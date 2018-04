Motorola V66 – Vše podle vašeho přání (preview)

V66 je pokračovatelem tradice luxusních modelů telefonů Motorola, kterou před pěti lety zahájil legendární model StarTac 85. Hlavním rysem StarTaců a posléze výrazně zmenšených "Véček" byl rozevírací mechanismus, který umožnil zmenšit rozměry telefonu na minimální možnou velikost. Při telefonování však rozevřený telefon poskytoval uživateli lepší komfort než standardně řešený mobilní telefon. Motorola V66 v této tradici úspěšně pokračuje, ale na rozdíl od předchůdců je napěchovaná i velkým počtem nejrůznějších funkcí.

Vzhled V66 na první pohled ničím výjimečným nepřekvapí. Rozměry telefonu 84 x 44 x 21 mm a váha 79 gramů jsou velmi podobné předchůdcům V3688/90 a V50/51. Jinak řešena je baterie, která je integrována přímo ve spodním krytu přístroje, a také SIM karta se již nevkládá pod ni, ale pod plastový kryt ve tvaru kapky na horní straně telefonu. Tento ozdobný kryt bude možné vyměnit za jiný, podle vkusu majitele. Zatím je k dispozici přibližně deset barevných variant, které si ale majitel V66 bude muset zakoupit zvlášť. Anténa je pevná a trochu narušuje kompaktnost přístroje. Na horní straně telefonu je konektor osobní HF sady a informační dioda. Stejně tak boční tlačítka jsou stejná jako na starších modelech Motoroly. Jiný je ovšem systémový konektor, takže majitelé staršího příslušenství budou muset zakoupit nové. V dodávané sadě je samozřejmě nabíječka a také datový kabel. V příslušenství bude i osobní HF sada s integrovaným FM rádiem ovládaným přes telefon.

Jestliže zavřený telefon ničím revolučním nepřekvapí, po rozevření telefonu je všechno jinak. Dominantním ovládacím prvkem je křížový ovladač pro posun v menu a dvě kontextové klávesy – u Motoroly naprosto převratné řešení. Marně byste také hledali oblíbené tlačítko rychlého přístupu, Quick Access. Ovládání je úplně nové a i pro „fanoušky“ značky naprosto nezvyklé. Zelené tlačítko již nepotvrzuje zvolenou funkci, ale slouží jen pro volání. Stejně tak červená klávesa již nevrací o jednu pozici či funkci zpět, ale jen do pohotovostního stavu. Ovládacích prvků je na rozevřeném telefonu poměrně hodně, ale jejich rozvržení je ergonomické, a i kvalita samotné klávesnice je nadprůměrná. Displej má rozlišení 96 x 64 bodů a je možné zvolit barvu jeho podsvícení ze zelené, červené a oranžové barvy. Bohužel klávesnice je podsvícena vždy jen zeleně.

Jak již bylo uvedeno, ovládání je naprosto odlišné od všech předchozích modelů Motorol. První dojem může leckoho odradit. Hlavní menu je podle tradic Motoroly velmi rozsáhlé a rozvětvené. Hledání klávesy rychlého přístupu kýžený úspěch nepřinese, na V66 se musí jinak. Quick Access klávesu nahradilo tlačítko pro vstup do menu, které se nachází mezi kontextovými klávesami. Místo původních devíti položek si však můžete nastavit až 99 klávesových zkratek, které se pak jednoduše vyvolávají zmačknutím tlačítka menu a zadáním pozice požadované funkce. Jestli dáváte přednost klasickému menu telefonu, tak i toto si můžete upravit dle vlastní libosti a vypustit tak nepoužívané funkce. Nastavit lze i velikost fontu na displeji nebo jestli menu telefonu bude rolovat dokola či se zastaví na konci. Personalizace u V66 dosáhla zatím zřejmě vrcholu a z možností si zajisté vybere každý uživatel.

Výčet funkcí Motoroly V66 je velice široký. Mezi nejvýznamnější jistě patří podpora všech tří GSM pásem a rychlé datové přenosy GPRS v konfiguraci 4 + 1 timeslot. Ve výbavě nechybí tři hry, kalendář, zápisník, budík, kalkulačka a paměť na 500 telefonních čísel, když ke každému jménu je možné přidávat několik záznamů. V66 disponuje i vnitřní pamětí na SMS zprávy, bohužel informace o kapacitě je pouze v procentech a publikované informace se navzájem liší. Od předchůdců novému véčku nechybí hlasový zápisník na 3 minuty záznamu a hlasové vytáčení či ovládání vybraných funkcí telefonu. Velkou změnou je počet vyzváněcích melodií, kterých je 32, s možností složit si několik vlastních. Originální je i výběr z několika variant vibrací. Samozřejmostí je kombinace obou druhů vyzvánění, které ovládá nový manager s mnoha variantami nastavení. Testovaný přístroj měl vyzváněcí profily, prediktivní vkládání textu a samozřejmě WAPový prohlížeč. Stylovým šetřílkům přijde vhod letitá funkce všech Motorol, zvuková signalizace probíhajícího hovoru, kterou lze nastavit v libovolném intervalu.

Motorola V66 je v mnoha směrech revoluční telefon. Z pohledu konkurence to tak nemusí vypadat, ale v rámci samotné Motoroly se jedná asi o nejvýraznější inovaci za několik posledních let. Vedle nejnovějších technologií, jako je GPRS, přináší V66 velmi originální možnosti nastavení telefonu k spokojenosti svého uživatele. Telefon je však zatím určen jen pro některé vybrané evropské trhy. Na ten náš se dostane během září s předpokládanou cenou v rozmezí 20 až 25 tisíc Kč včetně DPH za nedotovaný přístroj, což odpovídá ceně v zahraničí. Na první pohled vysoká cena je adekvátní rozměrům telefonu a hlavně jeho možnostem. Nedostatky hojně vyčítané starším modelům od Motoroly jsou odstraněny, a V66 se může s plným nasazením vrhnout do boje o přízeň zákazníků. Soupeři jí budou především Ericsson T39 a připravovaná Nokia 8310. Který z těchto telefonů získá nejvíce příznivců, prozradí již letošní podzim. Podrobnou recenzi Motoroly V66 vám přineseme v nejbližší době.

Za zapůjčení telefonu děkujeme firmě ASFIX.