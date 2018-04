Motorola V500 - dobrá střední cesta (recenze)

Kdo si počká, ten se dočká. Řekli si u Motoroly, když se rozhodli dva své stěžejní modely nabízet nejdříve jen u vybraných operátorů. Motorola V300 si zatím tento svůj úděl ponese i nadále, model V500 se konečně začíná prodávat oficiálně i ve volném prodeji.

Motorola dnes nabízí hned několik velmi podobných véček střední a vyšší třídy. Patří mezi ně právě i modely V300 a V500 a dále i luxusní Motorola V600. Ve své podstatě do této skupiny patří i stylový model V80 a za nedlouho se přidá i Motorola E398. Jak V80, tak E398 ale nejsou véčka. První je netypický otáčecí mobil, druhý je klasické koncepce.

Motorola V300 je od počátku její existence určena pro operátory ze skupiny T-Mobile, včetně tuzemské odnože této globální telekomunikační společnosti. Ve volném prodeji se Motorola V300 neprodává a asi ani prodávat nebude. Motorola V500 byla původně určena pro operátory ze skupin Orange a Vodafone, v druhém případě pod označením V525. Nyní je tento model ale určen i pro volný prodej. V něm je od začátku nabízen jen top model V600 a od nedávna i stylová Motorola V80. Jak přesně to bude s modelem E398 není zatím jasné, víme, že určitě bude v nabídce T-Mobile.

Další fotografie porovnávající Motoroly V300, V500 a V80 najdete v druhé části recenze.

Aby to nebylo tak jednoduché, existuje ještě několik dalších modelů, které se ale v Evropě běžně neprodávají. Jsou to modely pro Asii a USA, všechny ale pro sítě GSM a u nás fungující. Motorola V290/V291 je velmi podobná modelu V300, ale nemá fotoaparát. Motorola V303 vypadá jako námi testovaný model V500, chybí jí ale podpora čtvrtého pásma GSM a nemá Bluetooth. Novinkou je model V501, který má trochu jiné barevné provedení krytu a klávesnice a má jiné obrázky a hry. Jinak je s modelem V500 identický. V USA se pak prodává model V400(p), který nemá Bluetooth, jinak je stejný jako V500 a ve verzi „p“ nabízí i Push To Talk.

Zleva: Motorola V290, V291, V300, V303, V400, V500, V501, V600. Zde uvedená verze V500 má inverzní barevné provedení, u nás prodávaná verze vypadá jako V400, případně jako vedlejší model V303.

Ve své podstatě jsou mají všechna véčka této řady, tedy modely V300, V500 a V600 včetně výše uvedených klonů, stejný hardwarový základ a liší se jen v několika detailech. Pro někoho nepodstatných, pro jiného velmi důležitých.

Další fotografie porovnávající Motoroly V300 a V500 najdete v druhé části recenze.

Právě z těchto důvodu nebudeme dnes popisovat všechny vlastnosti Motoroly V500. Soustředíme se jen na rozdíly oproti modelům V300 a V600. Vše ostatní je u všech modelů stejné a nemá cenu tyto informace opisovat.

K dnešní recenzi vám tedy doporučujeme i podrobné recenze zbylých dvou modelů:

Recenze Motoroly V300

Recenze Motoroly V600

Vzhled - v čem se liší

Každé ze tří véček Motoroly (V300, V500, V600) má odlišný vzhled. Nejvíce se odlišuje model V600, který má nejenom výměnné přední a zadní hliníkové kryty. Má i odlišný tvar horní části telefonu, kloubu a liší se i v dalších detailech. To modely V300 a V500 jsou tvarově naprosto stejné, z vnějšku se liší jen barevným provedením.

Motorola V300 se u nás dodává výhradně v modrém provedení a povrch telefonu (modrá část) je jakoby pogumovaný (soft touch). U modelu V500 se jedná o hladký stříbrný plast, který je v přední části telefonu doplněn hliníkovou ploškou s drobným perforováním. Námi testovaná verze měla plošku stříbrnou, existuje i modrá a červená varianta. Existuje i inverzní barevné provedení, kdy je korpus telefonu modrý a přední část stříbrná. Tuto verzi jsme ale ještě v prodeji neviděli. Oproti modelu V300 má „pětistovka“ i jinak tvarované zrcátko pro autoportréty. Je dál od objektivu fotoaparátu a je větší.

Naopak anténa je u obou modelů stejná, stejný je i vnější displej, boční klávesy a tak dále. Stejná je i horní vnitřní část obou telefonů, která se otvírá i ve stejném úhlu. Ten je pak u modelu V600 trochu jiný. Odlišná je však klávesnice. Počet tlačítek je sice stejný, podobný je i tvar funkčních a směrových kláves, ale alfanumerické klávesy jsou úplně jiné. U modelu V500 jsou podstatně větší a lépe se s nimi pracuje. Motorola V600 má klávesy ještě větší, chybí totiž mezery mezi jednotlivými sloupci.

