Motorola V66 – GPRS dostalo křídla (Recenze)

Motorola V66 je pokračovatelem tradice rozvíracích telefonů se značkou Motorola. Na začátku této dlouhé řady byl legendární StarTac, následovaný již klasickými „véčky“ V3688, V3690 a V50. Zatím poslední v této dlouhé řadě je právě V66, která se již za pár dní dostane na pulty českých prodejen. Dalším modelem v řadě bude V60, opět rozvírací telefon, ale se dvěma displeji, který by se měl začít u nás prodávat ještě před koncem letošního roku.

V66 je prvním telefonem Motoroly, který vychází z nové platformy. Revoluce není na první pohled patrná, vše podstatné se skrývá pod kabátem, který je ušitý v podobném stylu jako u předešlých „véček“. Z letošních novinek Motoroly jsou na nové platformě postaveny vedle V66 ještě Motorola Timeport 280 a druhé „véčko“, V60. Ostatní nové Motoroly – T191 a T192 – ještě stále vycházejí ze starších modelů, přestože výbavu mají výrazně lepší. Co nová platforma přináší? Tak především úplně jinou strukturu menu, které nabízí velmi širokou paletu funkcí, které již příznivci značky nemusí závidět konkurenci. Co již potěší méně, je naprosto odlišný systémový konektor, takže staré příslušenství můžou zájemci o nové modely s klidným svědomím prodat se starým telefonem. Poslední důležitá změna se váže na odblokování telefonu, starší postupy na nové Motoroly neplatí, takže si zatím na podobné služby můžete nechat zajít chuť. V66, T280 a V60 prostě momentálně odblokovat nelze a jiné servisní úkony může provádět pouze autorizovaný servis.

Vzhled

Jak již bylo napsáno, V66 se od svých předchůdců příliš neliší. Novinka sice oproti V50 přibrala o milimetr na šířku a o dva na výšku, zato ale v pase ubrala celých pět milimetrů. Díky výsledným rozměrům 84 x 44 x 21 milimetrů patří nové „véčko“ mezi nejmenší GSM telefony na trhu, což podpoří i její hmotnost, která činí přesně 79 gramů. Na vrchní straně přístroje je ozdobný odnímatelný kryt stylizovaný do tvaru písmene v. V základní výbavě telefonu je pouze jeden kryt, který je buď černý, a to v případě, že je telefon stříbrný, nebo je kryt šedivý, a to když je telefon modrý. Právě stříbrná a modrá jsou dvě barvy, v kterých může být V66 vyvedena. Aby Motorola přispěla k současné mánii výměnných krytů telefonů, nabízí vrchní kryty v několika barevných provedeních (například imitace hliníku, mořské lastury či protiskluzového plechu), které lze zakoupit jako příslušenství. Jedná se sice o drobný doplněk, který však překvapivě výrazně změní vzhled celého telefonu. Celkový dojem z telefonu ještě více umocní stylové kožené pouzdro, do kterého telefon sice zasunete napevno, ale vrchní odklápěcí část zůstane nekryta. K pouzdru patří i klip na opasek, do kterého pak telefon jednoduše upnete.

Pokud byste chtěli do Motoroly V66 zasunout SIM kartu, vůbec neodendávejte baterii. SIM karta se totiž vkládá právě pod ozdobný kryt navrchu přístroje. Po jeho odklopení najdete v horní části telefonu klasická vrátka na kartu. Manipulace s výměnnou SIM karty je velice jednoduchá a pohodlná. To samé se ale nedá říci o baterii, které se od telefonu vůbec nechce, a než najdete ten správný grif, možná ztratíte pár nepublikovatelných slov. Naštěstí není důvod baterii odendávat. Kompaktní vzhled telefonu narušuje jen pevná anténa, která není integrovaná. Systémový konektor je standardně na spodní straně přístroje a vedle antény najdete konektor pro připojení osobní HF sady a diodu, která pomocí tří barev vcelku obstojně informuje o aktuálním stavu telefonu - zelená znamená, že jste na signálu, červená naopak znamená, že si nezavoláte, a oranžová bliká, pokud jste mimo domácí síť (roaming), kombinace blikajících barev pak upozorňuje na příchozí hovor nebo SMS zprávu.

