jen s správným natočením. S logicky umístěným ovládacím křížem dole je to špatně, správně se má telefon držet obráceně. I tak ho lze bezproblémů ovládat, ale je nutné sledovat nápovědu kontextových kláves, které jsou zrcadlově přehozené.

Otevřený telefon se docela dobře drží v ruce a i klávesnice je nadprůměrně pohodlná. Klávesy by mohly být ještě větší, místa zbývá na telefonu dost a dost.

Mechanické provedení telefonu je bezproblémové. Pro otevření telefonu stačí lehce postrčit horní část směrem doleva a pružina telefon otevře. Pro otevření do poloviční - fotografické polohy je nutné telefon nejdříve otevřít úplně a až poté jej vrátit o 90 stupňů zpět. Fotografovat ale lze i s zavřeným telefonem, nebo klasicky otevřeným. Horší to je s autoportrétem, telefonu chybí na zadní straně zrcátko.

Motorola V80 se jistě stane miláčkem asijských zákazníků. Svítí jako o život - podsvícená je hlavní klávesnice, ovládací kříž a celý bok horní části telefonu. Zde jsou čtyři vícebarevné diody, které jsou o trochu přesazené od rohů telefonu. Vybírat lze z několika předprogramovaných variant svícení a nebo z několika samostatných barev. Pokud by se vám ale kakofonie barev nelíbila, můžete jí v menu telefonu vypnout. Pokud telefon nesvítí, ani vás nenapadne, že by takhle výrazně svítit mohl. Boky jsou totiž stříbrné a na první pohled neprůhledné.

Na obou bocích telefonu je velký nápis s logem výrobce. Malé logo je pak i na přední straně telefonu nad displejem a o něco větší na zadní straně přístroje.

Z levé strany telefonu je dvojice tlačítek pro regulaci hlasitosti, z druhé strany je klávesa pro hlasové ovládání přístroje a také konektor osobní HF sady.

Motorolu V80 lze ovládat i zavřenou. K dispozici jsou všechny funkce, ale prakticky nelze použít ty, kde je nutná alfanumerická klávesnice. Telefon vás tak pustí i do psaní zpráv, ale ty bez zbytku klávesnice psát nelze. Čtení je ale bezproblémové, stejně jako fotografování, hraní her a jakákoliv jiná práce s menu telefonu. Telefon má automatický zámek horních kláves. Aktivuje se hned po zavření telefonu, deaktivaje se podržením levé kontextové klávesy a potvrzením pravou kontextovou klávesou. Tyto dvě klávesy jsou ale u zavřeného telefonu otočené, protože ovládací kříž je nad displejem, což je poněkud matoucí. Funkce klávesy pro vstup do menu je u zavřeného telefonu zachován a i Joystick se chová tak, jak je v tomto režimu potřeba. To platí i "napůl" otevřeného telefonu v režimu fotografování. Zde je vcelku logicky provedená nápověda pro ovládací prvky a základní funkce jsou nabízeny na jedno kliknutí, přesně podle aktuální potřeby.

Zajímavě řešené je poutko pro šňůrku. Je vysouvací a velmi subtilní, přitom stoprocentně funkční. řešení hodné stylového telefonu. Konektor na spodní straně telefonu je stejný, jako u většiny současných véček výrobce (V300, V500, V600, T720).

Umístění čočky fotoaparátu na zadní straně telefonu není nejšťastnější. Po otevření telefonu je velmi pravděpodobné, že bez hlídání si jej budete zakrývat prstem, je totiž zhruba v těžišti telefonu. Také chybí zrcátko pro pořizování autoportrétů.

Telefonování jde nové Motorole velmi dobře. To platí pro otevřený telefon, kdy je zvuk sluchátka dostatečně hlasitý a velmi čistý. Telefonovat asi lze i s zavřeným telefonem, je ale nutné po zahájení hovoru potvrdit funkci hands-free. U testovaného předprodejního vzorku, ale tato funkce moc nefungovala. Zvuk byl velmi tichý a nebylo možné jej zesílit. S telefonem u ucha nelze u zavřeného telefonu hovořit. Mikrofon je pod sluchátkem a značné interference jsou tak nasnadě. Velmi hlasitý může být reproduktor pro vyzváněcí melodie. Reproduktor je na zadní straně horní části telefonu a nabízí velmi čistý zvuk.

