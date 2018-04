Motorola V600 - Konečně je tu a v plné parádě (recenze)

Motorola svůj top model V600 představila již na začátku loňského roku. První, částečně funkční, vzorky byly k dispozici koncem prázdnin. Telefon se měl začít prodávat před Vánoci. Nestalo se. Motorola V600 se na některých trzích začala prodávat koncem února letošního roku, tedy více než rok po oficiálním představení. U nás je v prodeji zhruba od poloviny března. Výrobce ale zatím nedokáže pokrýt poptávku a proto je telefonů nedostatek. V době psaní recenze byla Motorola ve většině prodejních kanálů vyprodána.

Motorola V600 je jen částečně modifikovanou verzí modelu V300, který se u nás prodává již od konce minulého roku. Již na první pohled a letmé vyzkoušení je zřejmé, že se jedná o telefony s téměř totožným hardwarem a k tomu lehce modifikovaným softwarem. Důkazem jsou i oficiální specifikace obou telefonů.

V této řadě Motorola ještě nabízí model V500, který se od V600 liší jen jiným designem krytů. Tento model se ale u nás neprodává. Existují i další speciální varianty pro vybrané trhy, včetně modelu V400p s funkcí Push To Talk. Ten se prodává ale jen v USA. U nás je ve volném prodeji jen model V600, V300 je určen výhradně pro T-Mobile. Více méně identickým mobilem je i chystaná Motorola V80, která má ale naprosto odlišnou koncepci.

Do redakce se nám Motorolu V600 podařilo zapůjčit před pár dny, ale z výše uvedených důvodů máme k dispozici pravděpodobně hardwarově starší vzorek. Domníváme se tak podle kvality fotografií. Ta není ideální, na rozdíl od telefonů, které by měly být v prodeji (i u nás). Ty mají jiný fotoaparát, který poskytuje lepší fotografie. Jinak ale byl testovaný vzorek plně funkční, s nejnovějším firmwarem. Tolik doplňující informace pro začátek.

Poznámka: Z důvodu značné podobnosti Motoroly V600 s modelem V300, doporučujeme právě jeho podrobnou recenzi. Tu najdete zde.

Vzhled - kovový elegán, aneb těžká váha

Motorola V600 má identický profil s modelem V300. Rozměry telefonů jsou stejné (89 x 48 x 25 mm - vlastní měření) a i jejich hmotnost je téměř shodná. V obou případech o těžké váhy, testovaným vzorkům jsme navážili 122 a 126 gramů. To je opravdu hodně a je to více, než udává výrobce. Proč, to netušíme.

Motorola V600 vypadá užší, než V300, ale je to jen optický klam, za který může jiný design krytu. Ten je z části vyroben z hliníku a dodává tak telefonu na důstojnosti. Hliníkový je prstenec ve tvaru „U“ na přední části telefonu a celý zadní kryt. Obě části lze sundat a výrobce nabízí i jiné barevné provedení těchto částí, než je stříbrné u testovaného vzorku.

Telefon působí robustním dojmem a potěší i některé pěkně zpracované detaily, jako jsou „vyleštěné“ boky kloubu a chromové lišty vně i uvnitř telefonu. Lahůdkou je pak na první pohled nenápadné logo výrobce na čelní straně telefonu. Pod logem je umístěná mnohobarevná dioda, která jej může podsvítit a to včetně tří tenkých soustředných kružnic okolo něj. Jak to vypadá, můžete posoudit v druhé části článku. Podsvícení lze vypnout a nebo lze nastavit, v jakých barevných kombinacích bude svítit. Zpracování telefonu je na slušné úrovni, pouze vnější hliníkový prstenec měl menší vůli. Nutno však podotknout, že testovaný telefon nebyl nový.

Baterie - slabší průměr

Standardní Li-Ion baterie má kapacitu 700 mAh. V našem testu s ní telefon vydržel na příjmu necelé tři dny a to včetně půl hodiny hovoru a několika odeslaných SMS. Opět podotýkáme, že telefon nebyl nový a tak jsme nemohli stav baterie posoudit. Výsledná hodnota ale odpovídá výdrži modelu V300. Nabíjení telefonu trvá zhruba dvě hodiny. Pokud ale použijete starší nabíječku od modelu T720 (nabíječka je širší, než ta pro model V600), kterou použít lze, prodlouží se doba nabíjení zhruba na dvojnásobek. Je možné, že na některé trhy se s touto nabíječkou V600 dodává.