Oproti modelům V300 a V500 se model V600 po stránce designu nejvíc odlišuje vnějším kruhovým světlem, které slouží jako informační dioda. Nic podobného V300 a V500 nenabízí. Všechny tři telefony jsou stejně velké (98 x 48 x 25 mm) a mají i skoro stejnou hmotnost – u V300 a V500 to je 122 gramů, u V600 ještě o čtyři více.

Těžko hodnotit, které ze tří véček Motoroly je nejhezčí. Nejluxusněji, dík hliníkovým krytům, působí model V600. Motorola V500 vypadá, alespoň co se stříbrné varianty týče, také docela luxusně, že je skoro celá z plastu ale nezapře. Model V300 je nejlevnější a také tak v porovnání se sourozenci působí. Povrchová úprava soft touch je ale docela praktická. Telefon neklouže ani po stole, ani v ruce.

Baterie

Rozměrově jsou baterie pro všechny tři modely stejné a jsou navzájem zaměnitelné. U námi testovaných telefonů byla stejná baterie u modelů V300 a V600 s kapacitou 700 mAh (typ: SNN5704A; různé zdroje udávají různou kapacitu, od 500 mAh po 750 mAh). Motorolu V500 jsme dostali s jinou baterií s označením SNN5683A, pravděpodobně s kapacitou 780 mAh. Výdrž jednotlivých modelů se ale nikterak výrazně neliší. Pokud jsme nepoužívali Bluetooth, tak se výdrž nelišila téměř vůbec. S přibližně půlhodinou hovoru nám každá z Motorol vydržela na příjmu necelé tři dny, při častém volání jsme museli nabíjet každý druhý den. Výdrž telefonu rozhodně není silnou stránkou Motoroly.

Displej

Opět se od sebe tři véčka neliší. Mají dva displeje, jak vnější tak vnitřní displej je u všech modelů stejný. Vnější má rozlišení 96 x 32 je monochromatický inverzní a je dobře čitelný i bez podsvícení. To je pak jasně modré. Hlavní displej je aktivní (TFT), má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Jedná se o jeden z vůbec nejlepších displejů co dnes lze koupit. Má velmi jemný rastr, syté barvy a výborný kontrast. Ačkoliv je u všech tří modelů tento displej stejný, tak u námi testované pětistovky byl ještě o chlup lepší, neboť měl výraznější jas a kontrast a to i po korekci nastavení. Možná že Motorola změnila dodavatele, testovaná pětistovka byla úplně nová – vyrobená před nedávnem, naopak námi testované modely V300 a V600 byly vyrobeny na podzim loňského roku.

V druhé části recenze vám nabízíme fotografie displeje Motoroly V500.

Ovládání

Ovládání Motoroly V500 nemá cenu popisovat, je úplně stejné, jako u modelů V300 a V600 a u nich jsme se ovládání věnovali velmi podrobně. Jednou větou, Motorola nabízí téměř absolutní personalizaci menu telefonu, vše si můžete nastavit dle libosti. U pětistovky můžeme pochválit klávesnici s potvrzovací klávesou uprostřed směrového kříže, i když jako jeden z posledních modelů výrobce, má ještě přehozenou červenou a zelenou klávesu. Nové Motoroly již mají zelenou klávesu vlevo, jako absolutní většina mobilů.

Telefonování

I zde platí, že to co umí Motorola V600, umí i model V500. Plusy: hlasitý odposlech, MP3 vyzváněcí melodie, velký telefonní seznam. Zápory: vyhledávání v telefonním seznamu jen podle jednoho písmena a umístění reproduktoru pro vyzvánění na zadní části telefonu. Motorola V500 je stejně jako model V600 čtyřpásmový a oba se tak liší od Motoroly V300, která je jen třípásmová.

Menu telefonu je velmi svižné, mnohem rychlejší, než u modelů V300 a V600 se starším firmwarem. Po jeho změně na novější verzi jsou ale i tyto modely stejně svižné.

SMS, EMS, MMS, e-mail

Vše při starém je i u všech způsobů textové komunikace. Motorola V500 nabízí SMS, EMS, MMS a e-mail. Stejně jako u modelů V300 a V600 nebyla v telefonu paměť na příchozí SMS, jen na odchozí. Podle našich informací to ale záleží na verzi softwaru, respektive jeho úpravy. Jak to ale lze udělat netušíme, jen jsme již měli v ruce Motorolu V600 s pamětí na příchozí SMS. U prodejních kusů ale tato paměť není a to je velký nedostatek.

