Motorola V60 – přichází opravdový luxus (recenze)

Před nedávnem jsme vám přinesli recenzi nového „véčka“ od Motoroly, modelu V66, které se právě v těchto dnech začíná prodávat. Americký výrobce však nezahálí a ještě před Vánoci na náš trh uvede další rozvírací telefon ze své dílny. Tentokrát se bude o přízeň zákazníků ucházet nejzajímavější model Motoroly vůbec, exkluzivní Motorola V60. Výbava telefonu je velmi podobná právě modelu V66 a i manažerskému Timeportu 280, ale co jej pasuje na krále současné světové nabídky, je luxusní kabát ušitý z ušlechtilého kovu a druhý displej navrchu přístroje. Motorola V60 je aristokrat každým coulem, design přístroje je doladěn do posledního detailu a výsledné zpracování je perfektní.

Nejdříve však trocha historie. Pomineme-li pradědečka současné hvězdy, telefon StarTac 85, a jeho následovníky, prvním opravdovým véčkem byl před dvěma lety model V3688. Ve své době nejmenší a nejlehčí GSM telefon na světě. Následoval lehce inovovaný V3690, který lze stále ještě zakoupit. Po něm přišel výrazněji pozměněný potomek - Motorola V50. Toto véčko již mělo WAPový prohlížeč a výrazněji pozměněné menu s několika (na Motorolu) revolučními funkcemi. Tento telefon měl ještě nevlastního sourozence, model V51, který byl funkčně téměř identický, ale nabízel o něco zajímavější design. V51 se však u nás oficiálně nikdy neprodával, takže jej bylo možné koupit pouze u některých šedých dovozců nebo si jej přivézt jako suvenýr z dovolené. Asijská varianta tohoto modelu pak nesla označení V8088. A jsme v současnosti. Nejdříve se na trhu objevil již recenzovaný telefon V66, který následovala americká varianta dnešního protagonisty, Motorola V60c. Její úspěch pak přiměl výrobce integrovat do jejího kabátku vnitřnosti pro standard GSM a nová Motorola V60 byla na světě.

Vzhled

Motorola V60 na sebe upoutá pozornost okolí okamžitě. Na rozdíl od většiny ostatních telefonů není její povrch vyveden z nějaké varianty plastické hmoty, ale z poctivého leštěného kovu. Podobně řešených telefonů na trhu moc nenajdete, snad jen některé varianty Philips Xenium 9@9 či v kovu provedený přední panel nového Alcatelu OT511. Motorola V60 však leštěný kov kombinuje s chromovanými doplňky, což exkluzivitu telefonu ještě podtrhuje. Bez plastu by to však ani v tomto případě nešlo, takže bok zavřeného telefonu a celá jeho vnitřní strana jsou zhotoveny právě z plastu. Jak se však na krále sluší, jedná se o kvalitní šedočerný materiál, který vhodně doplňuje vrchní šat. Plastová jsou i tlačítka, a to jak na boku přístroje, tak na vnitřní klávesnici. Motorola V60 je o málo větší a těžší než sesterská V66, přesto jsou výsledné rozměry 87 x 45 x 24 mm a váha 103 gramů na solidní úrovni. Luxusní kovový šat přeci jen něco váží. V praxi však rozdíl téměř nepoznáte. Telefon se v kapse rozhodně nepronese.

Zavřenému telefonu dominuje malý vnější displej, který je usazen pod průhledným plastovým krytem, na kterém je natištěno logo výrobce. Vedle samotného displeje je pod krycím plastem šedočerná vzorovaná aplikace, na které je pak natištěn znak stylových telefonů Motorola, stylizované „v“ s tečkou. Právě díky tomu, že logo je natištěno na krycím skle a znak pod ním, působí celek zajímavým plastickým dojmem. Celá tato plocha je lemována chromovou lištou, se kterou koresponduje kloub telefonu, který je také pochromován. V jeho pravé části je pak decentně vyvedená systémová dioda. Zbytek přední části telefonu tvoří leštěný kov. Boky telefonu jsou z šedočerného matného plastu, když na levém boku jsou tři a na pravém jedno tlačítko. Na spodní straně telefonu je systémový konektor a navrchu pevná plastová anténa a konektor pro osobní HF soupravu. Zadní část telefonu je celá kovová a lze ji sejmout. Uvolnění se provádí stiskem chromované pojistky v její vrchní části. Zadní strana je hladká, pouze s gravírovaným logem výrobce. Konektor externí antény má gumovou záslepku, ta je ale usazena v těle přístroje, v zadním krytu je pak průchozí otvor.

