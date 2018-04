Motorola V635 – špičkové véčko s bohatou výbavou

Motorola V635 je nejnovější véčko Motoroly v řadě „V“. Těžko určit přímého předchůdce, buď za něj můžeme považovat současný model V600, nebo jeho novější variantu V620, která se teprve začne prodávat. S oběma modely má novinka podobný design a stejné rozměry a hmotnost. Její výbava je ale výrazně lepší a oba předchozí modely poráží rozdílem třídy.

Motorola V635 se začne prodávat pravděpodobně v březnu. Cena zatím nebyla oficiálně stanovena, v kuloárech se ale mluví o sumě zhruba 10 000 Kč včetně DPH. To by byla velmi zajímavá cena, která by nejedné konkurenční značce přiděla vrásky. U Motoroly ale lze nízkou cenu očekávat, její cenová politika je velmi agresivní. Například hudební mobil E398 nyní stojí jen 6 990 Kč a i top model V3 Razr dokázala Motorola zlevnit o 6 000 Kč, přestože se neprodává déle, než několik týdnů a je o něj velký zájem. V současné chvíli patří telefony značky Motoroly k nejlevnějším v každém segmentu trhu.

Vzhled – hliníková klasika

Po vzoru svých předchůdkyň má i nová Motorola V635 část krytu z hliníku. Jedná se o prstenec ve tvaru U na přední straně telefonu a o celou zadní část kryjící baterii. Obě části lze vyměnit a je pravděpodobné, že výrobce nabídne tyto „kryty“ v různých barevných variantách, testovaný vzorek měl kryty standardně stříbrné. Pod spodním krytem je baterie, pod horním je slot pro paměťovou kartu. Oba kryty sedí na telefonu velmi dobře a bez problémů je lze i sejmout.

Vyjma obou hliníkových krytů je zbytek telefonu plastový. Na přední straně se jedná o černý lesklý plast, boky a vnitřní část telefonu jsou šedivé. Část klávesnice a ozdobné lemy okolo ní a displeje jsou chromované, zbytek klávesnice je černý. Telefon nemá integrovanou anténu, což mu jistě část zákazníků vyčte. Zajímavým detailem je reproduktor se znakem výrobce na přední straně telefonu.

Motorola V635 není žádná lehká váha. Hmotnost telefonu je 120 gramů, ač výrobce udává jen 114 gramů. Stejný rozdíl jsme ale zjistili i předchozího modelu V600. Rozměry telefonu pak jsou 87 x 47 x 24 milimetrů. Zpracování je velmi dobré a výhrady nemáme ani ke kvalitě použitých materiálů. Jen černá ploška na přední straně je hodně náchylná k zanechání otisků prstů.

Baterie – průměrná výdrž

Určit kapacitu baterie u některých telefonů Motorola je těžké. Výrobce většinou kapacitu neuvádí a tak je tomu i u modelu V635. V testovaném vzorku byla baterie s kapacitou 780 mAh, respektive tento údaj na ní byl uveden. Podle jiných zdrojů ale může tato baterie mít kapacitu 750 mAh, nebo také 820 mAh. Ať je to tak nebo tak, baterie je zaměnitelná s baterií pro jiné modely, jako například V300, V500 a V600. Ve všech případech se jedná o Li-Ion článek.

V našem testu vydržel telefon na příjmu tři dny a to včetně půl hodiny hovoru. To je průměrný výsledek, který zhruba koresponduje s výsledky dosaženými u předchozích véček.

Displej – vnitřní za jedničku s hvězdičkou

Motorola V635 má dva displeje. Oba jsou barevné, ale zvýšenou pozornost zaslouží především ten hlavní. Má poměrně velké rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a umí zobrazit 262 000 barev. Samozřejmě se jedná o displej aktivní (TFT). Úhlopříčka displeje je přibližně 47 milimetrů. Displej je vynikající, patří mezi absolutní špičku. Na druhou stranu nám displej přišel kvalitativně skoro stejný, jako displej modelů V300, V500 a V600, který má stejné parametry, ale umí zobrazit jen 65 000 barev. Rozdíl byl patrný snad jen při fotografování.

Motorola V635 fotogalerie: Fotografie displejů a fotografie pořízené telefonem najdete v druhé části článku

Hlavní displej lze vylepšit tapetou a nastavit lze i spořič. K dispozici jsou ale celé tematické balíčky, které obsahují jinou tapetu a spořič, ale také úplně jinou grafiku hlavního menu a specifickou melodii. Samostatně lze nastavit i barevné schéma menu.

Vnější displej je pasivní a má rozlišení 96 x 80 obrazových bodů. Zobrazí 4 096 barev a patří mezi průměrné vnější displeje. Je možné jej použít jak jako hledáček fotoaparátu, tak i pro zobrazení fotografie volajícího.

Ovládání – jak si to budete přát?

