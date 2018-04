Motorola V700 - tak by měl vypadat nový smartphone s OS Microsoft

O novém smartphonu Motoroly s operačním systémem od Microsoftu se hovoří již delší dobu. Nejdříve tyto informace Motorola nepřímo vyvracela nebo se k nim nechtěla vyjadřovat (viz tento článek). Nakonec Motorola přípravu chytrého mobilního telefonu s operačním systémem od Microsoftu potvrdila a příchod nového modelu ohlásila do konce tohoto roku. Jeho výrobou a částečně i vývojem pověřila tchajwanskou společnost Chi Mei Communication Systems (CMCS), která jej vyvíjela pod kódovým označením Beethoven. Tato společnost pro Motorolu připravuje výrobu i dalších mobilních telefonů.

Véčko s integrovanou anténou, ne nepodobné jinému smartphonu s Microsoftem - Mitac Mio 8380, by za výrobek společnosti Motorola považoval možná málokdo. Zatím také nejsou k dispozici fotografie telefonu s logem Motoroly, jen „originálu“ Chi Mei. Podle našich zdrojů ale bude nová Motorola V700 vypadat stejně a bude mít i stejnou výbavu, jako vyobrazený Chi Mei.

Uvést mobilní telefon s operačním systémem od Microsoftu Motorola považuje za důležitý tah. A to především díky vzrůstající poptávce od operátorů a přímo koncových uživatelů. Hlavním motivem však bude aktivita samotného Microsoftu, pro kterého je společná partie s druhým největší světovým výrobcem mobilních telefonů jistě lákavá. Motorola mimo spolupráce s gigantem Microsoft připravuje i chytrý telefon s Linuxem A760 a typ A920 pro sítě třetí generace, který je postaven na bázi Symbianu 7.0. Také tyto dva telefony by měly být dostupné do konce roku.

Z prvních informací je zřejmé, že jako většina ostatních chytrých telefonů s Microsoftem, ani nová Motorola nebude podporovat Bluetooth. Ve výbavě nového smartphonu bude také chybět integrovaný fotoaparát. Motorola zatím nezveřejnila ani technickou specifikaci telefonu, neměla by se ale lišit od specifikace modelu Chi Mei Beethoven.

Design přístroje není příliš zajímavý, připomíná asijská véčka modelového roku 2002. Na první pohled zaujme integrovaná anténa, což je u véček stále poměrně výjimečná záležitost. Klávesnice telefonu vzdáleně připomíná klávesnici zmiňovaného Mitacu, s tímto telefonem ale nový smartphone nic společného nemá. Ovládání by mělo ulehčit navigační kolečko Jog-Dial na boku telefonu.

O co nudnější je design, o to zajímavější je výbava novinky. Mimo Bluetooth a integrovaného fotoaparátu, jejichž absenci jsme již zmínili, nechybí novince nic podstatného. Rozměrný hlavní TFT displej s podporou 65 000 barev má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Vnější displej je monochromatický a jeho rozlišení neznáme. Operační systém je Microsoft Windows Mobile for Smartphones, s čímž souvisí podpora dalších aplikací od společnosti Microsoft, jako je Pocket Internet Explorer, Windows Media Player, Microsoft ActiveSync, Pocket Outlook a další. O dostatek paměti se postarají paměťové karty MMC (Multi Media Card) a SD (Secure Digital), velikost vnitřní paměti přístroje ale zatím neznáme. Se světem vás u nové Motoroly spojí GPRS (zřejmě v konfiguraci 4+2 timesloty), s počítačem pak infraport, nebo standardní USB kabel.

Novince nechybí ani další běžné funkce mobilních telefonů, které přímo nesouvisí s programy společnosti Microsoft, jako jsou MMS, hlasový zápisník, polyfonní melodie, spořiče a tapety displeje, nebo vibrační vyzvánění. Ostatní funkce zajistí výše uvedené programové vybavení, díky němuž můžete smartphone využít jako MP3 přehrávač, videopřehrávač, budete moci brouzdat internetem, přijímat a odesílat poštu, nebo plánovat svůj čas.

Jakmile budeme znát další podrobnosti o této atraktivní novince Motoroly, ihned vás o nich budeme informovat. Podle našich informací by se nový smartphone, Motorola V700, měl začít prodávat v říjnu či listopadu tohoto roku a jeho cena by měla být velmi příznivá. Některé zdroje hovoří o částce okolo 15 000 Kč, jiné jsou ještě optimističtější.