Baterie

Základní tenká baterie Li-Ion má kapacitu 500 mAh a měla by telefonu poskytnout energii na pět dní provozu v pohotovostním režimu nebo až tři hodiny nepřetržitého hovoru. V praxi ovšem takovýchto výsledků nedosáhnete. Při zhruba hodině hovoru vydržela V66 něco málo přes dva dny provozu. Pokud by vám tyto nepříliš povzbudivé výsledky nestačily, můžete si v rámci originálního příslušenství zakoupit baterii o dvojnásobné kapacitě (Li-Ion 1000 mAh), která podle výrobce nabízí až 10 dnů provozu v pohotovostním režimu nebo 4,5 hodiny hovorového času. Tuto baterii jsme neměli k dispozici, takže výsledné časy nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit. V každém případě ale silnější baterie zvětší objem a tloušťku telefonu. Při koupi náhradní baterie si však musíte dát pozor, abyste vybrali tu správnou s ohledem na barvu přístroje. Zadní část baterie je totiž součástí zadní stěny telefonu. Nabíjení Motoroly V66 trvá přibližně dvě hodiny, čímž nevybočuje z běžného průměru telefonů vybavených Li-Ion baterií.

Displej

Plně grafický displej umí zobrazit až pět řádků textu a jeho rozlišení je 96 x 54 obrazových bodů. V praxi je však jeden řádek vyhrazen informacím o síle přijímaného signálu a jeden řádek náleží popiskům kontextových kláves, takže pro samotnou práci zbývají řádky tři. Toto však platí jen v případě, že jste si zvolili menší font. V66 nabízí i větší velikost zobrazeného písma (jednoduše nastavitelné: jednou zmáčknout tlačítko pro přístup do menu a podruhé jej krátce podržet). V případě většího fontu zobrazí V66 celkově pouze čtyři řádky textu, přičemž tučným fontem budou vyvedeny jen dva pracovní. Hornímu a spodnímu informačnímu řádku zůstane menší velikost fontu.

Čitelnost displeje je na slušné úrovni, ale u Motoroly dříve používaná holografická fólie zajišťovala ještě lepší čitelnost, škoda, že od této drobnosti výrobce upustil. Kontrast lze nastavit v šesti krocích, když optimální nastavení leží přibližně uprostřed nabídky. Zajímavostí, kterou měl u Motoroly jako první exotický model V2088, následovaný u nás neprodávanou verzí V50 s označením V51 (zde pouze v rámci diody na přední části telefonu), je tříbarevné podsvícení displeje. Displej může být podsvícen standardní zelenou barvou, oranžovou a nebo červenou. Klávesnice telefonu však bude vždy podsvícena zeleně. Pokud si vyberete červené podsvícení displeje, můžete být poněkud zklamáni. Výsledná barva je velmi sytá a zhoršuje čitelnost textu.

Ovládání

Majitelé některého předchozího telefonu z dílny Motoroly budou při prvním seznámení s V66 překvapeni. Poté, co se menu Motorol za několik generací telefonů téměř nezměnilo, přináší nové „véčko“ velkou revoluci. Již počet tlačítek a celkové rozvržení klávesnice telefonu je naprosto odlišné od předchůdců. Jediné, co zbylo, jsou pomocná tlačítka na boku přístroje, vlevo dvě pro korekci hlasitosti reproduktoru či vyzvánění a chytrá klávesa pro přístup k určité funkci telefonu. Na pravém boku je pak tlačítko pro hlasové ovládání telefonu. Klávesnice má vedle obvyklého počtu dvanácti alfanumerických kláves tlačítko pro vypnutí a zapnutí telefonu, čtyřsměrnou klávesu pro pohyb v menu, dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru, dvě kontextové klávesy, a nakonec tlačítko pro přístup do menu telefonu. Pokud k těmto dvaadvaceti klávesám připočteme již zmíněné další čtyři na boku telefonu, dostaneme enormní počet 26 ovládacích prvků telefonu.