Motorola je pověstná velmi variabilním menu. To platí pro většinu modelů nové generace a to včetně dnešní novinky. Hlavní menu může mít podobu matice ikon, nebo také seznamu. Jak již bylo uvedeno, pomocí tematických balíčků lze grafickou úpravu menu velmi výrazně změnit. Navíc lze položky hlavního menu reorganizovat a to včetně jejich přidání a odebrání. To lze praktikovat i u některých hlouběji zanořených menu. Ta jsou převážně textová, ale v některých případech opět ikonová. Velmi často se setkáte se speciální nabídkou voleb. Ta se zobrazí vždy když je k dispozici a signalizuje jí ikonka na displeji nad prostřední kontextovou klávesou.

Právě přes ní se vstupuje do menu, ale jde to i přes prostřední tlačítko ovládacího kříže. To slouží jako potvrzovací klávesa. K dispozici jsou i dvě obvyklé kontextové klávesy, v jejich případě je ale potvrzovací ta pravá, což je opačně, než u většiny jiných telefonů na trhu. Všem směrům ovládacího kříže lze přiřadit klávesovou zkratku, kterou může ale nemusí uvozovat ikona na displeji. Záleží na vkusu každého uživatele. Na první pohled je menu telefonu poněkud komplikované a to právě především díky širokým možnostem uživatelského nastavení. Když si ale telefon nastavíte podle svého, budete s ovládáním spokojeni.

Telefonování – konečně pohodlné vyhledávání

Jednou z podstatných inovací Motoroly V635 je drobnost, kterou asi v reklamních materiálech výrobce nenajdete. Je to vyhledávání v telefonním seznamu podle více znaků. To starší (nikoliv však nejstarší) modely neuměly. V jejich případě bylo možné v seznamu vyhledávat jen podle jednoho písmene. To jde i nyní, ale v menu seznamu si můžete zvolit postupné vyhledávání a pak je možné hledat až podle dvanácti znaků. Tuto funkci samozřejmě nelze považovat za novinku v pravém slova smyslu, spíš je to doplnění výbavy o funkci jinak naprosto běžnou.

Telefonní seznam pojme 1 000 vícepoložkových záznamů. Každý kontakt může obsahovat několik čísel, e-mailovou adresu, obrázek či fotografii a také specifickou melodii. Seznam zobrazuje buď úplně všechny kontakty což je dost nepřehledné, nebo jen hlavní kontakty u každého jména. Telefon umí pracovat zároveň z pamětí na SIM a v telefonu, kontakty lze kopírovat a lze jim přiřazovat i hlasové povely. Kontakty lze třídit do čtyř skupin volajících a lze z nich vytvářet i distribuční seznamy pro textovou komunikaci.

Motorola V635 disponuje hlasitým odposlechem, který je velmi kvalitní. To samé pak platí i o reprodukci při běžném způsobu telefonování. Vyzváněcí melodie mohou být ve formátu MP3, nebo jsou k dispozici polyfonní melodie a vibrační upozornění.

SMS, MMS a e-mail

Při psaní SMS je k dispozici český slovník iTap. Ten pracuje trochu jinak než konkurenční slovník T9, hlavně zpočátku je s ním mnohem víc práce, mnoho slov je nutné ho naučit. Výhodou je, že každé potvrzené slovo si zapamatuje automaticky (a to včetně e-mailových adres). Slovník primárně píše s diakritikou, ale je možné ho naučit i slova bez ní. Telefon zprávy odesílá s diakritikou a zprávy tak zkracuje. Na displej se při psaní zpráv vejde osm řádek textu, což je nadprůměrná hodnota. Pochválit můžeme i klávesnici, jejíž tlačítka jsou velká a mají přesný stisk. Telefon disponuje pamětí na příchozí SMS, neukazuje však přesně její velikost. Odhadujeme, že se do paměti vejde zhruba 50 zpráv. Je možné, že stejně jako u jiných modelů výrobce, záleží paměť na SMS na verzi firmwaru.

Editor MMS umožňuje vložení všech možných příloh, které telefon podporuje: fotografií, videa, záznamu zvuku, poznámky, nebo kontaktu. Vše lze pořizovat přímo z editoru. Jinak editor vypadá úplně stejně, jako editor SMS.

Motorola V635 nabízí i e-mailový klient. Podporuje protokoly IMAP4, POP3 a SMTP. Stahují se celé zprávy a telefon dokáže otevřít podporované přílohy, problémy však má s českou diakritikou. Nastavit lze automatický podpis, možnost zanechání zpráv na serveru, automatické stahování e-mailů v několika časových intervalech a také velikost e-mailů. Zajímavou možností všech editorů zpráv je možnost kopírování libovolného textu a jeho opětovného vložení do zprávy. Telefon má i klient pro instant messaging.

