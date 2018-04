Motorola V60i - Stále stejně krásná, ale moudřejší (preview)

Motorola již na začátku roku přislíbila inovaci trojice svých vyšších modelů - V66, V60 a T280. Zhruba v polovině roku se inovované varianty všech tří telefonů začínají postupně dostávat na trh a na první pohled jsou od starších variant k nerozeznání. Vzhled je až na detaily stejný, liší se pouze ve funkční výbavě, která je u inovovaných modelů bohatší, a písmenkem „i“ na konci typového čísla. Dnes si představíme první z nich, špičkový model V60i, který v současné době patří mezi nejluxusnější GSM telefony na trhu.

Motorola V60 vzbudila pozornost již v době svého uvedení na trh na podzim loňského roku. Nejinak je tomu u inovované verze, která se taktéž může pochlubit celokovovým krytem a velmi povedenými tvary celého telefonu. Již na první pohled je jasné, že se nejedná o telefon pro každého. Ne že by se telefon nelíbil, hlavní „překážkou“ masového rozšíření je cena, která kvůli provedení telefonu a jeho výbavě atakuje hranici 20 000 Kč. Tato cena platila při uvedení původního modelu V60 na trh a bude více méně platit i pro inovovanou verzi V60i na počátku její kariéry na pultech prodejen (je však možné, že výrobce nakonec nasadí V60i do prodeje s výrazně výhodnější cenou). Dodejme, že dnes již původní verze V60 původní ceny nedosahuje, lze jí pořídit za zhruba 12 až 16 000 Kč v závislosti na tom, jestli se jedná o autorizovaného prodejce, nebo šedý dovoz s problematickou zárukou. Dnes se soustředíme především na nové funkce, které starší varianta bez „i“ ve své výbavě neměla. Její obsáhlou recenzi pak najdete v tomto článku.

Inovovaná verze V60i se od původní V60 na první pohled téměř neliší. Námi testovaný vzorek měl jinou (světlejší) barvu podkladu v kapce na přední části telefonu, a v okolí vnitřního displeje. Naopak celý podklad vnitřku telefonu, tedy v okolí klávesnice a sluchátka, je u novinky tmavší než u původní verze z podzimu loňského roku. Vše ostatní je stejné, včetně rozložení kláves a jejich popisků. Jako drobný detail lze označit absenci stylizovaného písmene „V“ s tečkou na předním krytu přístroje u novinky. Připomeňme, že Motorola V60i má rozměry 87 x 45 x 23 mm a její hmotnost je 103 gramů. Anténa není stejně jako u předchůdce integrovaná, což by bylo u kovového véčkového telefonu asi problematicky proveditelné. Kvůli kovovému kabátku také musíme telefonu odpustit o něco vyšší hmotnost, než jakou mají konkurenční véčkové přístroje, v praxi si toho však všimnete jen stěží.

Dalším drobným vylepšením inovovaného modelu je podsvícení obou displejů, které je u verze „i“ jasnější a daleko více intenzivnější, než u původní varianty. Jejich fyzické rozměry zůstaly zachovány (96 x 64 vnitřní, 96 x 16 vnější), stejně jako zobrazovací schopnosti. První z větších inovací jsou spořiče, které mohou být buď statické, nebo animované. Otázkou zůstává jejich smysluplnost, neboť fungují pouze na větším vnitřním displeji. Ten je však díky véčkové konstrukci telefonu většinu času skryt zrakům majitele či jeho okolí.

Se spořiči displeje přímo souvisí EMS zprávy. Právě z jejich katalogu lze spořiče vybírat. Katalog je sám o sobě poměrně obsáhlý, ale současně v něm můžete volit mezi statickými i animovanými obrázky. Ty lze pak spolu s vyzváněcími melodiemi vkládat do textových zpráv a odesílat na telefony schopné EMSky přijímat. Vyzváněcích melodií je velké množství, a to jak těch přednastavených od výrobce, tak vlastních, kterých můžete složit či přijmout až 32. Samozřejmostí je pak jejich kombinace s vibracemi, kterých nabízí Motorola V60i pět druhů.

Motorola umí přiradit jednotlivé vyzváněcí tóny i jednotlivým jménům v seznamu, jehož celková kapacita nyní narostla na 1000 záznamů s tím, že pod jedno jméno lze přiřadit více čísel či e-mailových adres. Bohužel o klasický vícepoložkový seznam se v tomto případě nejedná. Všechny položky, i pod jedním jménem, se řadí pod sebou. Rozlišení, o jaké číslo se jedná (práce, mobil, domů, fax apod.), je řešeno pouze ikonkou. Tak tomu bylo i u původní V60. U novinky si však navíc můžete nastavit, že chcete vidět jen hlavní čísla od každého jména. Pak ale vidíte jenom ty a k ostatním záznamům se rychle nedostanete. U každého jména lze určit, který záznam má být považován za ten hlavní. Telefon umí pracovat najednou jak s vnitřním seznamem přístroje, tak se seznamem na SIM kartě. Nevýhodou je však hledání jen podle prvního písmene.

Další změnu lze nalézt u hlasového zápisníku, který má dvojnásobnou délku než u starší verze V60, tedy dvě minuty. Některé materiály ale hovořily o nahrávce o jednu minutu delší. Nové jsou také dvě hry, které najdeme v menu her. První je Videopoker, tedy simulace hracího automatu, tou druhou jsou „Padající čísla“, v které musíte mačkat tu numerickou klávesu, jejíž hodnotu vidíte na displeji. V telefonu jsou i tři starší hry známé z původní verze V60. Komu by to bylo málo, může nahlédnout do menu J2ME, které v testovaném telefonu nabízí hned čtyři aplikace. Tři hry a stopky. První hra jsou motocyklové závody, které nabízí několik závodních týmů a tratí shodných s aktuálním mistrovstvím světa motocyklů. Na telefon velmi slušný výběr, grafika je samozřejmě omezená velikostí displeje a absencí barev. Druhá hra se jmenuje Snood a třetí je populární Tetris. Informace o volné paměti pro Java aplikace najdeme v druhé položce hlavního menu věnované Javě, pro programy nám telefon hlásil volné místo 169 k a pro data 198 k. Nevíme o tom, že by velikost jedné aplikace byla omezena, jako je tomu u telefonů Nokia. Celková paměť telefonu pro Java aplikace by měla být 1Mb, což je s ohledem na konkurenci velmi slušná hodnota.

Nová Motorola V60i je atraktivní luxusní telefon, který právě ve verzi „i“ nabízí několik vylepšení, které ještě zvyšují jeho schopnost uspět na trhu. Na druhou stranu, některé drobnosti se stále výrobci nepodařilo dotáhnout k dokonalosti, což platí například o telefonním seznamu nebo o budíku, který se neumí aktivovat z vypnutého telefonu. Trochu problematické je i velmi obsáhlé menu telefonu, které sice lze libovolně upravit, ale pro nového majitele telefonu může být zbytečně komplikované. Některé zmíněné nedostatky mohou mít za příčinu firmware testovaného telefonu, které ještě neby finální. Nové funkce však fungovaly bez problému. Detailněji se telefonu budeme věnovat v připravované recenzi, kdy již budeme mít k dispozici finální verzi firmwaru.