Z tohoto pohledu by se zdálo, že ovládání telefonu musí být komplikované a nepřehledné. Můžeme vás uklidnit, není tomu tak. Motorola totiž nabízí naprostou volnost v personalizaci ovládání telefonu, takže si V66 můžete nastavit k obrazu svému. Začít můžete třeba u třech programovatelných tlačítek, dvě z nich jsou kontextové klávesy pod displejem a třetím je „chytrá klávesa“ na boku telefonu. Kontextovým klávesám můžete přiřadit libovolné funkce telefonu, platné však jen v pohotovostním režimu přístroje, jinak obě klávesy indikují funkci jim náležející ze spodního řádku displeje. „Chytrá klávesa“ na boku telefonu u starších modelů Motoroly měla pevně přiřazen vstup do telefonního seznamu, u V66 jí můžete přiřadit libovolnou položku z hlavní nabídky menu přístroje. Tato klávesa nejenom rychlou funkci vyvolá, ale umí i jakoukoliv funkci potvrdit.

Už víte, čím lze V66 ovládat, takže vám můžeme představit menu telefonu. Vyjmenovávat popořadě položky menu je však zbytečné. U nového véčka si můžete posloupnost položek změnit naprosto libovolně, tak jak vám to bude nejlépe vyhovovat. Aby toho nebylo málo, Motorola již odedávna nabízela rychlý přístup k devíti položkám menu telefonu. K tomuto účelu sloužilo speciální tlačítko se stylizovanou šipkou mířící vzhůru. Toto tlačítko již u V66 nenajdete, místo něj slouží ke stejnému účelu klávesa pro vstup do menu telefonu. Aby byla revoluce dokonalá, můžete u V66 nastavit rychlou volbu pro 99 položek menu. Ano, čtete správně, rychlých voleb může být bez jedné celá stovka! Dříve jste mohli vybírat jen z předem určených položek, dnes si můžete do rychlé volby vložit jakoukoliv položku menu telefonu. Vložení nové zkratky je velmi jednoduché, stačí podržet tlačítko pro vstup do menu, právě pokud je zvolená položka označena. Přehled všech zkratek pak najdete ve stejně pojmenované položce hlavního menu telefonu, což se při jejich enormním počtu jistě bude hodit. Poslední možností, jak rychle ovládat telefon, je přiřazení hlasových poznámek ke všem 99 položkám menu, které pak můžete ovládat hlasem.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Telefonovat umí Motorola V66 naprosto bez problémů, především díky rozvíracímu konceptu máte reproduktor u ucha a mikrofon před ústy, takže velmi dobře slyšíte jak vy, tak protistrana. Na příchozí hovor vás upozorní jedna z 27 vyzváněcích melodií či pěti různých režimů vibrací. Ano, čtete správně, V66 umí různé typy vibrací. Výčet pevně přednastavených vyzváněcích tónů můžete doplnit o dalších 32 (!) vlastních hudebních kompozic, vytvořených v editoru. Vývojáři z Motoroly si vzali výtky zákazníků na nedostatečný výběr vyzváněcích tónů k srdci a z nového véčka se stal hudební jukebox. Vyzvánění si u V66 můžete nastavit do pěti profilů, které lze libovolně editovat, ale jejich pevně definovatelné názvy jsou pak poněkud zavádějící, když u profilu vibrace můžete mít nastaveno zvonění. Bohužel, jednotlivým číslům v telefonním seznamu nelze konkrétní vyzváněcí tón přiřadit, ani je jinak filtrovat či seřadit.

Telefonní seznam pojme vedle záznamů na SIM kartě až 500 položek, když k jednomu jménu si můžete uložit až šest čísel. Pokud však čekáte klasický vícepoložkový seznam, jaký má třeba Nokia 6210, budete zklamáni. V66 jednotlivá čísla se stejným jménem řadí za sebe, což činí seznam poněkud nepřehledným, k čemuž přispívá i nemožnost vyhledat číslo podle více písmen než podle počátečního. Na druhou stranu ke každé položce v seznamu telefonu můžete přiřadit jednu ze šesti ikon (doma, mobil, fax a podobně). Každý záznam jak v telefonu, tak na SIM kartě má ale přiřazen kód pro rychlou volbu, přesně podle položky, kde se v seznamu nachází. Pro 25 jmen v seznamu telefonu můžete použít i hlasové vytáčení, pak je u jména i ikona pro tuto funkci. Záznamy můžete seřadit podle pozice, abecedy či hlasových záznamů. Telefon umí pracovat s oběma paměťmi zároveň, což je oproti některým konkurenčním telefonům nesporná výhoda. Velmi luxusní je i kopírování záznamů. Stačí zadat, od které do které pozice chcete záznamy kopírovat, a zadat pozici, od které se mají záznamy nově uložit.