Data a připojení k počítači

Dostáváme se k prvnímu podstatnému vylepšení, které ho se Motorole V635 dostalo. Telefon má EDGE, jako první model výrobce na našem trhu. EDGE je třídy 4, což není mnoho, ale stále je to mnohem rychlejší způsob přenosu dat, než GPRS. To samozřejmě také nová Motorola podporuje a to konkrétně třídy 10. EDGE funguje bez problémů a to jak na Wap, tak pro přenos dat.

Telefon lze spojit s počítačem buď přes USB kabel, nebo pomocí Bluetooth. Infraport telefon nemá. Jelikož jsme měli k dispozici jen předprodejní vzorek telefonu, nevíme, jestli s výrobce polepšil a bude s telefonem dodávat i synchronizační software Phone Tools. Pokud ne a bude ho chtít, čeká vás investice zhruba ve výši 700 Kč. Motorola, asi jako jediný výrobce, si nechává za synchronizační software platit. Zajímavou funkcí je přímá možnost upgrade firmwaru telefonu (FOTA). U testovaného vzorku ale tato možnost nebyla přístupná.

Fotoaparát a videokamera

Motorola V635 má megapixelový fotoaparát, konkrétně má maximální rozlišení hodnotu 1,2 megapixelu. K dispozici jsou i menší formáty (VGA, QVGA a 120 x 160 obrazových bodů). Nastavit lze vyvážení bílé a expozici. Mobil ukazuje, kolik snímků se v daném rozlišení vejde do paměti. Ta v telefonu má kapacitu 8 MB, snímky ale lze ukládat i na paměťovou kartu Trans Flash. S telefonem se pravděpodobně bude dodávat karta s kapacitou 32 MB, existují ale již karty tohoto miniaturního formátu s kapacitou 128 MB. Cena karet je lehce nad průměrem karet jiných formátů se stejnou kapacitou.

Motorola V635 fotogalerie: Fotografie displejů a fotografie pořízené telefonem najdete v druhé části článku

Všechny funkce fotoaparátu lze nyní nastavit přímo při snímání. Funkce se přepínají ovládacím křížem vertikálně, horizontálně pak jejich vlastnosti. Nastavit tak lze kontrast, vyvážení bílé, barevný režim a také až osminásobný zoom. Kvalitu pořízených fotografií můžete posoudit v druhé části recenze.

V případě videonahrávek lze nastavit kvalitu (tři úrovně), velikost záznamu (dvě možnosti) a také délku. Buď vhodnou pro MMS, nebo omezenou velikostí volné paměti. K dispozici je nastavení bílé, kontrastu a také barevného režimu. Jak u fotoaparátu, tak u videorekordéru, lze využít integrované světlo.

Další funkce – walkman

Již předchozí modely výrobce uměly přehrávat MP3 soubory. S omezenou kapacitou vnitřní paměti ale bylo možné použít tyto skladby jen jako vyzváněcí melodie, v nejlepším případě se do telefonu vešla jedna celá skladba. To u novinky je možné díky paměťovým kartám používat telefon jako plnohodnotný MP3 přehrávač. Nahlas hraje jen monofonně, do sluchátek ale hraje stereo. Kvalita reprodukce je velmi dobrá, spolu s modelem E398 asi nejlepší mezi mobily. Skladby lze přehrávat buď přímo z menu všech zvuků, nebo pomocí speciálního přehrávače – Java aplikace.

Telefon má Javu MIDP 2.0, takže lze hru přerušit, vyřídit hovor a zase se k ní vrátit. Telefon disponuje kalendářem s měsíčním a týdenním náhledem. Kalendář je přehledný, týden začíná pondělkem a nabízí možnost opakování. Kalkulačka s pamětí a převodníkem měn je také přehledná. K dispozici je i několik budíků (telefon umí budit i z vypnutého stavu) a hlasový zápisník – u něj je ale nepříjemné, že se po celou dobu záznamu musí držet pravé boční tlačítko. Jeden záznam může mít až jednu minutu.

Sečteno a podtrženo

Motorola V635 je velmi dobře vybavený mobil, kterému nelze nic podstatného vyčíst. Bude samozřejmě záležet na prodejní ceně. Pokud se bude pohybovat okolo předpokládaných 10 000 Kč včetně DPH, může být s této novinky slušný prodejní hit. Hlavními soupeři telefonu budou především Nokia 6230, Sony Ericsson K700i, Siemens S65 a také Samsung D500. Konkurence je to velmi silná, navíc lze očekávat ještě v prvním čtvrtletí další telefony stejné kategorie. Navíc je zde i silná konkurence mobilů s operačním systémem.

Vytknout můžeme Motorole na první pohled těžkopádné menu a nepříliš pohodlný slovník iTap. Předností je stereofonní MP3 přehrávač a další bohatá výbava včetně megapixelového fotoaparátu, podpory paměťových karet a EDGE. EDGE je ale jen třídy 4, konkurence nabízí dnes již „desítku“ a paměťové karty jsou netradičního formátu, ale asi i velké budoucnosti.