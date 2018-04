Motorola V80 – kolotoč na pouti (recenze)

Model V80 představila Motorola letos v únoru v polském Krakově. Tenkrát slibovala, že se začne prodávat ještě před polovinou roku a jak se zdá, tak svůj slib splní. To je dobře, na některé předchozí modely výrobce se často čekalo rok i déle.

Motorola V80 je ryze stylový mobil, který se nepodobá žádnému jinému v současné nabídce výrobce. To je ale jen maskování, ve své podstatě se jedná o Motorolu V600 v jiném, tedy úplně jiném, krytu. Motorola V80 je totiž otáčecí telefon, kde se horní část nevyklápí ani nevysouvá, ale vytáčí až o 180 stupňů. Není to první otáčecí mobil Motoroly, první pokus s touto netradiční konstrukcí podnikla Motorola už před lety s modelem V70. Ten ve své době způsobil hodně poprasku, i když je otázkou, jestli nakonec byl také tak úspěšný, jako revoluční.

Motorola V80 má téměř totožnou výbavu s modelem V600. I z tohoto důvodu vám doporučujeme recenzi tohoto modelu.

Vzhled - nezaměnitelný

Motorola V80 je nepřehlédnutelná. Oválný telefon v zavřeném stavu vypadá jako smartphone, vidět je jen velký displej a joystick. Zbytek klávesnice je ukryt pod horní částí telefonu. Telefon se otvírá docela pohodlně, pokud jste tedy pravák. Horní kryt se totiž vytáčí směrem vlevo a u leváků tedy směřuje přímo do dlaně. Při troše cviku se novou Motorolu naučí otvírat i leváci, ale pohodlné to rozhodně není. Pro praváky je otvírání jednoduché, stačí na horní část lehce zatlačit a ta se sama vystřelí do požadované polohy o 180 stupňů, kolem osy v horní části telefonu – obě části přístroje se částečně překrývají. Reálně je to o jeden dva stupně méně, ale to je nepodstatný detail.

Motorola V80 se dodává v jediném barevném provedení a to černém se stříbrnými doplňky. Stříbrné je orámování displeje, orámování klávesnice, tlačítka, logo a jméno výrobce. Zdánlivě stříbrný je i celý okraj horní části telefonu. Zdání ale klame, je to jen do šedé barvy probarvený plast, který je částečně průhledný. Pokud totiž aktivujete funkci světel, naskytne se vám fantastická podívaná skrytá právě pod tímto stříbrným plastem. V krytu jsou zabudované čtyři mnohobarevné diody, které mohou blikat, či spíš žhnout jako o život. Barevných variací je celá řada, od jednobarevných až po stakáto nejrůznějších barev. Efekt je to hodně výrazný, lze jej však úplně vypnout. Jak to vypadá, si můžete prohlédnout na obrázcích.

Motorola V80 je telefon střední velikosti. Zavřený má rozměry 100 x 45 x 22 milimetrů a jeho hmotnost je 108 gramů. Otevřený telefon je pak dlouhý přibližně 154 milimetrů. Nová stylová Motorola vypadá zavřená jako vajíčko, dokonce se v horní části mírně rozšiřuje. Použité materiály jsou kvalitní a zpracování je bezchybné. Zadní kryt baterie drží velmi dobře a mechanismus otvírání telefonu se zdá být dostatečně bytelný. Cit pro detail konstruktérů je dobře patrný z očka pro šňůrku na horní straně telefonu. Jedná se o, na první pohled, velmi subtilní drátek, který se v případě potřeby z těla telefonu vysune.

Další varianty podsvícení boků telefonu a také jeho klávesnice najdete v druhé části článku.

Baterie - jen průměrná výdrž

Standardní baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 750 mAh. Baterie je jiná, než u véček řady V300, V500 a V600, výdrž telefonu je ale skoro stejná. S zhruba půl hodinou hovoru vydrží telefon na jedno nabití baterie dva a půl dne, při častějším používání Bluetooth a častějším volání je nutné nabíjet každý druhý den. Ani v případě tohoto modelu si Motorola za výdrž baterie pochvalu nezaslouží.

