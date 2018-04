Motorola V620 – luxusní černá vdova živě (dojmy)

Motorola V600 pomalu míří do důchodu a na trhu jí nahradí model V620. Ten na první pohled vypadá skoro stejně. Rozdílná je barva telefonu. Výraznou stříbrnou nahradila decentní matná černá. U přední a zadní strany telefonu to ale není podstatná změna. Stejně jako u předchůdkyně má totiž i novinka výměnný zadní kryt a i část předního. Oba výměnné kryty jsou opět kovové, díky nimž telefon působí luxusním dojmem nejen na pohled ale i na omak.

Černý je i vnitřek telefonu. Ten je plastový a opět v takzvané „soft“ úpravě, tedy matový. Vše doplňují chromové detaily, jako boky kloubu telefonu a linka na přední části displeje. Černá barva telefonu se nám líbí víc, než stříbrná u modelu V600. Mimo barvy se novinka od původní verze V600 nikterak neliší. Kryty jsou navzájem zaměnitelné a klávesy jsou také stejné a i stejně rozmístěné. Díky tomu je Motorola V620 stále těžká váha, stejně jako u modelu V600 jsme i u ní na váze odečetli hodnotu 126 gramů. Rozměry telefonu jsou 87 x 45 x 23 mm.

Další nová véčka Motoroly: Informace o dalších novinkách Motoroly najdete v tomto článku

Vedle jiné barvy krytu by se Motorola V620 měla pochlubit lepším displejem, než má původní model V600. Rozlišení sice zůstalo stejné – 176 x 220 obrazových bodů, stejně jako úhlopříčka – 48 milimetrů, dodejme, že se opět jedná o displej aktivní (TFT). Novinka by ale měla umět zobrazit 260 000 barev místo 65 000 barev u předcházejícího modelu. Na první pohled to ale nelze poznat, displej se jeví stejný jako u modelů V500 a V600. Výrobce uvádí 260 000 barev, testovaný vzorek nám odpověď nedal. Nutno však podotknout, že tak jako tak se jedná o jeden z vůbec nejlepších barevných displejů, co jsou v současné chvíli na trhu.

Hlavní inovací nového modelu je schopnost nahrávat krátké videosekvence. Předchozí model V600 je uměl jen přehrávat. Délka jedné videosekvence ve formátu 3gp je maximálně 38 sekund, na výběr jsou dvě velikosti videa a buď s maximální délkou, nebo v délce pro MMS. Celková paměť telefonu je 5 MB, takže pokud ji na nic jiného nepoužijete, vejde se do telefonu zhruba 10 nahrávek o maximální délce. Nahrávky jsou ozvučené a na displeji se jejich kvalita jeví jako slušná. Telefon má samozřejmě i fotoaparát, u něj se ale nic nezměnilo, má maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Kvalitu fotografií můžete posoudit v druhé části článku.

I další výbava telefonu je stejná s modelem V600. Telefon má Bluetooth, hlasitý odposlech, GPRS třídy 10, MP3 vyzvánění, SMS s diakritikou, vyhledávání v seznamu jen podle prvního písmene a další funkce známé z modelu V600. Nová jsou jen tři témata, která odpovídají těm, které najdeme v modelu E398.

Fotogalerie Motoroly V620: druhé části článku najdete fotografie displeje, nebo fotografie pořízené telefonem.

Motorola V620 by se měla začít prodávat ještě letos, její cenu ale zatím výrobce nezveřejnil. Motorola V600 dnes stojí s daní již pod 10 000 Kč, novinka by neměla být výrazně dražší. Ani není jasné, jestli novinka model V600 na trhu nahradí, nebo jestli se oba telefony budou prodávat souběžně. V současné chvíli nejsou na webu výrobce o novém modelu V620 žádné detailní informace, telefon byl původně oficiálně představen již koncem července spolu s luxusní Motorolou V3 Razr. Druhého představení se pak dočkal včera, spolu s dalšími véčky výrobce.

Další fotografie: