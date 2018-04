Motorola V8 Slvr – pomůže Motorole dohnat Nokii?

Motorola měla štěstí. S modelem V3 Razr se jí podařilo najít skulina přeplněném trhu s mobilními telefony a tento jediný model, respektive především tento jeden, táhne Motorolu strmě nahoru. Nokii sice asi jen tak z její pozice suverénní jedničky na celosvětovém trhu nesvrhne, ale může jí slušně šlapat na paty. Úspěch by mělo potvrdit několik chystaných modelů, jedním z nich je i Motorola V8 Slvr.

Rozšlápnutý Razr

Motorola V8 Slvr je přímým příbuzným Razru. Je to vlastně ten samý mobil, ale nikoliv véčko, ale mobil klasické koncepce. Ne každému je véčko po chuti, především v Evropě je stále jedničkou mobil klasické koncepce. Slvr ale není posledním příspěvkem Motoroly mezi stylovými mobily. Chystá se vylepšený Razr V3i, verze pro 3G sítě – Razr V3x a u klasicky koncipovaných modelů je to Motorola V280 a V270. Trochu jiný styl pak vyznává véčko Pebl V6 a další modely na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

11,5 milimetru v pase

Slvr není na první pohled tak extravagantní, jako véčko Razr. Spíš konzervativní tvar a ostré hrany dávají důraz na eleganci, ne na výstřednost. Telefon je velmi tenký, má v pase jen 11,5 milimetru. Na rozdíl od Razru to ale není na první pohled tak výrazné. Razr má v pase sice o půl milimetru víc, je to ale véčko. Další rozměry Motoroly V8 již nikterak nevybočují z průměru: 113 x 49 mm, stejně jako hmotnost: 85 gramů.

Kov a kov

Telefon se pravděpodobně bude vyrábět v několika barevných variantách. My jsme měli možnost vyzkoušet černou verzi. Telefon má kovový kryt, tak to také u luxusních telefonů má být. Jenže ještě efektnější je klávesnice, která je vyrobena z leptaného plechu. Jak vypadá výsledek si můžete prohlédnout na fotografiích. Výhradu lze mít jen k tomu, že na klávesnici zůstávají otisky prstů. Klávesnice je jasně modře podsvícená, díky senzoru se ale podsvícení aktivuje jen když je potřeba.

Mobil je zpředu i zezadu zcela plochý, nic z něj netrčí a i všechny boky jsou hladké bez výstupků. Bojíme se jen o krycí sklíčko displeje, které není zapuštěné a asi bude náchylné k poškrábání. Zpracování telefonu je perfektní, stejně jako použité materiály. I klávesnice je výborná, díky plastickému popisku kláves je dobře čitelná i po hmatu. Výhrady nemáme ani k ovládacímu kříži s potvrzovací klávesou uprostřed.

Systémový konektor, v podobě standardního mini USB konektoru, je na pravém boku telefonu. Na něm je i tlačítko pro rychlou aktivaci fotoaparátu a slot pro paměťovou kartu (formát Trans Flash). Na spodní straně telefonu není vůbec nic, na levém boku je tradiční trojice kláves, na vrchu pak pojistka krytu baterie.

Tři inovace ve výbavě

Výbavou telefon přímo navazuje na "žiletku" - V3 Razr, v detailech je ale lepší. Podporuje totiž paměťové karty typu Trans Flash a tudíž integrovaný MP3 přehrávač bude mít praktický význam. Nahlas hraje telefon jen monofonně, do sluchátek stereofonně. To jsme ale vyzkoušet nemohli, protože jsme neměli k dispozici sluchátka. Je možné, zatím to ale potvrdit nemůžeme, že Slvr bude podporovat stereofonní Bluetooth sluchátka, která již Motorola nabízí.



Porovnání s Motorolou V280.

Druhou inovací je podpora EDGE a to třídy 10. Samozřejmostí je i GPRS stejné třídy. Připojit telefon k počítači je možné přes infraport, Bluetooth, nebo pomocí kabelu s mini USB konektorem. V tomto směru nelze telefonu nic vytknout.

Poslední inovací, která mimo vzhledu novinku odlišuje od modelu V3 Razr, je možnost nahrávání videosekvencí v rozlišení 176 x 144 obrazových bodů. Délka nahrávky je omezena jen volnou pamětí telefonu, případně je k dispozici délka vhodná pro zprávy MMS. Fotoaparát má jen VGA rozlišení a kvalita snímků je podprůměrná.



Porovnání s Motorolou V280.

Další funkce se pak již nikterak neliší od nabídky funkcí Motoroly V3 Razr. V telefonu tak najdeme e-mailový klient, podporu Javy MIDP 2.0 a další běžné funkce. Stejný je i aktivní displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, který umí zobrazit 260 000 barev. Ovládání telefonu je také stejné, tedy s výhradou k jeho komplikovanosti při prvním použití a naopak s pochvalou nad možnostmi personalizace menu. Oproti V3 už umí novinka hledat v telefonním seznamu podle více písmen.

Stylovka která umí to podstatné

Motorola V8 Slvr je atraktivní stylový mobil. Nemá sice extrémně bohatou výbavu, ale to hlavní umí. Důraz byl kladen na vzhled přístroje. Povedl se a díky použitým materiálům telefon vypadá luxusně nejenom na první pohled, ale i na dotyk.



Porovnání s Nokií 6681.

Předpokládaná cena okolo 9 000 Kč je adekvátní, na druhou stranu je jasné, že ještě do konce roku minimálně o 1 000 Kč klesne. Přetlak na trhu je i v tomto segmentu přístrojů velký a minimálně sourozenec Razr bude novince velkým konkurentem. A Razr již nyní stojí necelých 8 000 Kč. Motorola V8 Slvr by se měla začít prodávat v říjnu letošního roku.