Displej - paráda se jen tak neokouká

Hlavní displej Motoroly V600 je stejný, jako u modelu V300, V500 i u dalších modelů, které se připravují, jako jsou modely V80, nebo E398. Displej je aktivní (TFT) a umí zobrazit 65 000 barev. Hlavním tajemstvím jeho vysoké kvality je ale poměr úhlopříčky a jeho rozlišení. To je poměrně vysoké - 176 x 220 obrazových bodů. Úhlopříčka pak má přibližně 48 milimetrů. Díky tomu je obraz extrémně detailní a na displej se i vejde velké množství informací. Displej Motorol řady V lze zařadit do absolutní špičky. Jemností rastru se jim nevyrovnají ani displeje telefonů Samsung.

V druhé části článku si můžete prohlédnout velké množství fotografií displeje Motoroly V600.

Na displej Motoroly V600 se vejde až osm řádků textu. Font je však poměrně malý, což nemusí každému vyhovovat. A bohužel jej nelze zvětšit, jak je tomu u některých jiných modelů výrobce s mnohem menšími displeji. Displej lze vylepšit tapetami, které v hlouběji zanořených položkách menu jakoby prosvítají i včetně textu. Vypadá to velmi dobře a lze se tak snadno orientovat, v kterém menu se nacházíte a která položka je nadřazená. K dispozici jsou i spořiče displeje a také celá schémata, kombinující tapetu, barvu menu a spořič. U připravovaných modelů jsme našli i témata, která měnila zobrazení hlavního menu.

Vnější displej Motoroly V600 je monochromatický a dvouřádkový. Je inverzní a jasně modře podsvícený. Koho by mrzelo, že není barevný, může se utěšovat, že je dobře čitelný i nepodsvícený. Displej je stejný, jako u modelu V300, jen font je o něco silnější a možná i elegantnější.

Ovládání - jak si budete přát

Ovládacích prvků - tlačítek, má Motorola V600 stejný počet, jako model V300 a velmi podobné je i jejich rozmístění. Přesto je v tomto směru V600 mnohem lepší. Důvodů je několik. Alfanumerické klávesy jsou podstatně větší a mají i lepší zdvih. Druhým podstatným vylepšením je menší kloub telefonu, takže je lepší přístup k horní řadě funkčních kláves. Celkově je klávesnice Motoroly V600 velmi dobrá a to i v porovnání s „mimopodnikovou“ konkurencí. Výtky máme jen k bočním klávesám (tři vlevo, jedna vpravo), které jsou hodně citlivé.

Motorola V600 má, jako jeden z posledních modelů výrobce, klávesy v pro něj klasické konfiguraci. Tedy zelené tlačítko vpravo, červené vlevo. To je opačný gard, než nabízí drtivá většina jiných značek. Motorola se ale od nových modelů rozhodla přizpůsobit. Bude tak mít zelené tlačítko vlevo.

Jestliže je klávesnice novinky od modelu V300 trochu odlišná, tak menu obou telefonů je téměř úplně stejné. V Motorole V600 je jen o pár položek víc, které souvisí s několika funkcemi, které má tento telefon navíc.

Hlavní menu telefonu je ikonové, ale předchází mu zkrácené menu na displeji v pohotovostním režimu. To má čtyři položky, stejně jako je směrů u ovládacího kříže. Položky lze vybral dle libosti a lze i toto menu na první pohled schovat, aby nerušilo obrázek na pozadí. Kouzla a čáry lze dělat i s hlavním menu, které lze přeskupit dle potřeby a lze z něj položky odebírat a jiné přidávat. Hlouběji zanořená menu jsou jen textová a vertikálně řazená. Některé položky lze nastavovat jen pohybem kurzoru vpravo, bez nutnosti toto menu navštívit. To je rychlé a pohodlné, někdy ale při tomto způsobu není vidět celý popisek volby. Při prvním seznámení se může menu telefonu zdát komplikované, ale po pár dnech se s ním většina uživatelů skamarádí a nebude chtít jiné.

