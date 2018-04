Motorola V731 - Evropan může jen tiše závidět (preview)

Motorola vyrábí mobilní telefony pro většinu existujících standardů a nové pásmo CDMA 2000 není výjimkou. Právě pro tento standard mobilní komunikace je určena dnešní novinka, véčkový telefon označený jako Motorola V731. Tento model se právě začal prodávat v Jižní Koreji a to za cenu v přepočtu zhruba 12 000 Kč. Po přečtení článku si možná stejně jako my povzdechnete, proč se podobné telefony za takovou cenu neprodávají i u nás. Bohužel v některých částech světa jsou hodně daleko před Evropou a pomalý nástup sítí třetí generace v Evropě tento rozdíl ještě prohloubí. Na druhou stranu, někde jsou na tom stále ještě hůře….

Motorola V731 (existuje i velmi podobná varianta V730) je véčko se dvěma displeji, které má velmi atraktivní design, který podtrhují některé zajímavé detaily. Již na zavřeném telefonu zaujme rozměrný vnější displej, za jehož rozlišení by se nemusela stydět většina levnějších GSM telefonů. Displej má rozlišení 84 x 47 obrazových bodů a dokáže zobrazit tři řádky textu a jeden řádek s ikonami. Pokud s telefonem budete používat osobní HF sadu a využijete hlasového ovládání, či vytáčení, vůbec nemusíte telefon otevírat. To by ale byla věčná škoda, protože druhý displej uvnitř přístroje je ještě zajímavější než ten vnější. Vnitřní displej má obrovské rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 65 000 odstínů barev. Displej sice není aktivní, ale i tak je jeho čitelnost perfektní. Na vnitřní displej se vejde až sedm řádek textu, k tomu jedna řádka pro stavové ikony a ještě jedna pro popis kontextových kláves. Zpátky ale k zavřenému telefonu. Místo klasické systémové diody má nová Motorola svítící logo, které najdete hned pod displejem. Logo svítí jednou ze tří barev, naopak podsvícení vnějšího displeje je jen sytě modré.

Motorola V731 se dodává ve třech barevných provedeních, na výběr je šampaňská zlatá, modrá a bílo-stříbrná kombinace (verze V730 může mít ještě červený kryt). Rozměry telefonu jsou 87 x 46 x 19,5 mm v případě použití tenké baterie. Když do telefonu vložíte silnější baterii, získáte větší výdrž telefonu, ale jeho tloušťka vzroste na 22,5 mm. Hmotnost telefonu je 95 gramů s větší z baterií, nebo ještě o deset gramů méně s tenkou baterií. Ta má kapacitu 550 mAh, když ta silnější 930 mAh. Výdrž telefonu na jedno nabití je v rozmezí 90 až 150, opět záleží, kterou baterii použijete. Dodejme, že v základním balení telefonu najdete obě baterie a k tomu i stolní nabíječku, kde můžete nabíjet zároveň telefon i záložní baterii. Stolní nabíječka rovněž funguje jako synchronizační kolébka pro připojení telefonu k počítači (podobně řešená je i stolní nabíječka pro Motorolu V70). To se bude jistě majitelům tohoto véčka hodit, protože třeba podporovaná přenosová rychlost pro data je z našeho pohledu závratných 153 kbps. Naopak pro Evropany trochu archaicky působí anténa, která je vysouvací.

Motorola V731 je poháněna procesorem ARM7 a velikost paměti je 64 MB u Flash ROM a 12 MB u RAM. O kvalitní zvuk vyzváněcích melodií se pak stará čip od společnosti Yamaha, který nabízí šestnáctihlasé polyfonní melodie. Ty lze samozřejmě kombinovat s vibracemi, a to jak při příchozím hovoru, tak i u několika her, které v telefonu najdete. Další výbava telefonu odpovídá standardu CDMA sítě korejského operátora KTF, ve které najdete třeba e-mailový klient, podporu Java aplikací a další více či méně zajímavé funkce. Výrobce neuvádí kapacitu vnitřní paměti přístroje na kontakty, ale díky velikosti celkové paměti telefonu si asi v tomto směru majitel hlavu lámat nebude. Personifikaci telefonu umožňují spořiče displeje, které jsou určeny dokonce i pro vnější displej. Vše si můžete upravit v zabudovaném grafickém editoru. Telefon má samozřejmě kalkulačku, diář, poznámkový blok a další běžné manažerské funkce. Menu telefonu je naprosto odlišné od toho, které známe z evropských telefonů Motorola. Je grafické a podle prvních ohlasů majitelů tohoto telefonu i velmi přehledné a intuitivní.

Novou Motorolu V731 můžete porovnat s podobně vybaveným LG SD2002 a starší Motorolou V711

Novinka Motoroly pro síť CDMA 2000 stojí v Koreji jako nedotovaná v přepočtu zhruba 12 000 Kč, při úpisu na 12 měsíců pak můžete ještě několik stokorun ušetřit (Verze V730 stojí téměř totožnou sumu). Konkurenční telefony mají ceny obdobné a jak je v Koreji zvykem, téměř všechny jsou taktéž véčka. Největší konkurenci nové Motorole budou dělat dva místní giganti, LG a Samsung, ale na trhu je ještě několik menších výrobců. Nokia na zdejším trhu jen paběrkuje, a to se snažila přizpůsobit a nabízí véčkové telefony, které v její nabídce pro GSM pásma vůbec nenajdeme. Je ale pravděpodobné, že Nokia sama tyto telefony nevyrábí a přebírá je od jiných výrobců. To samé pak může platit i pro Motorolu, ale detailní informace chybějí. Je dobré připomenout, že ještě do konce roku se na korejském trhu představí telefony s podporou video přenosů a dalšími vymoženostmi. V Evropě můžeme jen doufat, že nástup sítí třetí generace bude rychlý a s ním přijdou na trh i podobně vybavené telefony. Zatím se můžeme těšit na některé korejské přístroje od LG a Samsungu, které mají taktéž barevný displej s podporou 65 000 barev a širokou paletou funkcí.