Displej - perfektní

Motorola V80 má stejný displej, jako modely V300, V500 a V600. Jedná se tedy o aktivní (TFT( displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. V případě otočné horní části Motoroly V80 se displej může dostat i do pozice „na šířku“, kdy je jeho rozlišení 220 x 176 obrazových bodů.

Displej je perfektní, patří mezi absolutně nejlepší displeje u mobilních telefonů pro GSM. Neumí sice zobrazit 260 000 barev jako někteří konkurenti, má ale výborný jas a kontrast, syté barvy a výjimečně jemný rastr.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze, kde najdete množství dalších fotografií Motoroly V80 a to včetně fotografií displeje.

Displej lze vylepšit tapetou, spořičem (pro otevřený a zavřený telefon zvlášť), případně lze změnit i barevné schéma menu. Na displej se vejde až osm řádků textu, font je ale poměrně malý a nelze jej zvětšit. Oproti modelům véčkové řady má Motorola V80 některé animace jiné, jinak je ale základní nabídka obrázků v telefonu stejná.

Ovládání - joystick není výhrou

Základní ovládání telefonu je stejné, jako u příbuzných véček řady V (V300, V500, V600). Menu je téměř identické, místo čtyřsměrného ovládacího kříže s potvrzovací klávesou uprostřed, jako to mají ona véčka, má ale model V80 joystick. Ten se nám moc nelíbil, i když byl mnohem lepší, než u prvního vzorku, který jsme měli k dispozici. Přesto se nám zdál joystick hodně tvrdý a i nepřesný. V tomto směru dáváme přednost ovládacímu kříži u véčkových modelů, případně mnohem lepší joystick má i model E398.

Menu nemá cena podrobněji popisovat, má stejnou strukturu, jako u jiných aktuálních modelů výrobce. Hlavní menu je ikonové (devět položek), hlouběji zanořená menu jsou textová a vertikálně řazená. Menu lze upravit k obrazu svému, položky lze přehazovat dle libosti a v hlavním menu je můžete úplně přeskupit, odebrat nepotřebné a přidat ty žádoucí.

Motorolu V80 lze ovládat i v zavřeném stavu. Pak je ale joystick s dvojicí kontextových kláves a tlačítkem pro vstup do menu otočen na horní straně telefonu. Tlačítka se této změně samozřejmě přizpůsobí, horší to už je s ovládáním, kdy si prsty budete zakrývat displej. V zavřeném stavu telefonu lze procházet menu telefonu a je možné i číst SMS. Psát samozřejmě nelze, případně je jen možné vložit vzorovou zprávu. V případě potřeby lze ale telefon kdykoliv otevřít a v práci pokračovat s plnohodnotnou klávesnicí. Po zavření telefonu se klávesnice automaticky zablokuje, její odblokování je poměrně snadné, stačí podržet levou kontextovou klávesu (myšleno u zavřeného telefonu) a následně volbu potvrdit pravou kontextovou klávesou.

Alfanumerická klávesnice není nejhorší, ale známe i lepší. Klávesy jsou poměrně malé a hodně zapuštěné. Jejich podsvícení je velmi elegantní, ale není příliš intenzivní.

Telefonování - až na to vyhledávání

Se zavřeným telefonem telefonovat nelze. Při přijetí hovoru u zavřeného telefonu, jak to displej nabízí pomocí kontextové klávesy, se hovor nespojí a na displeji se objeví hezky česky upozornění: „Otevřete rotátor“. Až pak je hovor spojen. Hovor ale u zavřeného telefonu odmítnout lze a pomocí poměrně tuhých bočních kláves lze umlčet vyzvánění, aniž by byl hovor odmítnut. Vedle klasické reprodukce do sluchátka nabízí Motorola V80 i hlasitý odposlech. Zvuk je v tomto případě docela čistý a případně i velmi hlasitý.