Rozevřený telefon ve své horní polovině nabízí hlavní grafický displej, který je opět lemován chromovou lištou. Na spodní části rozevřeného přístroje je pak celá hlavní klávesnice. Vnitřek telefonu je proveden z šedočerného matného plastu; stejného, jako je na boku telefonu. Výjimkou je pouze černá lesklá plocha okolo displeje ve tvaru neúplného vajíčka. Provedení telefonu je na vysoké úrovni, použité materiály jsou jen ty nejlepší, a proto je celkový dojem excelentní. Neduh starších rozvíracích Motorol, skřípající kloub, se zde nekoná, provedení použité u V60 vypadá velmi bytelně a nevydává téměř žádné rušivé pazvuky. Jediné, co telefonu chybí, jsou gumové dosedy mezi horní a spodní částí telefonu, které najdete třeba u Motoroly V66. Díky jejich absenci je možné obě půlky zavřeného telefonu neznatelně vychylovat do strany a je tak pravděpodobné, že dosedací plochy na hraně telefonu se za čas ošoupají. Perfektně sedí i kryt baterie, který u některých starších Motorol řady V nedosedal úplně stoprocentně. Pazvuky se ke králi nehodí.

Baterie

Standardní a zatím zřejmě jediná dostupná baterie využívá technologii Li-Ion a její kapacita je 500 mAh. Podle údajů výrobce by s touto baterií mělo „véčko“ vydržet na příjmu až 100 hodin, popřípadě byste s ním měli uskutečnit až tříapůlhodinový nepřetržitý hovor. V našem testu vydržela Motorola V60 být na příjmu 65 hodin se zhruba jednou hodinou hovoru. Vcelku průměrný výsledek však příliš nevybočuje z řady podobně koncipovaných telefonů. Baterii najdete pod kovovým krytem, což je oproti V66 změna. U tohoto „véčka“ je součástí baterie i zadní strana telefonu, takže při koupi náhradní si musíte dát pozor, abyste se strefili do barvy svého telefonu. To u V60 nehrozí, ale na druhou stranu není pravděpodobné, že by se časem dala pořídit i baterie s vyšší kapacitou. Překážkou bude právě kovový zadní kryt telefonu. Pod baterií najdete netradiční slot na SIM kartu, který vypadá opticky menší, než je velikost samotné karty. Výměna však proběhne bez problémů.

Displej

Motorola V60 je výjimečná právě tím, že má dva displeje. Horní displej má rozlišení 96 x 16 obrazových bodů, ten hlavní pak 96 x 64 obrazových bodů. Hlavní displej je tedy o deset obrazových bodů na výšku větší než u V66. Podsvícení obou displejů je modré elektroluminiscenční, což sice přispívá k designu přístroje, ale především u hlavního displeje moc nepřispívá k jeho čitelnosti. Podsvícení je příliš tmavé a ani není moc intenzivní. Jeho intenzitu nelze nastavit, ale můžete určit jeho délku, od pěti sekund do dvaceti nebo trvale. Popřípadě jej můžete i vypnout. Nastavit lze i kontrast displeje v šesti stupních, ale ani touto operací si moc nepomůžete. V tomto případě má styl přednost před praktičností. Podsvětlení kláves je pak standardní zelené, nikterak intenzivní, ale přesto dostatečné. Pokud byste měli s čitelností hlavního displeje potíže, můžete si zvolit funkci zoom, která zvětší standardní písmo na dvojnásobek. Pak však budete mít k dispozici na práci jen dva řádky místo standardních tří. Malý displej pak používá pouze jeden standardní font.

