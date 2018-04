Motorola V70 - mobilní delikatesa (první dojmy)

Do redakce konečně dorazil jeden z nejočekávanějších telefonů letošního roku, Motorola V70. Tento v mnoha směrech atypický přístroj se zatím prodává jen v Asii, v Evropě a u nás se začne prodávat zhruba na konci května letošního roku. I námi testovaný přístroj ještě neměl finální verzi firmwaru určenou pro evropské zákazníky, takže je nutné připomenout některé odlišnosti, které finální výrobek bude mít. Vše podstatné najdete dále v textu, co se však již měnit nebude, je vzhled telefonu, který je opravdu originální.

Na první pohled může Motorola V70 připomínat jen designérskou hračku, připomínající telefony třetí generace. Motorola se však zvláštních řešení nebojí, a proto spatřila světlo světa V70 dlouho před tím, než se mobil běžně nastěhuje do hodinek, náramků, přívěšků nebo kamkoliv jinam. Motorola V70 boří zažité hranice a to nejen vzhledem, který může evokovat luxusní cestovní budík nebo cokoliv jiného. Hlavním prvkem designu je kulatý displej, kolem kterého se všechno točí a to doslova. Přístroj má kryt klávesnice, ale na rozdíl od rozklápěcích telefonů - véček, kterým právě Motorola velmi fandí, nebo telefonů s flipem, se kryt V70 vytáčí do strany. Je jedno, jestli vlevo či vpravo, V70 bude vyhovovat levákům i pravákům. Drobnou nevýhodou však může být, že jednou rukou se vám kryt otočit jen tak nepodaří, takže buď budete muset trénovat, nebo si budete muset pomoci druhou rukou. Pro hovor je nutné kryt otočit o 180 stupňů, pro psaní SMS zpráv nebo pro procházení menu stačí kryt pootočit tak, aby jste se dostali ke klávesnici. V této poloze lze vytočit i číslo, ale reproduktor nebude funkční, takže nic neuslyšíte, i když se hovor spojí. Zde je nutné podotknout, že ve finální verzi firmwaru bude možné číst SMS zprávy i při zavřeném flipu. U námi testovaného telefonu to možné nebylo.

Zavřený telefon má tři funkční tlačítka na prstenci okolo displeje. Ten lze vyměnit a supluje tak nejrůznější výměnné části telefonu u konkurence. Tyto tři tlačítka jsou k dispozici i při otevřeném krytu klávesnice, na kterém je i směrová klávesa, která je však falešná a pouze umožňuje spínat směrovou klávesu na samotném telefonu. Díky verzi firmwaru jsme však funkčnost tohoto řešení nemohli vyzkoušet. Na levém boku telefonu je pak ještě jedna klávesa pro regulaci úrovně hlasitosti vyzvánění nebo hovoru. Všechny ostatní klávesy se ukrývají pod flipem a jejich počet je omezen na nezbytné minimum. Červené a zelené tlačítko pro přijmutí a ukončení hovoru, směrová klávesa a 12 alfanumerických kláves. Klávesy jsou samozřejmě díky titěrným rozměrům telefonu (94 x 38 x 18,3 mm a 83 gramů) nevelké a mají i netradiční protáhlý tvar. Přesto je jejich mechanická kvalita vynikající a psaní SMS zpráv je téměř na úrovni Nokií. Stisk je precizní a díky slušnému rozestupu mezi klávesami není jejich samotná velikost překážkou ani pro mohutnější prsty.

Zpátky k designu telefonu. Motorola V70 je vyrobena z částečně průhledného plastu a hliníku. Kovový je zadní kryt baterie a možná i přední část krytu klávesnice a zbytek zadní části telefonu. U druhých dvou částí přístroje si však nejsme jisti na sto procent a rozebírat telefon jsme si nedovolili. Zbytek přístroje je vyroben z částečně průhledného plastu, který je využit k zajímavému světelnému efektu. Klávesnice přístroje je totiž podsvícena podobně jako u Nokie 8310. Výsledný efekt je však trochu jiný a díky jasně modré barvě vypadá telefon jako z jiné planety. A to ještě není vše, modrým elektroluminiscenčním světlem je podsvícen i displej, který je ve světě mobilů zatím nepoužitým originálem. Displej je totiž inverzní, takže místo tmavých písmen na světlém pozadí vidíte zářící písmo na tmavém podkladu. Ve tmě je displej nepřekonatelný, i bez podsvícení je však velmi dobře čitelný. Displej svými rozměry není největší, uživatel však má možnost nastavit velikost fontu, ale ten menší je již hodně malý a ne každému může vyhovovat. Dodejme, že barva plastu celého telefonu může mít několik variant, testovaný telefon byl bílý, ale již jsme měli v ruce i modré provedení (fotografie této varianty najdete zde).

Dobrý obal potřebuje i kvalitní obsah a ten Motorole V70 nechybí. Přístroj je jen duální, i když většina dalších Motorol vyšší kategorie je již třípásmových. Menu telefonu a většina položek je stejných s tím, co je možné najít u Motorol V60, V66, nebo T280, popřípadě jejich inovovaných verzí s označením „i“. Chybí však podpora EMS, která bude u íčkových verzí dalších modelů Motoroly k dispozici, naopak oproti jejich starším verzím přibyla podpora ukládání do paměti telefonu i příchozích SMS zpráv. Nám se jich do telefonu vešlo 30 a stále bylo místo pro další. Motorola V70 samozřejmě umí i GPRS a to v konfiguraci 4+1 timeslot, spojení s externím zařízením je však možné jen pomocí kabelu, infraport nebo bluetooth chybí. V telefonu je možné uložit až 1000 kontaktů, nechybí vibrační vyzvánění (5 variant), nebo množství vyzváněcích tónů, kterých si 32 můžete editovat sami. Jak již bylo uvedeno, verze firmware testovaného přístroje ještě dozná několika změn, takže by nebylo korektní se funkcím telefonu věnovat detailně.

Motorola V70 je luxusní telefon se vším všudy a výrobci se podařilo vyrobit funkčně perfektní přístroj, který není podobný ničemu, co se ve světě prodává. Originalita se cení, a proto si Motorola může mnout ruce, že má ve své nabídce produkt, který nemá ve světě přímého konkurenta. V70 se sice nemusí líbit každému, přesto si dovolíme tvrdit, že si jistě mnoho zájemců najde. Okruh zákazníků bude samozřejmě omezen cenou přístroje, která by se podle našich informací měla pohybovat mezi 20 až 25 tisíci korunami za nedotovaný přístroj. Komu se to zdá příliš, bude muset vybírat jinde, Motorola V70 je luxusní zboží a to nikdy nebylo levné. Jak již bylo uvedeno na začátku článku, V70 by se měl v Evropě začít prodávat za necelé dva měsíce a v tomto termínu by měl být dostupný i na našem trhu. Doplňme, že jsme telefon dostali v elegantním koženém pouzdru na opasek, které využívá k držení telefonu zajímavé řešení pomocí gumičky, která se přetáhne okolo antény. Detaily si můžete prohlédnout na fotografiích. Na závěr jedna perlička, testovaná Motorola V70 byl první telefon v redakci, který již znal nový název sítě Paegas a to T-Mobile CZ a tak i informoval na displeji.