Motorola V600 již má potvrzovací klávesu uprostřed, což je bezesporu výhoda. Přes tuto klávesu lze i v pohotovostním režimu vstoupit do menu, pro tento úkon je ale připravena speciální klávesa s charakteristickým znakem čtyř souběžných vodorovných čárek. Pravá kontextová klávesa většinou potvrzuje vybranou položku, či funkci, levá kontextová klávesa slouží jako korekční. Tu telefon samostatně nemá. Tlačítko pro vstup do menu se hojně používá i v hloubi menu telefonu. Jakmile se objeví na displeji charakteristický znak tlačítka, jsou k dispozici další volby. Tlačítko se pak chová jako třetí kontextová klávesa.

Telefonování, to nová Motorola umí

Do paměti telefonního seznamu Motoroly V600 se vejde rovná tisícovka vícepoložkových kontaktů a telefon umí pracovat zároveň i s pamětí na SIM. Jeden kontakt může obsahovat několik telefonních čísel a emailových adres. Číslo je možné zařadit do jedné ze čtyř kategorií - Business, Personal, General a VIPs. Dále lze vybrat typ kontaktu - Práce, Domů, Hlavní, Mobil, Fax a Pager. Nechybí možnost pořídit hlasový záznam pro hlasové vytáčení a zvolit kombinaci zrychlené volby od 1 do 1000. Pozice od 1001 jsou vyhrazeny pro záznamy na SIM kartě (rychlé vytáčení zadáním například 895# a zelené tlačítko). Ke kontaktu je také možné přiřadit pořízenou fotografii nebo libovolný obrázek volajícího, který se zobrazuje na hlavním displeji a specifickou vyzváněcí melodii. K e-mailovému kontaktu je možné rovněž přiřadit záznam hlasového vytáčení, zrychlenou volbu, specifické vyzvánění a obrázek nebo fotografii.

V telefonním seznamu je možné hledat pouze podle prvního písmene. Toto řešení považujeme za největší slabinu jinak přehledného telefonního seznamu Motoroly V600. Telefonní seznam je totiž možné zobrazit ve dvou variantách. Buď všechny kontakty u každého jména nebo pouze kontakt hlavní. V prvním případě je proto vyhledávání obtížné. Naopak v druhém případě stačí u konkrétního kontaktu s více záznamy jimi listovat šipkou vpravo.

Další zajímavé fotografie Motoroly V600 najdete v druhé části článku.

Kontakty je možné kopírovat a to buď po jednotlivých kontaktech nebo celý seznam najednou. Kontakty je možné rovněž odesílat pomocí Bluetooth.

Na příchozí hovor vás Motorola upozorní polyfonní melodií ve formátu MIDI nebo MP3. Vlastní vyzvánění lze do telefonu snadno donahrát pomocí wapového prohlížeče, Bluetooth, nebo pomocí datového kabelu a software Phone Tools. Vyzvánění ve formátu MP3 může obsahovat i celou krátkou písničku. Záleží na volné sdílené paměti telefonu a datovém toku zvolené skladby ve formátu MP3. V telefonu nechybí jednoduchá aplikace pro tvorbu vlastního vyzvánění, známá i z jiných telefonů Motorola, Moto Mixer.

Samotný hovor je přenášen velmi čistě a zvuk je i dostatečně hlasitý. To platí i o hlasitém odposlechu, který telefon nabízí. Chvála patří i reprodukci vyzváněcích melodií. Problém může nastat jen v případě, že telefon bude položený na stole. Pak je zvuk z vzadu umístěného reproduktoru poněkud utlumen. Telefon je čtyřpásmový, podporuje tedy vedle obou evropských pásem GSM (900/1800 MHz) i obě pásma americká (800/1900 MHz).

SMS, EMS, MMS a taky e-mail

Motorola V600, stejně jako model V300, umí téměř všechny typy textové komunikace. Vedle funkcí vyjmenovaných v nadpisu kapitoly ještě zvládá Instant Messenger, ale ten vyžaduje podporu operátora a nám se jej zprovoznit nepodařilo.