SMS zprávy se na V66 píší relativně slušně, a to především s ohledem na malé rozměry kláves. Vnitřní paměť na SMS zprávy V66 má, její kapacita je zřejmě 30 zpráv. Také si můžete uložit 10 vzorových zpráv , jejichž text je jen na vás. Telefon umí staré zprávy odstraňovat sám, stačí zadat, po kolika dnech tak má učinit. Příchozí zprávy si po přečtení můžete uzamknout, a pak je telefon automaticky neodstraní. Pokud je paměť zpráv plná, V66 automaticky přemaže nejstarší zprávu novou, pokud však není uzamčena. Známý neduh starších telefonů Motorola, které neuměly rozeznat odesílatele příchozí SMS zprávy podle čísla v telefonním seznamu, se již podařilo odstranit dříve a u V66 tomu není jinak. Zajímavou funkcí nového véčka je možnost přímého přechodu na WAPovou adresu, pokud je součástí textu SMS zprávy. Naopak nepříjemností je nemožnost trvale psát velkými písmeny. V66 automaticky začíná větu velkým písmenem a dál pokračuje malými písmeny. Změnit malé na velké lze pouze v momentě psaní tohoto písmena, a to kurzorem směrem nahoru. Na rozdíl od starších Motorol kurzor při psaní textu automaticky přeskakuje na další pozici. V textu se můžete libovolně pohybovat vpřed a vzad nejen kurzorovými klávesami, ale i tlačítky s hvězdičkou a mřížkou. Kurzorovými klávesami nahoru a dolů se pak můžete pohybovat i po řádcích. Odpočítávání zbývajících znaků se započne, až když zbývá jen 40 znaků. Nechybí ani doručenky odeslaných SMS zpráv. Stav, ve kterém se zpráva nachází, najdete u odeslané zprávy podobně jako u telefonů Alcatel. Velmi zajímavou funkcí u SMS zpráv, je upozorňování na došlé zprávy, pokud jste si je nepřečetli. Každých pět minut vám telefon pípnutím, nebo vibrací připomene, že jste obdrželi novou SMS zprávu. Tuto funkci však lze i vypnout.

WAP a data

Motorola V66 je momentálně jedním z nejrychlejších GPRS telefonů na trhu. S konfigurací 4+1 timeslot dokáže v ideálním případě přenášet data až rychlostí 56 kbps. Bohužel, zatím se v tuzemských sítích podporujících přenos dat technologií GPRS na podobné výsledky příliš často nedostanete. Je ale jasné, že v případě paketového přenosu dat má Motorola všeobecně navrch, vždyť také V66 je již čtvrtým (P7389i, T260, T192) telefonem Motoroly s touto technologií a další modely (T280 a V60) budou rychle následovat. Nastavení telefonu pro GPRS nedělalo žádné problémy, a to jak v síti Eurotelu, tak Paegasu. Pro přenos dat však u V66 musíte použít datový kabel, který není standardní součástí každého balení, ale v některých případech jej přímo s telefonem obdržíte. Bohužel, IrDA port toto véčko nemá. Jako součást příslušenství existují kabely v provedení pro sériový port, USB port a pro připojení k PDA Palm III a V.

WAPovat s GPRS je samozřejmě daleko lepší než standardní cestou s nepoměrně pomalejší rychlostí připojení. Výhodou je možnost nastavení několika profilů, mezi kterými pak můžete jednoduše přepínat, pokud změníte SIM kartu. K dispozici je i deset záložek pro oblíbené položky a jistě potěší i možnost prohlížet stránky v režimu offline. Prohlížeč je od společnosti Phone.com ve standardu 1.1. Pokud váš operátor ještě nenabízí službu GPRS nebo to nepodporuje typ vaší SIM karty (předplacené karty), tak samozřejmě můžete surfovat i standardním způsobem.

