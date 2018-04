Motorola V547 – první Motorola s EDGE

Motorola již jeden telefon s EDGE představila. Bylo to začátkem loňského roku a jednalo se o model T725, tedy upravené a i u nás dobře známé véčko T720. Motorola T725 se ale pravděpodobně nikdy nedostala do prodeje a sloužila jen pro testování. První komerčně nabízenou Motorolou s EDGE tedy bude model V547 (pro některé trhy může mít označení V551). V prodeji bude pravděpodobně od začátku příštího roku a cenu v této chvíli neznáme. Odhadujeme, že by rozhodně neměla překročit hranici 10 000 Kč.

Tradiční tvar

Vzhled telefonu se příliš neliší od dalších modelů řady „500“. Rozměry telefonu jsou stejné jako například u modelu V500: 89 x 49 x 24 milimetrů a jeho hmotnost je 118 gramů. Není to tedy žádný drobeček. Na přední straně telefonu je rozměrná stříbrná ploška, která je sice plastová, ale dokonale imituje kov. Na přední straně telefonu je i vnější displej, objektiv fotoaparátu a zrcátko.

Lepší klávesnice

Další nová véčka Motoroly: Informace o všech nových véčkách Motoroly najdete v tomto článku

Telefon nemá integrovanou anténu. Vyjma přední plochy a klávesnice je celý telefon tmavě šedivý a povrchová úprava je typu „soft touch“. Tu má například i Motorola V300. Díky tomu telefon neklouže ani po stole ani v ruce a nejsou na něm vidět otisky prstů. Mírně pozměněný design má i hlavní klávesnice. Tlačítka jsou rozměrná a pohodlná. Mezi kontextovými klávesami jsou dvě navíc. Jedno pro aktivaci fotoaparátu, druhé pro přístup na Wap.

Tradičně dobrý displej

Telefon má dva displeje. V obou případech se jedná o stejné displeje, jaké nabízí i další modely řady „500“, nebo třeba Motorola V300. Vnější displej je monochromatický, má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a je modře podsvícený. Hlavní displej je aktivní, má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je špičkový, což jistě může potvrdit mnoho majitelů modelů V300, V500 a V600, u kterých je displej stejný.

EDGE třídy 4

Hlavním tahákem u modelu V547 je EDGE. To také telefon odlišuje od ostatních příbuzných novinek (V535, E550, V545, V555, V620). Ty EDGE neumí, jinak je ale výbava všech těchto telefonů identická. EDGE u Motoroly V547 nepatří mezi nejrychlejší, je jen třídy 4, tedy v maximální konfiguraci 3+1 timeslot. Stahovat tedy lze maximální rychlostí 177,6 kbit/s a odesílat data lze teoreticky rychlostí 59,2 kbit/s. EDGE jsme samozřejmě chtěli vyzkoušet v praxi, bohužel v době kdy jsme se o to pokoušeli, tak ani v jednom místě testu tato služba nebyla dostupná.

Potřebujete video?

Další inovací, kterou Motorola V547 oproti současným modelům nabízí, je možnost nahrávat a přehrávat krátké videosekvence. To ale budou umět i další nové modely zmíněné výše. Obě možnosti na telefonu fungují bezproblémově, praktické využití videonahrávky je ale mimo displej mobilu sporné.

Standardní výbava

Motorola V547 fotogalerie: Fotografie displejů a porovnání s jinými mobily najdete v druhé části článku

Další výbava telefonu odpovídá výbavě dobře známé Motoroly V500. Telefon má Bluetooth a k počítači jej lze připojit i pomocí kabelu. Umí přehrávat MP3 skladby ale s ohledem na 5 MB sdílené paměti lze MP3 použít jen pro vyzvánění. Telefon umí přijímat a odesílat SMS, EMS a MMS, má e-mailový klient a běžné funkce jako budík, kalendář, hlasový zápisník a Javu (MIDP 2.0).

Není špatný

Motorola V547 je dobře vybavený telefon s decentním designem. Je sice větší a těžší, než je dnešní průměr, to by ale tolik vadit nemuselo. Hlavní displej je špičkový, vnější zase dobře čitelný i nepodsvícený. Nedokáže ale zobrazit fotografii volajícího. To sice telefon umí, ale u véčka to jen na hlavním displeji není příliš praktické.

Díky EDGE by o telefon mohl být zájem, záleží, kdy jej Motorola začne prodávat a jakou nasadí cenu. To bychom se měli dozvědět v nejbližší době.

Další fotografie: