Motorola V70 - luxusní mobilní perla (recenze)

Tradiční výrobce rozklápěcích telefonů, takzvaných véček, přichází s něčím naprosto novým a originálním. Pod jménem V70 se skrývá telefon, který více než co jiného připomíná luxusní šperk, ve kterém výrobce nahradil rozklápěcí mechanismus otočným kloubem, hranatý displej zaměnil displejem kulatým, barvy na něm inverzně otočil a to vše zabalil do vznešeně vypadající kombinace chromu a průsvitného plastu. Motorola V70 ale určitě neupoutá jen svým vzhledem, uvnitř telefonu čeká celá řada užitečných funkcí, jejichž ovládání je, jak je u Motoroly dobrým zvykem, opravdu pohodlné.

Vzhled a název telefonu nás odkazuje na některé jeho předchůdce. Úplně prvním opravdovým véčkem byl model V3688, ve své době nejlehčí a nejtenčí telefon na světě. Následoval lehce inovovaný V3690 a po něm přišel již výrazně odlišný potomek V50. Přímými předchůdci V70 budou ale zajisté dva poslední modely Motoroly, telefony V66 a V60, které ale ještě byly klasickými véčky. Véčko, které se nerozevírá, ale otáčí - to tu ještě nebylo.

Vzhled

Motorola V70 je dílem nového šéfdesignera Motoroly Tima Parseyho, který, jak je vidět na první pohled, přinesl velké množství invence. Již zavřený přístroj není podobný žádnému jinému telefonu. Na první pohled upoutá každého oválný displej, který, posazený na oblé obdélníkové tělo telefonu, vypadá skutečně extravagantně. Netradiční vzhled umocňují svým stříbřitým třpytem chromové části přístroje. Snad jedinou věcí, která ruší vzhledovou dokonalost telefonu, je externí anténa. Na rozdíl od většiny ostatních aparátů není povrch tohoto telefonu vyroben z plastické hmoty, ale z leštěného kovu. Podobně jako její sestřička, superluxusní Motorola V60, má i V70 zadní kryt telefonu vyrobený z opravdového leštěného hliníku, o čemž se jasně přesvědčíme po odklopení krytu baterie. Zadní část krytu pod anténou je také hliníková, vrchní odklápěcí flip je pravděpodobně plastový. Tlačítka a ozdobný prstenec okolo oválného displeje je vyroben z lesklého kovu a svým vzhledem a třpytem jen doplňuje celkovou vznešenost přístroje. Z průhledného zabarveného plastu je vyrobena vnitřní část telefonu pod klávesnicí a vnitřní část flipu. Barvu plastu si můžete vybrat ze dvou barevných provedení, bílé a modré, která vyniknou především při blankytně modrém podsvícení klávesnice. Modré podsvícení není za světla příliš patrné, ale za tmy dodá přístroji až pohádkový nádech.

Počet postranních tlačítek je oproti jiným typům Motorol zredukován na minimum. Vlevo se nachází pouze jedno tlačítko, které slouží pro ovládání hlasitosti. Na vrcholu telefonu je vedle antény konektor pro připojení klasické HF sady pomocí univerzálního konektoru. Na spodku telefonu se nachází datový konektor včetně zdířky pro připojení nabíječky. Lesklý obrouček okolo displeje je výměnný a nese v sobě tři funkční klávesy, dostupné při zavřeném i otevřeném flipu. Zadní kryt přístroje se dá jednoduše sejmout, celý je hladký a na své horní části má pouze vyražené logo výrobce.



Motorola V70 váží pouhých 79 gramů a její rozměry jsou 98 x 38 x 18,3 mm. Hodnoty to sice nejsou nikterak rekordní, existují lehčí i menší přístroje, oproti nim si ale V70 uchovává vlastnosti větších aparátů, především jednoduchost a pohodlnost ovládání.

Naprosto originálním řešením, které tu zatím ještě nebylo, je otočný flip, který má stejně jako u klasických véček vestavěné sluchátko. Je jím možné otáčet na obě strany, do jakékoli pozice, ovšem pro telefonování s pomocí sluchátka telefonu se jím musí otočit o 180 stupňů, aby se spojily konektory reproduktoru uvnitř přístroje. Chcete-li si ovšem jen přečíst SMS, nemusíte flipem otáčet vůbec, popřípadě pro použití klávesnice, například při hledání v seznamu, stačí flipem otočit pouze natolik, abyste se ke klávesnici dostali. Otočit sluchátkem se dá i jednou rukou, vyžaduje to ovšem trochu cviku a šikovnosti, ale časem se to jistě naučí každý. Lehkým pootevřením flipu se automaticky odblokuje klávesnice.

Zavřený flip je sice zajištěn proti nechtěném otočení, obtížené je ale předpokládat, nakolik bude držet zavřený až se kloub flipu používáním ochodí. Nový držel spolehlivě zavřený i v kapse při chůzi. Pro větší ochranu přístroje je k telefonu dodáváno kožené pouzdro, které má sponu na opasek. Telefon je v něm uchycen originálním způsobem, vložíte jej rozevřený za průhledný plast krytu, zavřete flip a gumičku, která je všitá na vrcholu pouzdra, ukotvíte za anténu.

Podrobnější úsudek o vzhledu telefonu jste si mohli udělat už ze dvou obrázkových galerií, které jsme před časem uveřejnili (LINK). Celkově je design telefonu hodně futuristický a extravagantní. Dokonalý dojem ruší asi jen externí anténa, i z praktického hlediska bych možná více ocenil anténu integrovanou, pak by ale zase telefon nedržel ve svém netradičním pouzdře.

Displej

Vzhled displeje přímo souvisí s celkovým designem telefonu. Na první pohled je displej oválný, celkem malý a tmavý a je zasazen do kulatého chromového rámu. Oproti rámu je displej dostatečně hluboko, takže tolik nehrozí jeho poškrábání.





Design displeje je po všech stránkách výjimečný a svým originálním řešením dobře zapadá do koncepce netradičního telefonu. Motorola V70 získala světové prvenství díky použití inverzního displeje. Je to skutečně první telefon (projekt Siemensu M45 byl s největší pravděpodobností pozastaven), který má světlý text na tmavém podkladu, a není to nikterak nepraktické. Čitelnost je na solidní úrovni.

Zobrazovací schopnost displeje je o něco horší než u předešlých modelů Motoroly V66 a V60, velikost fontu písma je nastavitelná, vybrat si můžete ze dvou možností. Komu se zdá standardní velikost písma příliš malá, může si font jednoduchým přepnutím zvětšit (krátkým a dlouhým zmačknutím prostřední klávesy pod displejem), ovšem za cenu menšího množství zobrazených informací.

Symboly na displeji jsou za denního světla při malém fontu písma celkem špatně čitelné, ve tmě, při tmavě modrém posvícení, je čitelnost displeje celkem uspokojivá. Pro zlepšení čitelnosti a kontrastu použil výrobce pod displejem holografickou fólii, která ovšem není tak výrazná jako u starších modelů Motoroly se zeleným displejem. Při psaní textu SMS zpráv si možná trochu povzdechnete nad rozměry displeje, neboť ve standardním fontu velikosti písma se na displej vejdou jen tři řádky textu. Zbylé dva řádky zabírají popisy ovládacích tlačítek a stálý stavový řádek signálu a baterie. Při zvětšeném fontu písma se na displeji zobrazí pouze dvě řádky textu. Pro lepší čtení lze nejen měnit velikost fontu, ale také kontrast a délku podsvícení. Po zavření flipu se displej po chvíli přepne do spořícího režimu a objeví se na něm velké ciferníkové hodiny, které ukazují čas.

Baterie

Výdrž baterie není nijak zázračná. V 70 je vydrží zhruba dva dna bez nabíjejí, ale pro třetí den je dobré jej nechat nabít. Telefon je napájen standardní baterií, která využívá technologie Li-Ion, s kapacitou 430 mAh. Podle údajů výrobce by s touto baterií měla Motorola V70 vydržet až 140 hodin pohotovostního režimu, případně až 130 minut nepřetržitého hovoru. Bohužel jsme neměli k dispozici nový telefon, takže nemůžeme posoudit, zda byla baterie správně naformátována. V našem krátkém zkušebním testu telefon vydržel téměř 50 hodin na příjmu se zhruba hodinou hovoru. Nejsou to nijak převratné hodnoty, ale když uvážíme, že Motorola V70 nemá IrDA port, tudíž má menší možnosti využití pro přenos dat, mohla by tato kapacita baterie pro volání a psaní SMS celkem stačit. Baterii najdete pod zadním kovovým krytem a její výměna je stejná jako u jiných přístrojů. Nad baterií je umístěna SIM karta, kterou je možné vyndat až po vyjmutí baterie.

Ovládání

Ovládání telefonu je podobné jako u předchozích véček, je docela pohodlné, ale jistých nedokonalostí si po chvilce manipulace s telefonem všimne každý.Ovládání při zavřeném flipu je novinkou, u dříve dostupných verzí firmwaru se telefon mohl ovládat pouze po rozevření. Při zavřeném telefonu je na předním otočném flipu k dispozici směrová klávesa, která umožňuje spínat.

