Motorola V690 a V878 - další várka véček (první informace)

Motorola v uvádění novinek neochabuje. I když dávno představené telefony stále nejsou na trhu, na začátek příštího roku připravila dvojici véček nejprve určenou pro asijský trh. Časem by se obě novinky mohly dostat i do Evropy. Jedná se o stylové telefony, která si dělají zálusk na primát mezi nejmenšími mobilními telefony s možností videozáznamu. Vzhled obou nových véček od Motoroly je dán jejich hlavním cílovým trhem, kterým je Asie. Obě novinky si vypůjčily svůj vzhled od telefonů Motorola určené pro korejské sítě CDMA. Již dříve představený model V690 je svým vzhledem určen především zákazníkům z řad žen, druhá novinka by měla být pro muže.

Vzhledu Motoroly V690 s integrovanou anténou dominuje vertikálně umístněný vnější displej. Jeho podsvícení, stejně jako podsvícení loga výrobce nad ním, je možné nastavit v různých barvách. Pohled z boku ukazuje oblé tvary novinky.

Ačkoliv obě nové Motoroly vypadají na první pohled zcela odlišně, jejich výbava je prakticky shodná. Obě dvě nové Motoroly používají stejný vnitřní TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů s podporou 65 tisíc barev. Rozlišení hlavního displeje je tedy menší než u evropských modelů V300, V500 a V600. Ty nabízejí rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Motorola V690 má venkovní displej pouze monochromatický s rozlišením 96 x 16 obrazových bodů, který je umístněný vertikálně. Model V878 se může pochlubit venkovním TFT displejem s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů a podporou zobrazení až 65 tisíc barev. Menu telefonu, stejně jako stavové ikony, se drží osvědčeného standardu, který započala Motorola T720. Uživatel má dále na výběr tři barevná schémata a možnost použití až deseti animovaných spořičů nebo tapet na displej. Model V878 k tomu nabízí i deset tapet na venkovní displej.

Po rozevření oblé Motoroly V690 překvapí na Motorolu nezvykle ztvárněná klávesnice, které dominují ostré úhly.

Oba dva modely mají velmi malé rozměry a hmotnost. Rozměry Motoroly V690 jsou 90 x 47 x 22 milimetrů a hmotnost je 90 gramů. Motorola V878 nabízí ještě menší rozměry 82 x 42 x 21,5 milimetrů. Ale v jejich číselném vyjádření není započítána anténa, která není na rozdíl od modelu V690 integrovaná. Hmotnost V878 je pouhých 80 gramů. Oba nové modely se tedy prozatím stanou nejmenšími a nejlehčími mobilními telefony s možností pořizování videa.

Oba dva nové telefony od Motoroly nabízejí integrovanou CMOS VGA kameru s možností pořizování fotografií v maximálním rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Obě novinky také nabízejí blesk pro fotografování za zhoršených světelných podmínek. Fotoaparát dále nabízí možnost digitálního přiblížení ve třech krocích, tři úrovně kvality snímků a čtyři stupně nastavení jasu. Fotografie je možné pořizovat ve čtyřech rozlišeních (160 x 120, 320 x 240, 640 x 480 a 160 x 128 obrazových bodů) z nichž to poslední je určeno pro přidání rámečku, kterých je v telefonu deset přednastavených. Pořízené fotografie je možné, stejně jako ostatní obrázky uložené v telefonu, použít jako identifikaci volajícího. U modelu V690 však pouze na vnitřním displeji, model V878 nabízí možnost jejich zobrazení i na displeji venkovním. Dále fotoaparát nabízí možnost použití autospouště s 10 sekundovým intervalem. Pořízené fotografie lze v telefonu dále upravovat. Do telefonů se vejde až 200 fotografií. Celková paměť obou novinek je 2MB.

Stejně jako model V690 tak i model V878 čerpal svoje designové zpracovaní u modelů určených pro asijské CDMA sítě. Narozdíl od V690 nemá druhá novinka integrovanou anténu.

Obě nové Motoroly také nabízejí možnost pořízení videozáznamu do délky 15 sekund. Takovýchto záznamů pobere paměť telefonu maximálně 10. Pořízené videozáznamy je možné odeslat pomocí zprávy MMS nebo e-mailu. Nové Motoroly V690 a V878 ovšem používají pro video záznamy formát Nancy. A tak je z důvodu nulového rozšíření tohoto formátu v současných GSM telefonech, možné posílání MMS zpráv pouze mezi stejnými telefony značky Motorola. Videonahrávky je však možné odeslat pomocí e-mailu nebo datového kabelu do osobního počítače a tam je přehrát. Obě nové Motoroly nabízejí multimediální zprávy o celkové délce až 200KB, čímž se řadí mezi rekordmany.

Ačkoliv je uspořádání klávesnice u obou nových modelů stejné, jsou u Motoroly V878 klávesy více zaoblené. Oba dva displeje V878 nabízí podporu 65 tisíc barev.

Nové Motoroly jsou třípásmové (900/1800/1900 MHz) a podporují datové přenosy GPRS třídy 10. Ve výbavě proto nechybí Wap (2.0). Na rozdíl od evropských Motorol V300, V500 a V600 jsou obě novinky vybaveny zvukovým čipem Yamaha s možností čtyřicetihlasého polyfonního vyzvánění ve formátech MMF a MIDI. Obě nové Motoroly také nabízejí podporu Javy ve verzi 2.0. V obou telefonech jsou tři hry: Five Ball, Flying a Pop Car, a dvě předinstalované Java aplikace - znovu hry: Bombhunt a Space Fighter. Stejně jako Motorola V300, obě novinky nenabízejí ani infračervený port ani podporu Bluetooth. S osobním počítačem je však možné oba telefony spojit pomocí USB datového kabelu a software PC Phone Tools. Motorola V690 se bude vyrábět ve dvou barevných variantách - zlaté a oranžové, Motorola V878 si prozatím vystačí s jedinou barevnou variantou. Typ ani kapacita použitých baterií není zatím známa. Podle údajů výrobce by Motorola V690 měla vydržet na přijmu přes 10 dní nebo sedm a půl hodiny hovoru. Motorola V878 má výdrž o něco slabší. Na příjmu by měla vydržet okolo šesti dnů nebo šest a půl hodiny hovoru.

Nové Motoroly se na začátku letošního roku objeví nejprve na asijském trhu. Kdy a za kolik se objeví novinky i v Evropě, zatím není oficiálně potvrzené, očekávat je však můžeme až po uvedení Motoroly V600.