Použitý slovník iTap je pro neznalé oříškem. Pracuje trochu jinak, než konkurenční slovník T9. Od výrobce moc slov nezná a při jejich zadávání se postupuje postupně písmeno po písmenu a volí se správná varianta. Je to zdlouhavé, ale když už slovo jednou napíšete, slovník si ho pamatuje. Slovník lze použít i při zadávání adres a jmen a i zde si jednou napsané jméno pamatuje, což je praktické. Český slovník píše s háčky a čárkami, není to ale nutnost, vždy lze najít i variantu slova bez diakritiky. A to i doporučujeme. Někde je totiž chyba a po odeslání zprávy s diakritikou přijde příjemci místo znaků s háčkem jen mezera. Znaky s čárkou se zobrazí správně. Pokud si dobře pamatujeme, tak starší firmware u modelu V300 tímto neduhem netrpěl. Ale dnes to již ověřit nemůžeme.

Vše co se týče MMS, EMS a e-mailu je u modelu V500 stejné jako u Motorol V300 a V600.

Připojení k počítači a další funkce

Konečně jsme se dostali k nejpodstatnějším rozdílům mezi Motorolami V300, V500 a V600, nepočítaje jejich odlišný design popisovaný výše. Motorola V500 má Bluetooth a to ve stejné podobě, jako model V600. Naopak nejslabší véčko z této řady, model V300 Bluetooth nemá. Tento model lze připojit k počítači jen pomocí kabelu, infraport totiž žádný z těchto tří telefonů nemá.

U testované Motoroly V500 byl přiložen USB kabel, je tedy součástí balení. U telefonu bylo i CD na kterém je testovací třicetidenní verze synchronizačního softwaru PhoneTools, který ale po uplynutí uvedené doby budete muset zakoupit, nebo se bez něj obejít. U telefonů nad 10 000 Kč by asi výrobce měl dodávat software zdarma, alespoň drtivá většina konkurenčních značek to tak dělá. Samotný software stojí přibližně 680 Kč, případně je nabízen v balíčku s USB kabelem za zhruba dvojnásobnou cenu. Přes Bluetooth lze spojit telefon s počítačem i bez softwaru PhoneTools a přenášet tak soubory.

A jsme u posledního rozdílu, kterým je přehrávač krátkých videosekvencí. Tím Motorola V500 nedisponuje a nemá jej ani model V300. Naopak top model V600 se touto vymožeností pochlubit může. Videa lze jen přehrávat, nikoliv nahrávat. Nejedná se tedy o nijak podstatnou výhodu, která by model V500 oproti nejluxusnější Motorole V600 výrazně handicapovala. A navíc, když si seženete někoho šikovného a oplývajícího potřebným softwarem, můžete si Motorolu V500 na model V600 nechat přeflashovat. Je to ale neautorizovaný zásah do telefonu a přijdete tak o záruku.

Všechny další funkce, včetně fotoaparátu, GPRS, Wapu, kalendáře, budíku, hlasových funkcí a dalších, jsou u všech tří telefonů stejné. Detaily najdete v recenzi modelu V600 nebo modelu V300.

Fotografie pořízené Motorolou V500. Kvalita je podprůměrná, fotografie jsou v rozích výrazně rozostřené. Na displeji telefonu ale vypadají velmi dobře.

Sečteno a podtrženo

Motorola V500 je v celé Evropě velký hit. Mnoho operátorů jej nabízí jako dotovaný a často i v předplacené sadě. U nás je nyní oficiálně ve volném prodeji, žádný z operátorů jej nenabízí. Cena telefonu s DPH je přibližně 10 900 Kč, je tedy zhruba o 4 000 Kč levnější, než Motorola V600, která je také nabízena ve volném prodeji. Naopak model V300 se prodává jen u T-Mobile a to za zhruba 9 000 Kč bez dalších závazků (telefon není blokovaný). Dotovaný je samozřejmě levnější.

Cenové rozdíly zhruba odpovídají i rozdílům mezi jednotlivými modely. Motorola V600 má oproti modelu V500 navíc jen přehrávání krátkých videosekvencí, má trochu jiný design s výměnnými hliníkovými kryty a má i netradiční informační diodu na vrchu telefonu. Komu to za 4 000 Kč navíc stojí, asi zvolí tento model. Ostatní jistě raději sáhnou po modelu V500. A kdo nepotřebuje Bluetooth, tak si vystačí i s Motorolou V300, bude se ale muset smířit s menu upraveným pro T-Mobile. Podle nás je ideální volbou Motorola V500, Bluetooth u tohoto typu telefonu se očekává, i když ne každý jej využije. Pro úplnost uveďme, že na trhu je množství Motorol V500/V525 z šedého dovozu, které jsou levnější, než z oficiální distribuce, jejich cena se pohybuje pod 8 000 Kč.

Druhou část recenze Motoroly V500 najdete zde.