Hlavní displej vám nabídne stejné informace jako displej u V66 a vlastně i u T280, zde však samozřejmě s ohledem na jeho velikost. Daleko zajímavější je ale u nového „véčka“ druhý displej navrchu přístroje. V pohotovostním režimu na něm najdete informace o datu a aktuálním čase. V případě příchozího hovoru se na něm objeví číslo či jméno volaného a vy pak nemusíte otevírat telefon, abyste zjistili, kdo že vám to volá. Pokud hovor nepřijmete, na displeji se zobrazí informace o zmeškaném hovoru. Vrchní displej umí zobrazit i informace o aktuálním záznamu v diáři či o zvoleném vyzváněcím režimu. Naprostou lahůdkou pro fajnšmekry je pak situace, když telefon rozevřete a například hovoříte. Na vrchním displeji se v tomto režimu zobrazí název výrobce včetně jeho stylizovaného loga, „M“ v kroužku. Aby každý věděl, s kým má tu čest, je tato informace obrácena vzhůru nohama, takže je správně čitelná, právě když držíte telefon u ucha. Chcete-li se ukázat, zapněte podsvícení natrvalo a při hovoru od vás okolí neodtrhne zrak. Veličenstvo dělají právě takovéto detaily.

Ovládání

Ovládání Motoroly V60 je velmi podobné ovládání sesterského „véčka“ V66 a vlastně i Timeportu 280. Rozdíly souvisejí především s funkcemi spjatými s druhým displejem a také s drobným rozdílem na hlavní klávesnici. Klávesnice u V60 má téměř stejná tlačítka jako V66, pouze s jednou výjimkou. Nové „véčko“ má pouze vertikální směrové klávesy, nikoliv i horizontální jako V66 či rovnou čtyřsměrný joystick jako u T280. Na první pohled si změny téměř nevšimnete a při běžném procházení menu ani horizontální směrové klávesy potřebovat nebudete. Ale až zabrousíte do kalendáře nebo si budete chtít napsat SMS zprávu, pohyb doleva a doprava vám najednou bude bytostně chybět. Řešení je jednoduché a majitelé starších Motorol jistě nebudou překvapeni. Horizontální pohyb vám poskytnou spodní klávesy hvězdička a mřížka, které taky na sobě nesou drobné stylizované směrové šipky. Směrové horizontální klávesy se vám budou hodit i v některých položkách menu, kdy pomocí těchto kláves můžete měnit parametry funkce přímo z hlavního submenu (například nastavení telefonu). Dobrým příkladem budiž vyzváněcí melodie. Oproti V66 je rozdělení směrových kláves poněkud nepohodlné a i nelogické, na druhou stranu si ale samotná klávesnice V60 zaslouží samé superlativy. Klávesy nejsou zbytečně titěrné a i jejich mechanické vlastnosti jsou perfektní. Ve srovnání s V66 a T280 nabízí novinka zdaleka nejvyšší komfort ovládání.

Druhou odlišností v ovládání V60 oproti V66 jsou funkce související s druhým displejem. Zavřené „véčko“ si totiž dokáže žít svým vlastním životem. Je-li telefon zavřený, malý vrchní displej zobrazuje aktuální datum a čas. Stisknete-li jednu z bočních směrových kláves, displej zobrazí aktuální vyzváněcí režim, kterých telefon nabízí pět a uživatel si je může libovolně nastavit. Vyzváněcí režim můžete bez otevírání telefonu změnit, a to stiskem bočního chytrého tlačítka, které je pod směrovými klávesami. Všechna boční tlačítka pak mají i jiné funkce, co bude u otevřeného telefonu dělat chytré tlačítko, si určíte sami v nastavení telefonu, standardně umožňuje přístup do telefonního seznamu. Směrové klávesy lze použít pro listování nebo pro regulaci vyzvánění a při hovoru pro regulaci hlasitosti. Pokud nechcete přijmout příchozí hovor a zvonění či vibrace vás ruší, stačí zmačknout spodní směrovou klávesu a telefon přestane zvonit či vibrovat. Zavřené „véčko“ pak umí na horním displeji registrovat i zmeškané hovory. Pomocí směrových kláves pak můžete seznamem zmeškaných hovorů listovat a chytrou klávesou je mazat či dlouhým stiskem přímo volat zpět. Samozřejmě, že pak musíte buď telefon rozevřít, nebo mít nasazenou osobní HF sadu.

