Motorola V50 - Ve jménu internetu (recenze)

Společnost Motorola uvádí na trh další mobil z řady "V" - Motorolu V50. Tato stříbrná kráska se drží jak vzhledem, tak i funkcemi stejné stopy, kterou jí vyšlapaly její předchůdkyně (V3690, V3688). Naprostou novinkou u ní je WAPový prohlížeč. V50 je vůbec prvním "véčkem" v historii, které vedle designu a spousty užitečných funkcí nabídne svým uživatelům také možnost přístupu na internet.

Vzhled

Displej

Baterie, výkon

Není žádným tajemstvím, že mobilní telefony této řady byly a jsou oblíbeny právě kvůli svému originálnímu designu. Na první pohled V50 zaujme drobnými rozměry i ladnými tvary. Její parametry a hmotnost jsou stejné jako u již zmíněných starších modelů - V3690 a V3688. Velikost 82 x 43 x 26 (V x Š x H) a hmotnost 83 gramů určitě vyhoví každé kapse. Telefon bude dodáván v elegantním leskle stříbrném provedení. Horní odklápěcí díl přístroje, v němž je zabudován displej a reproduktor, lemuje po obvodu stříbrný proužek. Celkový dobrý dojem trochu kazí poněkud nevkusně vyčnívající anténa. V dnešní době by přeci jen malá obměna designu v podobě integrované antény rozhodně neuškodila. Na horní hraně přístroje se nachází LED dioda, která zeleně indikuje přítomnost signálu GSM sítě. Na příchozí hovor vás upozorní střídavým zeleným a červeným blikáním. Vedle LED diody je vstup pro připojení konektoru mikro hands-free sady.Nové véčko disponuje plně grafickým, pětiřádkovým, zeleně podsvíceným displejem. Mezi ním a ochranným sklem je umístěna holografická fólie, která zvýrazňuje zobrazované položky.V horní řádce displeje jsou indikovány důležité ikony - úroveň signálu, aktuální stav nabití baterie, ikonka informující o nově příchozí SMS zprávě nebo o přihlášení účastníka do sítě roamingového partnera. Uprostřed displeje je název operátora a ve spodní části aktuálně nastavený čas. Při vstupu do menu nebo při čtení zpráv máte k dispozici tři řádky textu. Spodní řádka displeje nabízí textovou nápovědu. Jak už tomu je u přístrojů podobných rozměrů zvykem, velikost zobrazovaných položek není zrovna silnou stránkou těchto typů mobilů. To i přesto, že displej je vzhledem k velikosti přístroje velký. Je to zkrátka nutná daň za neustále postupující miniaturizaci telefonů. Pokud nemáte problémy se zrakem, nejspíš nebudete mít problémy. Formát písma Motoroly V50 by však přeci jen mohl být o něco tučnější. Kontrast displeje lze nastavit v 11 úrovních. Podsvícení nelze vypnout.Standardně je telefon dodáván s lithium-iontovou baterií o kapacitě 500 mAh. Ta je umístěna ve spodní části přístroje, pod výsuvným umělohmotným krytem. Podle výrobce telefon vydrží až 115 hodin v pohotovostním stavu nebo 200 minut hovoru. Akumulátor nabijete během cca 120 minut. Motorola V50 nám vydržela v běžném provozu 49 hodin v pohotovosti, včetně cca 40 minut hovoru.

