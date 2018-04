Motorola V500 - náladová kráska, občas zamračená (uživatelská recenze)

V krabici na nás čekal záruční list a tři manuály - každý v jiném jazyce, přičemž jsme se setkali se slovenštinou, češtinou a maďarštinou, což nás trochu pobavilo, ale proč ne. Dále jsme našli datový USB kabel a plnou 30denní verzi synchronizačního SW Mobile Phone Tools 3 od Motoroly. Nabíječka je stejná jako u V300, prostě klasika.

První nabíjení

Telefon jsme nabíjeli poprvé asi 4 hodiny a telefon nám vydržel hned napoprvé necelé 4 dny s 20 pořízenými fotografiemi a zhruba 30 minutami hovoru, což je na Motorolu docela příjemné zjištění. Po měsíci používání je výdrž stále přibližně stejná, bez nočního vypínání na jedno nabití vydrží telefon s cca 40 minutami a spoustou vyfocených fotografií zhruba něco málo přes 3 dny. Průměrná doba nabíjení je různá, od 3 hodin do 3,5 hodin.

Pod kapotou

Telefon má 2 displeje, vnější je grafický, má rozlišení 96x32 pixelů, nabízí 2 řádky textu plus stavové ikonky a je modře podsvícen, hlavní displej je aktivní a má rozlišení 176x220 pixelů s opravdu velmi jemným rastrem, který je typický pro tyto Motoroly. Jen o něco lepší displej jsme viděli snad u V80, ale rozdíl je naprosto minimální a každopádně má co nabídnout. Tato Motorola nabízí Bluetooth, WAP 2.0, Quadband (450/900/1800/1900 MHz), EMS, MMSky, JAVA MIDP 2.0 a hlavně také přehrávání MP3 melodií díky 22 KHz reproduktoru, navíc také hlasitý odposlech. Za zmínku stojí také vestavěný e-mailový klient podporující SMTP, POP3 a IMAP4 protokol. Integrovaná kamerka dokáže pořizovat fotky v rozlišení 640x480, přičemž nabízí jakýsi ZOOM 4x, ale video pořizovat ani přehrávat neumí. Telefon se dokáže synchronizovat s PC a nabízí GPRS 4+2.

Mechanické provedení

Mechanické provedení telefonu se nám zdálo být od samého začátku kvalitně provedené a tak jsme byli zvědaví, jak to nakonec dopadne. Telefon jsme po téměř měsíčním používání podrobili důkladné prohlídce na škrábance a vůli pohyblivých součástí. Kloub telefonu je bez vůle a viklání, což nás mile překvapilo. Je sice faktem, že odpor při otevírání telefonu je po měsíčním používání menší, ale natolik dostatečný, aby se ani při větším zatřesení telefon ani nehnul. Co se týče zadního krytu, nevrznul si ani jednou, což jsme uvítali, protože taková V80 si občas vrzla. Jediné co je nutné ze začátku překonat je sundání zadního krytu, k čemuž je v prvních několika sundáních nutné vynaložit trochu hrubé síly. Co se týká stříbrné barvy na samotném telefonu, zdá se nám trochu náchylná na oťuknutí a následného udělání se o něco málo tmavšího místečka, než je původní barva telefonu. Velkým plusem naopak je to, že na telefonu téměř neuvidíte otisky svých prstů, jak tomu bylo např. u V80, jež sice měla krásnou lesklou černou povrchovou úpravu, ale každé šáhnutí nečistou rukou bylo zcela patrné, příčemž stačilo mít jen spocené prsty a "nová" povrchová úprava byla ihned na světě. Motorola V500 tímto neduhem netrpí a stříbrná barva jí perfektně sluší a symbolizuje, kam tento telefon patří.

Klávesnice a boční tlačítka telefonu

Narozdíl od V300 má V500 tlačítka téměř obdélníková a velká, takže stisk je komfortní i pro ty, co mají větší prsty.Boční tlačítka telefonu jsou již pochopitelně menší, ale jsou ergonomicky vystouplá, takže se mačkají opravdu dobře a zvyknutí na klávesnici je rychlé a "bezbolestné". Na levém boku telefonu jsou tlačítka tři, dvě jsou na hlasitost a na prohlížení telefonního seznamu, případně posouvání textu, u malého displeje, když je telefon zavřený. Třetí tlačítko je multifunkční a potvrzujete s ním převážně funkce. Pravé boční tlačítko při krátkém stisknutí zajišťuje aktivaci hlasového vytáčení a při delším stisku a jeho následném držení zajišťuje funkci diktafonu. Do telefonu můžete namluvit maximálně 1 minutu záznamu, což vzhledem k celkové sdílené paměti telefonu, 5,4 MB, není mnoho. Hlavní posum v menu zajišťuje ovládací kříž, jenž má uprostřed potvrzovací tlačítko. Telefon má celou klávesnici mimo bočních tlačítek modře podsvícenou, ale tlačítko pro vstup do menu není ve tmě téměř vidět, protože klávesnice není úplně rovnoměrně podsvícena, nicméně podsvícení je pro ovládání telefonu dostatečné.

Reproduktor, není co vytknout

Volání s Motorolou V500 nelze snad nic vytknout, zvuk je čistý, navíc si můžete zapnout během hovoru i hlasitý odposlech, tedy funkci vestavěné HF. Co se musí ještě pochválit je perfektní polyfonie, což si sami ověříte během přehrávání jak MIDI melodií, tak hlavně MP3. Ono pouštět si v telefonu MP3 o 192kbps vážně není k zahození, ikdyž je to na telefon zbytečný luxus a stačilo by i méně. Mikrofon je rovněž citlivý a audio části snad nelze nic vytknout.

Displej na sluníčku

Ačkoliv je displej velmi kvalitní a rastr skoro neznatelný, zhatit dojem z něho může ono sluníčko, protože na displeji během silného svitu, a nemusíte mít ani slunce nad sebou, toho na displeji moc nepřečtete.

Fotím, fotíš, fotíme

Pečlivě jsme vyzkoušeli foťáček v telefonu a moc potěšeni z něho jsme nebyli, ať už to bylo kvalitou výsledných snímků, tak i zklamáním z onoho inzerovaného "zoomu". Foťáček fotí fotky o max. rozlišeni 640x480 a kvalita není nijak ucházející, porovnali jsme několik desítek fotografií např. od V80 a došli jsme k závěru, že V500 má co "dohánět", ačkoliv je to naopak, protože V80 je podstatně novější než V500 a dá se to tedy pochopit. Ne že by byly fotografie nějak "příšerné", ale faktem je, že jsou na okrajích poměrně často rozostřené, případně celé pěkně rozmázlé. Přibližně každá 3 fotografie byla opravdu nehezká, ale faktem je, že na displeji mobilního telefonu to není tak výrazné. Co se týká onoho čtyřnásobného zoomu, byli jsme nemile překvapeni, protože to není zoom, ale typická funkce ve stylu "ořež". Telefon tedy při použití "zoomu" tyto fotky zmenší a na telefonu nic nepoznáte, to poznáte až při stahování do PC, kde jsou takto "zoomované" fotky spíše k ničemu, než k něčemu. Pochvalu si nezaslouží ani délka ukládání fotografií, už při 30 procentním obsazení paměti telefonu se některé fotky ukládají i 13 sekund a při 70 procentním a větším jsme se dostali i k rekordu 27 sekund na jednu fotku v nejvyšší kvalitě, což asi není tak obvyklé. Je možné, že to dělá SW v telefonu a až bude dostupná nová verze, zlepší se to. Ještě dodáme, že telefon má na krytu i malé zrcátko pro pořizování autoportrétů, takže si určitě vyhrajete.

Trocha JAVA her

Ve V500 je JAVA MIDP 2.0, v námi testovaném telefonu jsme měli hry Monopoly a Stuntman. Java aplikace lze do telefonu jen stahovat z Internetu, nahráváni skze kabel a synchronizační SW, případně přes BT, není oficiálně možné, nicméně existují na internetu programy, které toto umožňují, ale jejich používání je na vaše riziko. Hry jsou vcelku zábavné, akorát opět nepotěší ta rychlost telefonu, načítání JAVA aplikace při obsazení půlky paměti v telefonu se pohybuje od 10 i do 30 vteřin. Pokud ale toto čekání ve zdraví přežijete, užijete si pěknou hru na opravdu solidním displeji, což není k zahození a stojí si za to počkání. Standardně si v telefonu zahrajete hry Monopoly a Stuntman. Obě hry jsou zajímavé a vydržíte u nich více než jen pár minut. Pokud se rozhodnete během hraní telefon zavřít, o hru nepřijdete, telefon ji uloží do paměti a při spuštění JAVA aplikací se vrátíte tam, kde jste přestali. Toto je velmi užitečné např. když čekáte na autobus, hrajete a hrajete a najednou se vedle vás objeví autobus, takže času na nějaké listování v menu a hledání položky "Ulož" by zabralo spoustu času a možná by vám mezitím autobus ujel. Takhle stačí jen zavřít telefon a je to.

Budík, Diář, Kalkulačka, SMS chat, Hlasové záznamy, Instant messaging (IM)

Budík je klasicky provedený a zadáte název akce a hodinu, nemáte možnost zvolit den. Budík zde slouží jen pro následujících 24 hodin, pokud chcete nastavit pravidelný budík, musíte to provést v diáři, který slouží pro naplánované akce a pak si tam můžete zvolit opakování. Každopádně budík vás vzbudí i při vypnutém telefonu, pro ukončení zvukového alarmu musíte telefon otevřít, vypnutí budíku v zavřeném stavu přes kliknutí na nějaké boční tlačítko není možné.

Diář je graficky zobrazen a při jeho používání žádné problémy nebyly. Nejřív si zvolíte náhled zobrazení a v dalších nastaveních si nastavíte kdy začíná den, má-li se opakovat, mají-li se staré akce automaticky mazat, atd. Diář je jednoduchý a vyhovuje, pokud nemáte nějaké speciální požadavky.

Kalkulačka je pěkně graficky provedena a nabízí základní matematické operace.

SMS chat, je přítomen v telefonu, ale využili jsme ho minimálně. V menu chat vyberete název pro chat (místnost, atd.), vyberete komu ji chcete zaslat (lze použít telefonní seznam) a napíšete už jen text samotné zprávy.

Hlasové záznamy - do telefonu si můžete nahrát jen 1 minutu hlasového záznamu, tedy buď když voláte, nebo jen hlasové poznámky, česky by se to mělo jmenovat spíše diktafon. Během nahrávání hovoru se ozývá jednou za několik vteřin krátké pípnutí, je to upozornění pro druhou stranu, že hovor nahráváte a je to zde za účelem chránění soukromí, jak už je to u vybraných Motorol od roku 1997, které měly tuto funkci. Bohužel, během nahrávání musíte celou dobu držet pravé boční tlačítko, jinak nahrávání skončí, což je nanejvýš nešťastné řešení a zcela nepraktické. Během nahrávání nemáte časový údaj, kolik ještě můžete uložit, vidíte jen, kolik se toho nahrálo. Rovněž v samotném menu pro diktafon když si dáte zobrazit volnou paměť, tak máte primitivní grafické počítadlo obsazení paměti pro diktafon bez přesného časového údaje, kolik času ještě máte.Tohle je další výtka.

Instant messaging jsme zkoušeli rozběhnout pomocí Jabberu a dalších bezplatných aplikací, ale je jich poskrovnu a řada z nich se zboří. Jediná asi funkční alternativa se jeví zakoupit si od ICQ speciálně program pro mobilní telefony za cenu kolem 600 Kč, plus nějaké ty poplatky za převod atd. IM navíc neradi vidí operátoři a důkazem je to, že někteří blokují právě komunikační porty pro komunikaci těchto klientů. IM se asi za stávající situace masově nerozvine tak, jako na PC.

Volání

Je pohodlné i díky tomu, že si navolíte buď klávesové zkratky v telefonu pro vybrané funkce, nebo si menu v telefonu přenastavíte podle své libosti, takže každý si nastaví, jak chce. Vyhledávání čísla pro volání je klasicky jen podle prvního písmena, což si pochvalu nezaslouží. Volat telefonní číslo můžete i přes zrychlenou volbu, což je číslo v telefonu doplněné o mřížku. Toto číslo zjistíte v telefonním seznamu. Když si toto číslo budete pamatovat, stačího jen na hlavním displeji zadat a přidat mřížku, stisknout tlačítko pro volání a je to. Případně si můžete svá nejčastěji volaná čísla uložit pod jednotlivá čísla na klávesnici. Pak stačí jen podržet např. 4 a voláte svému známému do práce. U kontaktů si můžete nastavit i další věci jako obrázek, melodie, hlasové vytáčení a další, ale jen když máte tento kontakt přiřazen ne k SIM, ale do paměti telefonu. Pokud máte kontakt uložen v SIM, můžete si k němu přiřadit jen jméno, telefonní číslo, zrychlenou volbu a e-mailovou adresu.

SMSky

Jelikož má telefon prediktivní psaní v ČJ s háčky a čárkami, tedy se vám vejde díky jinému kódování jazyka jen 70 znaků na 1 smsku, nakonec jsme přešli k obyčejnému psaní SMSek bez prediktivního psaní klasickým způsobem bez použití slovníku. Slovník totiž opravdu nabízí v ČJ taková podivná, někdy až příliš vědecká slova, takže si brzy odvyknete. Sice se slovník jakoby učí, ale výsledek je nevalný. Takže doporučuji v případě únavy nad listováním mezi slovy u prediktivního slovníku tento režim psaní vypnout a vyzkoušet klasické neprediktivní psaní, zkuste a uvidíte.

Během psaní SMSek se na displeji zobrazuje počet znaků, které ještě můžete napsat, v našem případě 450, ale nikde se nezobrazí přímo na displeji, na kolik SMSek se zpráva rozdělí, takže to bude chtít trochu počtů, pokud škudlíte každý znak. Až zprávu dopíšete a potvrdíte, rovnou vám vyjede telefonní seznam, kde si svou "oběť" vyberete a potvrdíte. Pak si nastavíte doručenku a potvrdíte opět. Pokud zpráva má do 160 znaků, tedy jedna SMSka, telefon zprávu odešle. Pokud bude zpráva rozdělena do několika SMS, telefon vás o tom informuje až teď a požádá o potvrzení, jestli s tím souhlasíte a stále chcete SMS odeslat. Hotovo, odesláno. Ale počítejte s tím, pokud napíšete zprávu, která se má rozdělit do 4 SMSek a dáte volbu doručenky, tak vám pak přijdou 4 doručenky o tom, že zpráva byla doručena... Takže používat spíše jen u krátkých zpráv, pokud je to možné. Během psaní můžete snadno měnit symboly pomocí mřížky, měnit velikost písmen delším a podržením 0 a dělat nové řádky stisknutím hvězdičky, takže do menu moc nemusíte. Paměť na příchozí a odchozí SMSky je sdílená s pamětí telefonu, dokud tedy nezaplníte interní sdílenou paměť o velikosti 5,5 MB, smsky se ukládají do paměti telefonu.

MMSky

Odesílání a pořizování je snadné, pořídíte fotku, dáte odeslat jako MMS, přidáte text, případně si tam vložíte telefonní kontakt (vlastně vizitku), vyberete se z několika MMS šablon, přidáte případně zvuk a odešlete. Nastavení MMS a GPRS krok po kroku pro všechny operátory najdete na na našich stránkách - www.mojemotorola.cz.

E-mailový klient

Motorola V500 obsahuje velmi jednoduchý e-mailový klient, který má své mušky. Začneme nastavením e-mailu a přeložením názvů do češtiny. Už při nastavování e-mailu jsme se nachytali díky tomu, že položky typu "příjemce" a "odesílatel" jsou vlastně pop3 a smtp adresy vlastního serveru, kde máte e-mail. V záplavě dalších položek se tyto položky tváří jinak, než to co mají představovat. Pro bezproblémovou orientaci u tohoto nastavení jsme rovněž napsali návod, který naleznete na www.mojemotorola.cz, menu "Nastavení operátorů". E-mailový klient stahuje vždy celý e-mail, přičemž můžete nastavit, jak velkou část (v kb) e-mailu má stáhnout, zda-li má e-mail na původním serveru ponechat a pár dalších věcí jako skrytí pole při přeposílání a automatický podpis pokud vy odesíláte e-mail. Z toho plyne to, že klient neumí stahovat předměty jednotlivých e-mailů a nevyberete si tedy, jaké e-maily má cenu stahovat a jaké ne. Toto je velmi podstatný nedostatek, který při větším počtu e-mailů vůbec nepotěší. Naše zkušenosti prokázaly, že se vyplatí stahovat e-mail do velikosti 4 - 5 KB, pokud dáte zase příliš nízké číslo, e-mail se nestáhne vůbec a telefon vás bude o tom informovat. Rovněž si u e-mailového klienta můžete nastavit, jestli má vaši mailovou schránku pravidelně automaticky kontrolovat.