Jinak je ovládání V60 stejné jako u V66 či u Timeportu 280. Hlavní menu si můžete nastavit dle své libosti, stejně tak funkce spjaté se dvěma kontextovými klávesami a chytrou klávesou na boku v pohotovostním režimu telefonu. Menu rychlé volby se jmenuje „zkratky“, kterých můžete mít až 99 a v praxi fungují stejně jako u starších Motorol. Rychlý přístup k požadované funkci přinese stisknutí klávesy pro vstup do menu a konkrétního čísla od jedné do devadesáti devíti. Zkratky lze ovládat i pomocí hlasových příkazů, aktivace je možná hned při zadání nové zkratky nebo ve stejně pojmenovaném menu telefonu.

Telefonování a práce s SMS zprávami

S Motorolou V60 při telefonování nebudete mít žádné problémy. Reprodukovaný zvuk je perfektní, hlasitost dostatečná a citlivost mikrofonu bezproblémová. K tomu jistě přispívá rozkládací koncepce telefonu, díky které máte sluchátko u ucha a mikrofon pěkně před ústy a ne někde uprostřed tváře jako u jiných „malých“ telefonů. Všechny nové Motoroly se oprostily od stigmatu svých předchůdkyň, které nabízely po několik generací jen velmi chudou nabídku několika druhů vyzvánění. V60 není výjimkou a v jejím repertoáru najdete 27 přednastavených melodií, 5 různých typů vibrací a vestavěný kompozitor pro skládání vlastních vyzváněcích tónů. Těch může být 32, takže výsledná nabídka padesáti devíti melodií musí uspokojit každého. Telefon umí kombinovat vibrace s vyzváněcí melodií, a to tak, že telefon nejdříve třikrát zavibruje, a pak začne teprve vyzvánět. Všechny druhy vyzvánění a upozorňovacích tónů lze libovolně nastavovat v pěti vyzváněcích profilech. Profily však mají pevně definované názvy, což může být matoucí, když například v profilu tichý si nastavíte to nejhlasitější vyzvánění a analogicky obráceně třeba v profilu vibrace.

V60 má velkou vnitřní paměť na telefonní čísla. Oficiální materiály a anglický manuál, který se k telefonu dodává v Asii, kde se již běžně prodává, mluví o kapacitě 250 záznamů v paměti telefonu. Námi testovaný vzorek však měl kapacitu stejnou s V66, tedy 500 vícepoložkových záznamů. A právě jako u V66, i zde platí, že sice k jednomu jménu můžete přidat až šest čísel včetně ikon, ale položky se nebudou skrývat pod jedním záznamem, nýbrž trochu nepřehledně za sebou. Naopak luxusní je kopírování záznamů, když si stačí vybrat od které do které pozice chcete kopírovat a od které pozice se mají záznamy nově uložit. To platí pro libovolné kopírování jak z paměti telefonu, tak pro paměť SIM karty. 25 jmen z telefonního seznamu telefonu můžete vytáčet i pomocí hlasových příkazů.