Podsvícení klávesnice je výborné: je rovnoměrné a velmi jasné. Spodní část otevřeného telefonu je pravděpodobně kovová, alespoň výrobce tvrdí, že část krytu by kovová měla být. Nám se nejpravděpodobnější zdá právě tato zadní plocha. Je na ní také reproduktor pro vyzvánění, jehož zvuk je perfektní a může být velmi hlasitý.

Při ovládání telefonu je nutné si zvyknout, že ovládací kříž je výš, než zbytek klávesnice. Není to ale nepřekonatelná překážka, naopak, rozmístění prvků joystiku je velmi dobré. Jen samotnému joysticku se u testovaného telefonu moc nechtělo směrem vzhůru. To ale mohl být problém jen testovaného telefonu, který pocházel z předprodukční série.

Telefon přehrává MP3 skladby - u nich je ale potřeba najít optimální velikost a kodek. Méně je více, do telefonu ale lze nahrát třeba 1 MB skladbu. Další možností je přehrávání MIDI melodií, zde jsme nenarazili na žádný problém. Opět lze nahrát velmi dlouhou skladbu, kterou telefon bez problémů přehraje. Do telefonu lze nahrávat i krátké videosekvence, které vcelku obstojně přehraje. Zajímavé je nastavování tapet displeje. Lze nastavit jinou tapetu pro zavřený a otevřený telefon a lze zvolit i animaci při jeho otvírání. Telefon přijme téměř jakýkoliv obrázek. Pokud je větší, než rozlišení displeje, zmenšího, v opačném případě jej umí roztáhnout. Výsledek pak ale není ideální. Vše potřebné lze do telefonu nahrát přes kabel, který je stejný jako u dalších aktuálních modelů značky (V300, V600, T722), nebo pomocí Bluetooth. V druhém případě není nutné využívat jakýkoliv software.

Fotografovat lze jak s zavřeným telefonem, tak s klasicky otevřeným. K dispozici je ale ještě jedna poloha, s horní částí v pravém úhlu k té spodní. Lze se do ní dostat po úplném otevření telefonu a následném posunutí o 90 stupňů. Pak horní část zacvakne a drží. I v této poloze se "přehodí" kontextové klávesy, nápověda na displeji je ale logická.

Možná by bylo lepší, kdyby byl objektiv fotoaparátu na zadní straně horní části přístroje, než úplně vespod. Čocka by byla chráněná a nehrozilo by její překrytí prstem při držení telefonu. Na druhou stranu by ale nešlo fotografovat s zavřeným telefonem.

V porovnání s platební kartou je zřejmé, že nová Motorola není nikterak velký mobil, ale ani nepatří mezi ty úplně nejmenší. Z hlediska ergonomie je její velikost optimální.

Motorola V80 a Samsung E700. Zavřená je Motorola mnohem větší, u otevřených telefonů se rozdíly smazávají. Véčko je zatím, z hlediska poměru velikosti a ergonomie, nepřekonaná konstrukce. Na druhou stranu ale vyžaduje dva displeje.

Motorola V80 a blízký příbuzný - Motorola V300. Novinka míří mezi luxusní telefony, Motorola V300 je příslušníkem střední třídy. Výbava obou modelů je ale velmi podobná, až na blikání a Bluetooth u modelu V80 jsou telefonu funkčně stejné.

Displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a patří mezi absolutní špičku. Jedná se o TFT displej, který vynikne především při fotografování. Kvalita fotografií je průměrná, což platí především při jejich stažení do počítače (přes Bluetooth bezproblémové). Na displeji ale fotografie vypadají vcelku slušně. Další vybava telefonu a jeho ovládání odpovídá Motorole V300, proto vám doporučujeme naší podrobnou recenzi tohoto telefonu. Testovaný vzorek Motoroly V80 neměl češtinu, takže neměl ani český slovník T9. Menu telefonu bylo svižné, což platí i o Javě MIDP 2.0. Naopak výhrady máme k joysticku, kterému se moc nechtělo směrem dolů. U produkčních telefonů to ale může být úplně jinak. Recenzi Motoroly V80 vám přineseme, jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu.