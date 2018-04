Motorola V500 - živě na Invexu (fotogalerie)

Motorola V500 je příbuzná modelů V300 a V600, které jsme vám již představili. Základním modelem této řady je Motorola V300, naopak V600 patří na úplnou špičku nabídky Motoroly v segmentu GSM telefonů. Mezi oba výše uvedené telefony pak patří Motorola V500. Výbavou je ale blíž špičkovému modelu V600. Tak jak je model V300 primárně určen pro operátory ze skupiny T-Mobile, tak je V500 připravena pro Orange a Vodafone. To ale neznamená, že se oba modely nebudou prodávat ve volném prodeji. Motoroly V500 se tedy dočkáme i u nás. Pravděpodobně to bude až ke konci letošního roku. Cena by se měla pohybovat okolo 10 000 Kč, z počátku ale asi spíš nad touto hranicí. Motorola V500 je svým sourozencům velmi podobná, design klávesnice a přední části telefonu je ale odlišný. Výbavu a další parametry telefonu najdete v tomto článku. Jen doplňme, že podle aktuální specifikace bude tento model podporovat Bluetooth.

Motorola V500 se od svých sourozenců (V300 a V600) liší předním krytem a tvarem klávesnice. Telefon nepůsobí tak luxusně, jako model V600, který má kryt kovový, ale je asi pohlednější, než model V300. Rozměry všech tří telefonů jsou ale téměř identické (Rozměry: 89 x 49 x 25 mm; hmotnost: 110 gramů).

Pohled na otevřený telefon zpředu a z obou boků. V500 je elegantní véčko a kvalita zpracování je nad průměrem předchozích modelů značky (T720).

Objektiv fotoaparátu je na stejném místě, jako u modelů V300 a V600. Při autoportrétu si musíte vystačit s malým zrcátkem vedle objektivu.

Nová Motorola V500 a další novinka, low-endové véčko V150. To ale patří do úplně jiné kategorie, s V500 jej nemůžeme srovnávat.

Přední kryt je dvoubarevný, v případě testovaného telefonu stříbrno-modrý. Vnější displej je stejný, jako u ostatních dvou multimediálních véček výrobce. Je monochromatický a modře podsvícený.

Na zadní straně telefonu je mohutný reproduktor pro vyzváněcí melodie. Anténa není integrovaná a konektor osobní HF sady je vedle ní. Systémový konektor je pak tradičně ve spodní části telefonu.

Klávesnice má odlišné rozložení tlačítek, než modely V300 a V600. Nám se nejvíce líbily klávesnice u V500 a V600, které mají větší tlačítka, než má model V300. Klávesnice je velmi pohodlná a bezproblémová. Výhodou je potvrzovací tlačítko uprostřed ovládacího kříže - inovace oproti předchozím modelům.

Displej Motoroly V500 je stejně tak výborný, jako u modelů V300 a V500, je totiž úplně stejný. Testovaný vzorek měl menu připravené pro operátora SFR ze skupiny Vodafone.

Displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, je aktivní a dokáže zobrazit 65 000 barev. V současné chvíli asi to nejlepší, co na našem trhu bude do konce roku k dispozici.