Další podporované funkce

Motorola V66 je především stylový telefon, ale v dnešní době by takový přístroj bez rozsáhlé nabídky manažerských funkcí v konkurenci neobstál. V66 má samozřejmě kalendář včetně alarmu, kalkulačku, konvertor měn, to vše doplněné o některé užitečné drobnosti. Kalendář nabízí týdenní či denní pohled na přehled událostí. Můžete si nastavit, s jakým předstihem má telefon upozornit na důležitou schůzku, nebo jen buzení budíkem, ale při tom nesmíte vypnout telefon, jinak zmeškáte nebo zaspíte. Ani V66 se totiž neumí z vypnutého stavu sama probudit. Celkově je kalendář poměrně přehledný, ale kvalit kalendáře třeba u telefonů Samsung nedosahuje.

Mezi užitečné funkce můžeme zařadit poznámkový blok, do kterého se aktuálně ukládají posledně volaná či jen zadaná čísla. Kalkulačka nabízí všechny základní funkce, které by měla umět, a to v poměrně přehledném provedení. K dispozici je i převodník měn. Vedle možností hlasového ovládání funkcí telefonu a vytáčení čísel z telefonního seznamu telefonu pomocí hlasových povelů má V66 i klasický záznamník. Bohužel na rozdíl od předchůdců se jeho kapacita smrskla na pouhou minutu z původních minut třech. Záznamník lze použít i pro nahrávání hovoru. Nesmíme zapomenou i na tři hry. Hry jsou poměrně jednoduché a nezáživné. První je Blackjack, druhá se nazývá Mindblaster a třetí nese název Paddleball. K první není co dodat, v druhé hádáte, kde je logo výrobce, a v té třetí odrážíte míček opět s logem výrobce. Hry nemají jednotlivé úrovně, takže za chvíli omrzí.

Zhodnocení

Motorola V66 je bezesporu atraktivní telefon, který vcelku úspěšně kombinuje vzhled stylového přístroje s výbavou manažerského telefonu. Oproti předchozím modelům Motoroly dostane zákazník telefon, který se již před konkurencí nemusí stydět. Bohužel pár nedostatků zůstalo nevyřešeno. Proč se telefon neumí „probudit“ z vypnutého stavu, ví asi jen vývojáři Motoroly. Stejně tak způsob práce s rozsáhlým telefonním seznamem by mohl být vyřešen lépe. Stejně tak absence IrDA portu je v případě takto koncipovaného telefonu nepříjemná.

Přes výše zmíněné nedostatky si nové véčko jistě najde mnoho příznivců. Již předchozí modely s opravdu spartánskou výbavou měly velkou skupinu příznivců, kteří byli ochotni vyměnit určité nedostatky za atraktivní vzhled a miniaturní rozměry. Nejinak tomu bude i u V66. Případný zájemce o tento telefon si v ČR bude muset ještě pár dní počkat, než se telefon začne prodávat. Aby si nedočkavci zkrátili čekání, mohou začít kontrolovat stav svého bankovního konta, na kterém by měla být volně k dispozici částka okolo 18 000 Kč, což je předpokládaná cena nové Motoroly. Tato suma odpovídá cenám v zahraničí, kde se telefon již několik týdnů prodává. Další véčko z dílen Motoroly, V60, se pak začne prodávat ještě později a cena bude zajisté vyšší, minimálně přes 20 000 Kč.

Dodatek

Testovaný telefon již měl menu v českém jazyce, ale verze firmware zřejmě nebyla finální. Všechny funkce sice fungovaly, ale některé hlášky nebyly korektně přeloženy a v případě použití některých funkcí telefon při jejich provádění neindikoval stav, přesto je provedl korektně. Verzi firmware telefonu již není nutné zjišťovat „pokoutnými“ metodami jako u starších Motorol, všechny potřebné informace jsou volně dostupné v menu přístroje, v položce „status telefonu“.