Zvuky

Reproduktor je velmi kvalitní a umí klasicky přehrávat jak MID soubory, tak i MP3 soubory. Přehrávání je bezproblémové a zvuk velmi kvalitní. Zkoušeli jsme nahrát MP3 o velikosti 5 MB, přičemž telefon má paměť na vše celkem cca 5,5 MB a po třicetiminutovém nahrávání (rychlost kopírování se sezaplněnou pamětí rapidně snižuje) MP3 byla nahrána. Přehrání bylo opravdu velmi kvalitní a melodii jsme si nastavili jako vyzvánění, případně si lze libovolnou melodii pustit "na pozadí", což znamená, že melodie se přehrává stále dokola a vy normálně pracujete s telefonem. Melodie, obrázky, animace do telefonu dostanete pomocí BT, nebo přes kabel, který je standardně v krabici.

Motorola V500 obstála v tomto na jedničku, snad by ještě mohly časem do telefonu přidat jukebox a nemá to chybu... Toto nabídne chystaná E398.

Připojení BT

Telefon lze propojit s jakýmkoliv BT zařízení v dosahu a dosah je slušný, i 8 metrů daleko v "paneláku" bez přímé viditelnosti ! (tato vzdálenost zkoušena s V80). Z telefonu přes BT můžete posílat obrázky, zvuky, telefonní kontakty (vizitky). Jakékoliv položky přednastavené od výrobce (označené symbolem zámku) nelze ani mazat a upravovat, ani je posílat přes BT, ani kabel. Nastavení BT je jednoduché, hned zezačátku doporučujeme změnit v nastavení BT název zařízení pro identifikaci na např. Motorola V500, protože označení "Motorola phone" je při více Motorolách v dosahu dosti nepřehledné.

Zleva: Motorola V290, V291, V300, V303, V400, V500, V501, V600. Zde uvedená verze V500 má inverzní barevné provedení, u nás prodávaná verze vypadá jako V400, případně jako vedlejší model V303.

Personalizace telefonu

Možnosti úpravy nastavení a témat telefonu jsou značné. Lze změnit strukturu menu, témata, zvuky, pozadí, spořiče, dobu podsvícení displeje, kontrast, hlasitost, světlost při focení, ... Tyto funkce jsou rozsáhlé a každý je jistě uvítá.

Sečteno a podtrženo

Nechci zde hodnotit tento telefon a srovnávat ho s jinými značkami MT, chci jen upozornit a popsat funkce a vlastnosti tohoto telefonu. Telefon je velmi pěkný a má slušnou výbavu funkcí, nicméně některé z nich jsou nedotažené (např. e-mailový klient) a některé vlastnosti telefonu rovněž nepotěší (rozmazané a lehce podprůměrné fotografie při zobrazení na počítači, na malém displeji vypadají velmi hezky), nutno ještě říci, že telefon měl v době našeho testování neuvěřitelně nestabilní SW a pravidelně se mnohokrát během týdne restartoval, za měsíc dvakrát zamrznul, jednou se tvářil že má signál a je normálně v síti a nešlo z něj volat, protože ve skutečnosti z ničehonic ztratil signál, ačkoliv je od nás BTS asi 1km a neustále ukazoval, že je on-line. Pomohlo až vypnutí a zapnutí telefonu. Rovněž při rychlejším pohybování v menu telefon nestíhá a když klávesu pustíte, telefon se občas chová, jako byste kliknuli ještě třeba pětkrát, ačkoliv máte prst již dávno z klávesnice mimo. Někdy je listování v menu rychlé, někdy ne. Při větším zaplnění paměti se telefon ještě o něco zpomalí ve všem. Pokud Motorola vychytá SW v telefonu, který se stále chová, jako by byl šit horkou jehlou, tento telefon by byl asi jednoznačnou volbou pro ty, kteří chtějí skloubit pěkný atraktivní design s dobrými funkcemi. Takhle totiž nezbývá než čekat, kdy bude novější FW pro tento telefon a pak teprve koupit, protože k čemu je telefon, který má pěkný design, slušnou výbavu ale nemůžete se na něj spolehnout, když budete potřebovat něco udělat, někomu zavolat, tak vám telefon zamrzne, nebo se zpomalí. Zvažte, zda dáte přednost telefonu s perfektním vyzváněním, brilantnímu displeji, příjemnému ovládání, nebo telefonu se stabilním provozem. Nebo kompromis, počkejme si na novou verzi FW v telefonu a pak to s ní zkusíme ještě jednou...

Pavel Mašek - Mojemotorola.cz