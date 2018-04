Motorola V70 v Čechách! Exkluzivní fotografie revolučního telefonu.

Když Motorola loni na podzim poprvé představila svůj nový telefon V70, reakce zákazníků na sebe nedaly dlouho čekat. Někdo byl nadšený, jiný nevěřícně kroutil hlavou, cože to za velkou louží vymysleli. Není divu, Motorola v70 je exot v pravém slova smyslu. Již zavřený telefon není podobný žádnému jinému přístroji. Kulatý displej, posazený na obdélníkové tělo aparátu působí opravdu neotřelým dojmem. Možná škoda, že anténa není integrovaná, pak by byl estetický dojem z telefonu absolutní.

V pohotovostním stavu kryje klávesnici flip. Odklopit nejde, vyklopit nejde, na tenhle flip se musí jinak. Stačí lehký pohyb doleva či doprava a klávesnice se ukáže v celé své kráse. Nenechte se zmýlit reklamními fotografiemi, na kterých je flip vychýlen jen do úhlu 90 stupňů nebo podobných. Abyste mohli telefonovat, musíte flip přesunout podél osy displeje o 180 stupňů, dokud nezaklapne západka. Až v tu chvíli můžete s přístrojem plnohodnotně pracovat.

Kryt telefonu je vyroben z opravdového leštěného hliníku, nikoliv z plastové imitace. Podobně řešený kryt má i superluxusní Motorola V60. Důkaz získáte jednoduše: stačí sejmout zadní kryt baterie a o použitém materiálu je jasno.

Tlačítka a ozdobná obroučka okolo displeje je pak vyrobena z lesklého kovu a dodává telefonu tu pravou image přístroje pro horních deset tisíc. Vnitřní část telefonu pod klávesnicí a inverzní strana flipu je naopak vyrobena z průhledného zabarveného plastu (výběr ze tří barevných kombinací), což vynikne především při podsvícení celého přístroje. To je modré, elektroluminiscenční a za světla není příliš patrné. Ovšem ve tmě dostane telefon až mystický nádech. Stejně modře je podsvícen i displej.

Motorola V70 je první telefon, kde výrobce použil inverzní displej, tedy světlý text na tmavém podkladu, a nikoliv tradiční tmavé písmo na světlém displeji. Pokud se vám to zdá nepraktické, nebojte se. Právě naopak. Čitelnost displeje je i za denního světla perfektní a v noci při podsvícení také nebudete mít s čitelností žádné problémy. (Dodejme, že dalším telefonem s inverzním displejem by mohl být Siemens M45, který ale zatím nebyl oficiálně představen.) Zobrazovací schopnost displeje odpovídá dalším modelům Motoroly, jako je V66 a V60. Komu by se standardní velikost fontu zdála příliš malá, může si jako u dalších Motorol font zvětšit, samozřejmě s určitým zmenšením množství zobrazených informací. Aby futuristická image byla dokonalá, připravila Motorola pro model V70 i množství netradičně řešeného příslušenství. Podivný předmět na fotografiích, připojený k spodní části telefonu, je hlasitá HF sada. Mezi dalším příslušenstvím nechybí radio set, stolní nabíječka, MP3 přehrávač a široká nabídka datových kabelů.

A teď trochu čísel. Motorola V70 váží pouhých 79 gramů a její rozměry jsou 98 x 38 x 18,3 mm. Nejedná se sice o rekordní hodnoty, existují menší i lehčí přístroje, oproti nim si však V70 zachovává slušnou ergonomii ovládání, kterou při výčtu funkcí jistě oceníte. GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot využijete nejen při datových přenosech, ale samozřejmě i při WAPování (WAP 1.1). Telefon má vnitřní paměť na 500 kontaktů, dvacet čísel lze vytáčet pomocí hlasových příkazů a nechybí ani kalendář a další manažerské funkce. Zábavu pak obstarají tři hry. Celkově platí, že výbava V70 odpovídá již prodávaným modelům V60 a V66, narozdíl od nich není třípásmová, ale jen duální (GSM 900/1800 MHZ). Motorola V70 se začne v Evropě prodávat na konci prvního čtvrtletí letošního roku a cenu lze očekávat okolo 20 000 Kč. Vzhled telefonu by se již měnit neměl, ale funkční výbava oproti asijské verzi několik změn dozná. Zanedlouho vám přineseme podrobnější zkušenosti s touto revoluční novinkou Motoroly. První osobní seznámení dopadlo na výbornou.