Při psaní SMS je k dispozici osm řádků textu což je nadprůměrná hodnota. Psaní je díky klávesnici pohodlné a lze využít i český slovník iTap. Ten pracuje trochu odlišně od nejrozšířenějšího slovníku T9. U nového telefonu moc slov neumí, ale je přičinlivý a každý potvrzený výraz si zapamatuje. Slova automaticky doplňuje a toho lze velmi dobře využít třeba při psaní e-mailových adres. Pokud ale slovník slovo nezná, je práce s ním nepohodlná. Je nutné potvrzovat výběr téměř po každém přidaném písmenu, pokud se tedy netrefíte do první nabídky. To je zdlouhavé a nepohodlné. Naopak výhodou je kopírování a vkládání téměř jakéhokoliv textu v telefonu.

Telefon při psaní odečítá znaky, ale neukazuje, kterou zprávu odesílá. To lze zjistit až před odesláním v pomocném menu. Jedna zpráva pak může mít až 450 znaků. Telefon píše s diakritikou (u českého slovníku iTap). Při jeho „učení“ ale lze vcelku jednoduše volit varianty bez diakritiky a popřípadě ho bez diakritiky naučit psát. Kapacitu paměti neznáme. U příchozích zpráv se domníváme, že telefon vnitřní pamětí nedisponuje, naopak odeslaných zpráv se do něj vejde zhruba 150. Telefon ve všech případech a to nejen u zpráv, ukazuje zbývající paměť v procentech a nikoliv exaktních číslech. O doručení zprávy se lze přesvědčit ve složce odeslaných zpráv. Telefon nabízí i automatické mazání zpráv.

Při tvorbě MMS a e-mailu je množství vložených multimédií omezeno na 65 KB u e-mailu a na 99 KB u MMS. Vkládat lze obrázky, fotky, melodie a zvukové záznamy. K dispozici je několik přednastavených zpráv. Editor MMS je přehledný a dobře se s ním pracuje. U e-mailu lze využít protokoly IMAP4, POP3 a SMTP. E-mail umožňuje poměrně detailní nastavení. S českou diakritikou si moc neporadí a také nepřijme zprávy s přílohami, které telefon nepodporuje. Při stahování není vidět, kolik zpráv se stahuje.

Fotoaparát - na displeji paráda

Integrovaný fotoaparát má maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, tedy VGA. Lze zvolit i poloviční rozlišení, popřípadě i rozlišení vhodné pro MMS - 160 x 120 obrazových bodů. Nastavovat lze i vyvážení bílé, expozici a lze použít noční režim. Telefon má i až čtyřnásobný digitální zoom, který je ale tvořen jen výřezem (u maximálního rozlišení lze použít jen dvojnásobný zoom). Nastavit lze i samospoušť a zvuk závěrky. Pokud je telefon v tichém režimu, mlčí i závěrka. Díky sdílené paměti o velikosti zhruba 5 MB se do telefonu vejde slušné množství fotografií.

Fotografie pořízené Motorolou V600 si můžete prohlédnout v druhé části článku. Stačí kliknout na obrázek.

Jejich kvalita je na displeji skvělá. To je ale především jeho zásluha. O zásluhách samotného fotoaparátu se přesvědčíme až po odeslání fotografie do počítače, kde zjistíme, že jeho kvalita je jen průměrná. Jak ale bylo již v úvodu řečeno, prodejní verze telefonu (dostupná v tuzemských obchodech) by měla mít fotoaparát kvalitnější.

Fotografie lze pohodlně odesílat přes Bluetooth. Pak ani není potřeba mít v počítači nainstalovaný synchronizační software, který se s telefonem nedodává a je placený. Více o programu PhoneTools zde. Telefon lze připojit i kabelem, který existuje v USB i sériové verzi. V obou případech ale jen jako příslušenství.