Telefon musíte nejprve odblokovat stiskem pravé klávesy pod displejem a potvzením klávesy levé. Dalším stiskem pravého tlačítka se dostanete do telefonního seznamu, po kterém se pohybujete falešnou směrovou klávesou na flipu. Obdobně procházíte SMS zprávami, které vyvoláte stiskem levé klávesy pod displejem. Stiskem prostřední klávesy se dostanete do vlastního menu telefonu, kterým opět listujete falešnou směrovou klávesou. V menu slouží levá klávesa pro potvrzení volby a pravá pro zrušení.



Ovládání s otevřeným flipem

Klávesnice Motoroly V70 obsahuje 12 klasických alfanumerických tlačítek, jednu směrovou klávesu a dvě funkční tlačítka - pro přijmutí a potvrzení hovoru a tlačítko pro odmítnutí hovoru a vypnutí telefonu. Do režimu SMS zpráv, telefonního seznamu a menu se dostanete stejně jako v předchozím případě, pro pohyb ale již využijete vlastní směrové klávesy, která je mnohem lépe ovladatelná než ta falešná na flipu. Horní směrová je ale kvůli své blízkosti k vystouplé obroučce displeje pro větší prsty hůře stisknutelná. Umělá hmota, do které je klávesnice zasazena je při každém stisku tlačítka podsvícena blankytně modrým světlem, což oceníte především při práce s telefonem potmě. Klávesy jsou díky malým rozměrům telefonu drobné a mají netradičně protáhlý tvar. Přesto jsou ale jejich mechanické vlastnosti na výborné úrovni, klávesy jsou relativně daleko od sebe, takže psaní krátkých zpráv je celkem pohodlné. Klávesy mají dobře nastavený odpor stisku, takže při psaní se dá velice snadno vyvarovat nechtěného přemáčknutí. Vertikální pohyb v menu telefonu je zajištěn směrovými klávesami, pohyb horizontální, stejně jako u Motoroly V60, umožňují spodní klávesy hvězdička a křížek, nad kterými jsou znázorněny miniaturní šipky.



Jak jsem již uvedl výše pro vstup do menu slouží prostřední klávesa na prstenci displeje. Po menu se můžeme pohybovat šipkami nahoru a dolů, a to buď při otevřeném flipu, nebo při zavřeném telefonu pomocí spínací směrové klávesy. Vlastní hlavní menu je, stejně jako u ostatních novějších Motorol, zcela přizpůsobitelné představám uživatele. Každý si může zvolit vlastní pořadník položek podle důležitosti. Menu rychlé volby se jmenuje „Zkratky“ (Shortcuts), můžete jich mít až 99 a v praxi fungují jako téměř u všech Motorol. Možnost rychlého přístupu k dané funkci přiřadíte dlouhým stiskem klávesy pro vstup do menu a zadáním konkrétního čísla od jedné do devadesáti devíti.

Telefonování a práce s krátkými zprávami

Zvuk reproduktoru a citlivost mikrofonu je u Motoroly V70 na solidní úrovni, díky vnější anténě má telefon i relativně dobrý příjem signálu. Výhodou véčkového řešení mobilních telefonů je, že při rozložení přístroje máte sluchátko přímo u ucha a mikrofon před ústy.

Počet a kvalita vyzvánění není ničím novým, prakticky je shodná jako u Motoroly V60. V repertoáru Motoroly V70 najdete 27 nastavených melodií, pět různých typů vibrací a vestavěný skladatel pro vlastní melodie. Nápadité je kombinování vibrací s vyzváněcími melodiemi, ale i to už tady bylo i u starších typů. Všechny druhy vyzvánění a upozorňovacích tónů lze libovolně nastavovat v pěti vyzváněcích profilech.

Motorola V70 určitě zaujme každého milovníka originálních zvonění. Telefon má vestavěný editor pro skládání vlastních melodií, kterých může být až 32, což je opravdu u jiných telefonů nevídané množství. Téměř se dá říci, že je vhodný pro amatérské skladatele hudby.

Do telefonního seznamu se dostnete buď stiskem pravého tlačítka pod displejem nebo zvolení položky v menu. Chcete-li přidat nový záznam do seznamu, napíšete na prázdné místo nejprve jméno, potom číslo a následně přiřadíte ikonu. Na výběr je ze šesti ikon (práce, domů, pevná linka, mobil, fax a pager). Nakonec můžete novému číslu přiřadit hlasové vytáčení.

Motorola V70 má velkou interní paměť na telefonní čísla. Do telefonu se vejde až 500 záznamů, k jednomu jménu je možné přidat až šest čísel včetně ikon. Položky se stejně jako u předchozích modelů Motoroly T280, V66 a V60 neřadí pod jedním záznamem, ale trochu nepřehledně za sebou. Hlasové vytáčení, které můžete přidat až k 25 jménům, se aktivuje v položce „hlasové ovládání“ nebo přednastavenou klávesovou zkratkou. Jak je uvedeno výše, mikrofon je celkem dobře citlivý, takže hlasové vytáčení funguje docela spolehlivě.