SMS zprávy se na Motorole V60 píšou velmi dobře. K tomu přispívá klávesnice, která je dostatečně rozměrná a po mechanické stránce skvěle provedená. Při psaní SMS zpráv máte k dispozici prediktivní vkládání textu iTAP (varianta T9 od Motoroly), ale zatím jen s anglickým slovníkem. Oproti starším Motorolám při psaní SMS kurzor automaticky přeskakuje na další pozici a pomocí vertikálních směrových šipek přepínáte malá a velká písmena. Bohužel, standardně V60 píše na začátku věty velkým písmenem a dále malými, trvale psát pouze jedním či druhým způsobem nejde. Při psaní zprávy si však můžete měnit charakter znaků pomocí klávesy pro vstup do menu, v nabídce je iTAP, standardní psaní, číslice a znaky. V60 nemá vnitřní paměť na příchozí SMS zprávy, ale má paměť na vzorové zprávy, koncepty a odeslané zprávy. K dispozici jsou i doručenky. Při čtení příchozí zprávy ani nemusíte rozvírat telefon, stačí potvrdit informaci na vrchním displeji o nové zprávě bočním chytrým tlačítkem, a pak pomocí bočních směrových kláves zprávou listovat. Překvapivě i jednořádkový displej stačí.

WAP a datové přenosy

Motorola V60 disponuje WAPovým prohlížečem ve verzi 1.1. WAP, ale i data vám budou „běhat“ velmi rychle; aby také ne, když V60 umí GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. Nastavení GPRS je bezproblémové a vše funguje identicky jako u Motoroly V66. Bohužel ale stejně jako ona nemá V60 IrDA port, takže spojení s počítačem nebo PDA je možné pouze pomocí kabelu. Díky novému hardwaru má V60 (ale i V66 a T280) jiný systémový konektor, takže staré příslušenství vám bude na nic. Motorola k V60 nabízí kabely a potřebný software pro připojení telefonu k PC pomocí sériového a USB kabelu a také kabely pro připojení k PDA Palm III a V a pro PDA iPAQ. Pokud váš operátor nebo jen vaše karta GPRS přenosy neumožňuje, V60 vám poskytne i standardní přenos dat rychlostí až 14,4 kbps.

Další podporované funkce

V60 má kalkulačku, převodník měn a tři hry. Hry moc nepobaví, zato kalkulačka je velmi přehledná, a tudíž jednoduše použitelná. Poznámkový blok automaticky zaznamenává poslední volané číslo nebo poslední přímo zadané číslo. Velmi praktická funkce: pokud si při hovoru potřebujete poznamenat telefonní číslo, stačí jej namačkat a po skončení hovoru jej najdete právě v poznámkovém bloku. Integrovaný diář umožňuje denní či týdenní náhled. Na konkrétní událost vás upozorní s vámi definovaným předstihem a po vámi definovanou dobu opakování. Záznamy pak telefon umí mazat automaticky, stejně jako SMS zprávy. U diáře si však musíte dát pozor, telefon se neumí sám zapnout z vypnutého stavu, takže pokud na tuto vlastnost zapomenete, o schůzce se dozvíte až po manuálním zapnutí telefonu. Pak již však může být pozdě… . Motorola V60 má i hlasový záznamník, který umí zaznamenávat i hovor, jeho kapacita je však jen 60 sekund. Přitom starší Motoroly měly kapacitu trojnásobnou.

Zhodnocení

Motorola V60 je exkluzivní telefon pro nejnáročnější. Ačkoliv se telefon u nás zatím neprodává, jeho předpokládaná cena zřejmě bude atakovat hranici 25 000 Kč, čemuž by odpovídala cena například v Německu, kde V60 stojí 1300 DM. Kdo si může dovolit takovouto sumu investovat, získá velmi kvalitní telefon s množstvím funkcí, za které by se nemusel stydět ani manažerský přístroj. Hlavním důvodem pro pořízení V60 ale bude její vzhled. Nové „véčko“ je nepřehlédnutelné a kvalita zpracování je excelentní. Chudší sestřička V66 pak může být alternativou pro ty, kteří oželí velmi praktický druhý displej a šat ukovaný z ušlechtilého kovu. Výbava obou telefonů je stejná, ale cenový rozdíl značný. Luxus a exkluzivitu je třeba zaplatit, ale kdo si potrpí na výjimečnost, s V60 neprohloupí. S Motorolou V60 může vkráčet do společnosti jako pravý aristokrat. Komu se totiž poštěstí, aby mu doprovod dělal přímo sám pan král. A nic nevadí, že se jedná jen o krále mobilních telefonů Motorola.