Další funkce - konečně Bluetooth

Jedním z největších rozdílů mezi Motorolou V300 a V600 je podpora Bluetooth u toho druhého. Bluetooth je plnohodnotné, lze jej využít pro propojení telefonu s počítačem nebo jiným mobilem, lze je využít i pro osobní HF, nebo pro HF do auta. Při jeho používání jsme nezaznamenali žádné problémy, vše fungovalo podle našich představ.

Motorola V600 má GPRS třídy 10, které lze použít jak pro Wap, tak pro datové přenosy. Telefon lze s počítačem spojit přes Bluetooth, nebo pomocí kabelu. Synchronizační software PhoneTools i kabel se ale prodávají jako příslušenství. V balíčku stojí zhruba 1000 Kč. U tak drahého telefonu by ale měl být software zdarma. Za to má u nás Motorola minusový bod.

Z dalších zajímavých funkcí stojí za zmínku Java ve verzi MIDP 2.0. To třeba znamená, že spuštěnou aplikaci či hru lze přerušit a pak se k ní vrátit. U několika testovaných her jsme to úspěšně vyzkoušeli. Java funguje dobře, snad jen načítání aplikací při spouštění by mohlo být rychlejší.

Telefon nabízí obvyklou škálu manažerských funkcí. Kalendář nabízí měsíční a týdenní náhled. Týden začíná korektně pondělkem, aktuální den je barevně zvýrazněný a pokud je na některý den uložen záznam, je den označen černým růžkem. U týdenního náhledu je každý den rozdělen po hodinách. Akce lze opakovat a telefon nabízí i volbu, jestli má na alarm reagovat i ve vypnutém stavu. Je to tak, Motorola V600 se umí probudit i z vypnutého stavu a to platí i pro budík. Budíků lze pak nastavit hned několik.

Telefon má i kalkulačku, která umí, vedle běžných operací, spočítat procenta a má i paměť. Součástí kalkulačky je i přepočet kursu. Hlasový zápisník se aktivuje podržením pravého bočního tlačítka, které je nutné po celou dobu záznamu držet. Jeden záznam může mít až jednu minutu, což ale zároveň také kapacita celkové paměti pro hlasové poznámky. Pokud se boční tlačítko jen zmačkne, telefon bude očekávat hlasový příkaz. Motorola V600 umí přehrávat i krátká videa, což jeden z dalších rozdílů oproti modelu V300.

Sečteno a podtrženo

Nová Motorola V600 je prestižní telefon tradiční značky. Dlouhé čekání se vyplatilo, telefon určitě stojí za pozornost. Není sice nejlépe vybaven, není nejlehčí, není nejmenší a asi ani nejkrásnější, ale nabízí vyváženou kombinaci všech vlastností. Důkazem je i velký zájem o tento mobil, takže je vlastně stále vyprodaný.

Motorola V600 není nejlevnější. Nedotovaná stojí přibližně 14 500 Kč včetně DPH. Konkurence v této top kategorii moc není. Nová Motorola musí počítat s Nokií 6230 (6820), Samsungem E700, Sony Ericssonem T630, možná i s Panasonicem X70. Mezi konkurenty lze počítat i chytré mobily jako je Siemens SX1, Nokia 6600, nebo Motorola MPx200. No a jedním z největších konkurentů je Motorola V300. Ta má skoro stejnou výbavu i podobný vzhled. Je zhruba o třetinu levnější a kdo nevyužije Bluetooth, či nepotřebuje kovové kryty a světlo okolo loga, určitě si s modelem V300 vystačí. Bude se ale muset smířit, že ve většině případů dostane telefon upravený pro T-Mobile. To Motorola V600 je operátoru prostá a zatím se prodává jen ve volném prodeji. T-Mobile by ji ale měl do své nabídky také zařadit.

Porovnat Motorolu V600 s modelem V300 můžete v druhé části článku. Stačí kliknout na obrázek.

U Motoroly V600 nám nevadila její větší hmotnost, naopak k telefonu jakoby patří. Nevadila nám ani menší výdrž baterie, v běžném provozu telefon dva dny bez problému vydrží. Naopak máme výhrady k vyhledávání v telefonním seznamu jen podle prvního písmene a výrobce by měl k telefonu dodávat software bez doplatku.

Druhou část recenze Motoroly V600 najdete zde.