SMS zprávy se na Motorole V70 píší docela obstojně, klávesnice je sice miniaturní, ovšem, jak jsme psali výše, je nápaditě řešená a tlačítka jsou daleko od sebe. Do režimu SMS zpráv se dostanete stiskem levého tlačítka pod displejem nebo zvolením položky v menu. Chvíli musíte počkat než telefon zprávy seřadí a pak mezi nim jednoduše procházíte směrovým tlačítkem. Pro čtení zprávy bych doporučoval zvolit velký font písma, bohužel se na displeji ale zobrazí pouze dva řádky SMS. Při malém fontu vidíte tři řádky. Pro vytvoření nové zprávy nejprve zadáte nové číslo, nebo jej vyberete ze seznamu nebo z posledních volaných čísel, a do spodní řádky píšete vlastní text. Prostředním tlačítkem pro vstup do menu a pohybem směrové klávesy můžete měnit mezi jednotlivými mody SMS (iTAP, klasické psaní písmen, čísla a symboly).

Pro psaní SMS je k dispozici prediktivní vkládání textu iTAP (Alternativa Motoroly k systémuT9), ale v námi testovaném telefonu český iTAP chyběl. Každý začátek věty začíná V70 psát velkým písmem a pokračuje malými. Telefon bohužel nemá interní paměť pro přijaté SMS, k dispozici je pouze paměť pro 40 odeslaných zpráv. Přijaté zprávy se ukládají pouze do paměti SIM karty, jejich počet záleží na typu vaší karty.

WAP a datové přenosy

Motorola V70 má vestavěný datový prohlížeč WAP a GPRS umí v konfiguraci 4+1 timeslot. Nastavení GPRS je stejné jako u Motoroly V60. Stejná je i možnost přenosu dat do PC nebo PDA. Ani jeden z těchto telefonů totiž nemá IrDA, takže spojení s počítačem nebo PDA je možné pouze pomocí kabelu. Díky novému hardwaru má Motorola V70 (stejně jako V66, V60 a T280) jiný systémový konektor, takže telefon se nedá propojit se starým příslušenstvím. Výrobce k telefonu nabízí kabely a potřebný software pro připojení V70 k počítači pomocí sériového i USB portu, kabely pro připojení k PDA Palm III a V a pro PDA iPAQ.

Další funkce

Nová perla od Motoroly má ve své nabídce kalkulačku, poznámkový diář, převodník měn a tři hry. Výbava to není nijak převratná, ale uživateli, který si neklade nároky na nějaké pokročilejší business funkce, by mohla postačit.

Do poznámkového diáře vstoupíte zvolením dané položky v menu.

Interní diář umožňuje týdenní či denní náhled. Po vstupu do diáře se objeví náhled celého týdne, který právě probíhá a pohybujete se po něm šipkami na spodu klávesnice. Pro přidání konkrétní položky najedete na daný den, potvrdíte ho stiskem levé klávesy na displeji a následně přidáte novou položku a přesný čas pro její aktivaci. Poznámkový diář na chystanou událost upozorňuje s předstihem, který si sami nadefinujete. Diář není příliš přehledný, ale práce v něm není složitá.

Do diáře se navíc ukládají poslední volaná nebo zadávaná čísla, čehož lze užít hlavně ve chvíli, kdy si během hovoru nutně potřebujeme poznamenat telefonní číslo. To jednoduše napíšeme na klávesnici a číslo se do diáře automaticky uloží.

Práce s kalkulačkou je tradiční, jako u ostatních Motorol. Po vstupu do režimu kalkulačka píšete čísla pomocí klávesnice do řádky uprostřed displeje, nejvíce lze napsat osm číslic. Po zadání čísla se mezi nabízenými znaménky početní operace pohybujeme šipkami vlevo a vpravo, takže výsledku, po stisku levé klávesy pod displejem pro výběr, dosáhneme během vteřiny. Vedle klasických funkcí, jako je budík, měnový konvertor, nebo celkem jednoduché hry, Motorola V70 již žádné další zpestření nenabízí.

Celkový dojem

Motorola V70 je především moderním šperkem, který je určen pro horních deset tisíc. To je způsobeno především jeho cenou, která se má pohybovat okolo 20 tisíc korun. Kdo se ale rozhodne takovou sumu obětovat, získá opravdu originální telefon s celkem uspokojivým množstvím funkcí, telefon, který se žádnému jinému nepodobá. Na českém trhu by se V70 měla objevit ještě v průběhu června. Dnes testovaný přístroj má již novou verzi firmware, která se od asijských verzí (již dostupných i u nás z šedých dovozů) liší možností ovládat telefon i v zavřeném stavu. Tato verze firmware zatím nemá české menu, ale ta prodejní jej bude zaručeně mít.