Ani u telefonního seznamu se žádných změn nedočkáme. Seznam pojme 1000 záznamů. Ke každému jménu je možné přiřadit několik čísel, vyzváněcí melodii a třeba i jeho fotografii, která se pak bude zobrazovat na displeji. Přiřadit lze i e-mailovou adresu, zrychlenou volbu a záznam pro hlasové vytáčení. Nevýhodou telefonního seznamu Motoroly V80 a vlastně i všech dalších modelů výrobce je, že umí vyhledávat jen podle prvního písmene. A to může být hodně zdlouhavé, jelikož telefon může zároveň zobrazovat kontakty na SIM a umí zobrazovat úplně všechny kontakty za sebou i ty skryté pod jedním jménem. Pak je hledání hodně zdlouhavé.

Motorola V80 má polyfonní vyzvánění a jako vyzváněcí melodii lze použít i skladbu ve formátu MP3. Její délka je limitovaná celkovou volnou pamětí telefonu, jedna až dvě písničky se do přístroje vejdou celé. Kvalita reprodukce vyzváněcích melodií je velmi dobrá a Motorola nabízí i slušný výběr vibrací, které lze s melodiemi kombinovat.

SMS, EMS, MMS a e-mail

Jak název této kapitoly napovídá, umí Motorola V80 všechny běžné způsoby textové komunikace a navíc podporuje i funkci Instant Messaging, kterou se nám ale zprovoznit nepodařilo. Pro většinu zákazníků je asi nejdůležitější informací, jak se s telefonem píší SMS. V tomto případě se případný zájemce bude muset seznámit s poněkud netypickým prediktivním slovníkem iTap, který funguje trochu jinak, než konkurenční slovník T9. Z výroby slovník moc slov nezná, ale umí se vcelku rychle učit. A když už jednou slovo zadáte, tak si je slovník zapamatuje a to včetně třeba e-mailových adres.

Jedna zpráva může mít až 450 znaků ale při psaní znaky neodečítá. Slovník iTap používá diakritiku, což je nepříjemné, protože s ní zprávu i odesílá. Při troše trpělivosti ale lze vybrat i varianty slov bez diakritiky, popřípadě je telefon naučit. Nechybí ani doručenky.

MMS editor je vcelku přehledný. Limit pro jednu zprávu jsou přílohy o velikosti 99 KB. Vkládat lze obrázky, melodie, hlasové poznámky a fotografie. E-mailový klient podporuje protokoly IMAP4, POP3 a SMTP. Do jedné zprávy lze vložit přílohy o maximální velikosti 65 KB. Klient má problémy s českou diakritikou a neumí přijmout zprávy s telefonem nepodporovanými přílohami. Nevýhodou také je, že při stahování zpráv není vidět, kolik se jich aktuálně stahuje. Nevýhodou námi testovaného vzorku je opět absence paměti pro příchozí SMS. Naopak telefon ukládá odchozí zprávy a umožňuje jejich automatické mazání po předem stanovené době. Některé softwarové verze ale paměť na příchozí SMS mít mohou, záleží na firmwaru.

Připojení k počítači - s Bluetooth jako po másle

Motorola V80 má Bluetooth, což je pro mnoho zákazníků příznivá zpráva. S Bluetooth jsme byli plně spokojeni, nepřišli jsme na žádný zádrhel. Pomocí Bluetooth lze přijímat a odesílat soubory, lze se pomocí něj připojit k počítači a lze jej využít i pro připojení na internet. Infraport Motorola všeobecně u současných modelů nenabízí a nejinak je tomu i u dnešní novinky. Telefon disponuje GPRS třídy 10 a Wapovým prohlížečem ve verzi 2.0.

Mimo Bluetooth tak lze telefon připojit k počítači pomocí kabelu, který je stejný, jako pro modely V300, V500 nebo V600. Kabel se prodává samostatně a lze je zakoupit i v balíčku se synchronizačním softwarem PhoneTools. Ten se s telefonem nedodává, je placený a to je u telefonu této třídy neodpustitelný nedostatek. Veškerá konkurence dodává synchronizační software zdarma.

Fotoaparát - žádná sláva

Motorola V80 má integrovaný fotoaparát s maximálním VGA rozlišením. Objektiv fotoaparátu je umístěn na zadní straně přístroje. Fotoaparát lze použít jak u zavřeného, tak u otevřeného telefonu. Novinkou je ale speciální pozice pro fotoaparát, která je 90 stupňů oproti zavřenému ale i otevřenému telefonu. V této poloze se telefon sám zastaví při zavírání horního krytu, pokud na něj tedy nebudete příliš tlačit.

U otevřeného telefonu je fotografování poměrně standardní záležitost, u zavřeného vadí ovládací prvky na horní straně telefonu. Nejenom že si budete při fotografování zakrývat displej, ale velmi pravděpodobně i objektiv na zadní straně telefonu. Asi nejpohodlnější je tedy fotografování ve speciální pozici „na půl cesty“. V tomto případě se fotografuje na šířku a menu fotoaparátu je v této chvíli poněkud pozměněné. Pro ovládání se opět používají kontextové klávesy a joystick, ovšem v jiném gardu, než u otevřeného a zavřeného telefonu. Nápověda na displeji je ale přehledná.

Fotografie pořízené Motorolou V80 si můžete prohlédnout v druhé části recenze.

Funkce fotoaparátu jsou stejné, jako u modelů V300, V500 nebo V600. Do paměti telefonu se vejde poměrně hodně fotografií, celková paměť přístroje je totiž téměř 6,5 MB. Kvalita fotografií je ale podprůměrná. Na displeji vypadají dobře, ale do počítače je ani nemá cenu přenášet. Možné to ale pomocí synchronizačního softwaru je.

Další funkce - nadprůměr

Opět stejná písnička. Nabídka dalších funkcí je u Motoroly V80 stejná, jako u modelů V300, V500 nebo V600. Telefon má solidní kalendář, hned několik budíků, hlasový zápisník a také nabízí Javu MIDP 2.0. V testovaném vzorku byly předinstalovány dvě hry a dvě aplikace. Skipping Stones je logická hra, u které se mozkové závity docela zapotí. HungryFish je o něco méně zajímavá simulace života ryby, kdy je nutné pojídat všechny menší nebo stejně velké ryby a vyhýbat se těm větším. Díky velkému displeji je hra velmi obtížná, na menším displeji modelu V220 je hratelnější a zábavnější.

První aplikace je World Clock, tedy světový čas. Z našeho pohledu nepříliš zajímavá aplikace, což ale platí i o druhé aplikaci Slide Show, což je automatický prohlížeč obrázků.

Sečteno a podtrženo

Motorola je ryze stylový telefon, který má ale velmi bohatou výbavu, plně odpovídající tomu, co nabízí momentálně top model V600. Netradiční konstrukce není užívání na překážku, pokud si telefon nebude chtít pořídit levák. Pro ty tento mobil příliš vhodný není.

Zaujme bohatá „světelná“ výbava telefonu, která ale lze vypnout. Pochvalu zaslouží displej, naopak se nám moc nelíbil joystick a podprůměrná je kvalita fotografií.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze, kde najdete množství dalších fotografií Motoroly V80 a to včetně fotografií displeje.

Zájemci o Motorolu V80 si budou muset připravit docela hodně peněz. Telefon stojí nedotovaný okolo 14 000 Kč, na trhu lze najít ale i balíček, v kterém za stejnou cenu navíc dostanete Bluetooth sluchátko.

Pro běžné použití bychom dali přednost modelu V600 nebo V500, kdo ale chce mít něco výjimečného, bude s modelem V80 spokojenější.