Ovládání

Menu

Zvuky

Telefonní seznam

SMS

Rychlý přístup

Pevná volba

Hlasové funkce

Ovládání přístroje zůstalo věrné svým předchůdkyním. Telefon ovládáte pomocí klávesnice a postranních tlačítek. Hned pod displejem je umístěna trojice kláves - korekční tlačítko C (Clear) - jehož stisknutím se vrátíte o krok zpět.Při delším podržení do základního stavu; klávesa Menu; klávesa OK - sloužící k potvrzení vybraných položek, včetně přijmutí, ukončení a přepnutí hovoru. K ovládání V50 slouží dále tlačítka s ikonou hvězdičky a mřížky (kterými se pohybujete v menu); tlačítko pro vypnutí / zapnutí telefonu; klávesa M+ - pro rychlé uložení čísla do paměti telefonního seznamu; tlačítko s ikonou obálky (slouží k okamžitému spojení s hlasovou schránkou) a tlačítko pevné volby - označené šipkou. Na levém boku telefonu naleznete ještě tři tlačítka - dvě na ovládání hlasitosti a multifunkční "Smart Key" (neboli chytré tlačítko) uprostřed. Jeho stiskem se dostanete do telefonního seznamu, delším přidržením vyvoláte telefonní číslo nebo jím přijmete hovoru - máte-li k telefonu připojenu mikro hands-free sadu. Na horní hraně telefonu (hned vedle antény) je tlačítko, sloužící pro aktivaci a vypnutí hlasového záznamníku.Stiskem stejnojmenné klávesy, vstoupíte do struktury menu. V něm se pohybujete pomocí kláves s ikonami hvězdičky a mřížky. Při pohybu v menu displej zobrazuje současně tři položky. Struktura menu u Motoroly V50 je následující:Hlasitost vyzvánění můžete nastavit v osmi různých úrovních. Praktickou funkcí všech novějších typů Motorol je možnost nastavení inteligentního vyzvánění - můžete si nadefinovat různé profily upozornění na příchozí hovor:. Z vyzváněcích tónů máte na výběr celkem z 12 druhů. Kromě již předdefinovaných melodií si navíc můžete vytvořit i melodii vlastní a uložit ji do telefonu nebo odeslat ve formě SMS zprávy svým přátelům, kolegům. Kromě toho lze ještě přiřadit jiné vyzváněcí melodie k příchozím hovorům, SMS zprávám a k budíku. Tón odezvy stisku kláves můžete vypnout nebo si zvolit mezi Jediným tónem či Běžným tónem.Do telefonního seznamu lze uložit až 100 telefonních čísel. Záznamy v něm jsou řazeny abecedně. Do telefonního seznamu vstoupíte buďo stiskem klávesy Smart key, která je umístěna na boku přístroje,nebo přes menu -n. Seznamem listujete pomocí tlačítek na ovládání hlasitosti umístěných na boku přístroje. Stiskem klávesy s konkrétním písmenem se dostanete na jméno, které zvoleným písmenem začíná. V seznamu můžete dále hledat podle pozice. Součástí telefonního seznamu je mimo jiné i položka, kde si můžete zjistit deset posledně volaných / přijatých / zmeškaných hovorů. Pokud v této položce zvolíte, dále, telefon vám ukáže také čas a datum, kdy k posledním hovorům došlo. Nevýhodou však je, že tuto funkci nelze nastavit napevno. Při každém novém vstupu do položky Posledních 10 hovorů musíte opět změnit typ zobrazení, abyste měli přístup k údajům o čase a datu. Posledních 10 uskutečněných hovorů zobrazíte také stiskem "OK" v pohotovostním stavu telefonu.Při práci se SMS zprávami máte výběr z položek. Kromě toho položkazahrnuje i volání do hlasové schránky a hlasové poznámky.Velikost displeje umožňuje při vytváření nové zprávy najednou zobrazit pět řádek textu, spodní - šestá řádka - slouží k nápovědě. Při čtení zpráv máte před sebou sice jen řádky tři, ty však mají podstatně větší velikost písma, což je velmi praktické. Motorola V50 nabízí také prediktivní vkládání textu i-TAP, které aktivujete kdykoliv během psaní zprávy stiskem "Menu" a výběru položky i-TAP. Tlačítka reagují dobře a rychle. Zprávy můžete ukládat i editovat. Při odesílání máte možnost uložit či odeslat (vložit číslo nebo je vyhledat v seznamu). Stejně jako u příchozích hovorů, také tón upozorňující na nově příchozí zprávu si můžete zvolit z dvanácti různých melodií, které telefon nabízí.Rychlá volba usnadní práci s telefonem. Pod klávesy 1-9 můžete uložit telefonní čísla, která nejčastěji voláte,a následně je vyvolat stisknutím a delším podržením některé z těchto kláves. Stejně tak můžete pod tyto klávesy uložit vámi preferované nejpoužívanější funkce. Jejich následná aktivace je stejná jako v případě rychlé volby - stisknutí a přidržení některé z kláves 1-9. Do seznamu rychlé volby se dostanete pomocí klávesy "rychlé volby" (tlačítko s ikonkou šipky - v pravém rohu klávesnice) a šipkami v tomto seznamu listujete. Změny v nastavení provedete v menuS využitím pevné volby, která je umístěná v menu telefonního seznamu, si můžete vytvořit seznam, do kterého lze uložit až 40 telefonních čísel. Tuto funkci aktivujete pomocí kódu PIN2 a oceníte ji zejména při využití přístroje pro služební účely. Pokud Motorolu V50 někomu půjčíte, můžete si před tím navolit libovolných 40 čísel, na která lze volat. Veškerá ostatní volání budou blokována.Další příjemnou funkcí Motoroly V50 je hlasový záznamník.vám umožní nahrát libovolný počet hlasových poznámek nebo, chcete-li, i část telefonního rozhovoru v celkové délce až 180 sekund.Možná podotknete: Nic moc! Ovšem určitě každému z vás je důvěrně známá situace, kdy si akutně potřebujete něco důležitého poznamenat, ale tužka a papír jsou ty tam. V takové situaci byste za hlasový zápisník dali cokoliv - věřte mi. Uložené záznamy si jednoduše můžete přehrát buďto prostřednictvímnebo v menu. Nahrávání a zastavení záznamu se provádí malým šedivým tlačítkem na horní hraně telefonu, hned vedle antény. Na displeji se během nahrávání zobrazuje zbývající čas, který máte ještě k dispozici.

Hlasové ovládání nabízí možnost předdefinovat a následně hlasovým povelem vyvolat až 25 telefonních čísel, která jsou uložena v seznamu telefonu. Hlasový povel však můžete přiřadit jen k číslům, uložených v telefonu. Záznamy ze seznamu SIM karty tedy hlasovým povelem nevyvoláte. Přiřadit hlasovou vizitku k číslu můžete dvěma způsoby. První možností je přiřazení hlasového příkazu při zadávání nového záznamu do seznamu (telefon vám na konci zadání čísla, jména a pozice nabídne možnost Zadat hlas. záznam). Další možnost spočívá ve vyhledání telefonního čísla v seznamu (podle pozice nebo jména) a zvolení položky Upravit záznam. Při editaci čísla můžete také přiřadit či změnit hlasový záznam.

WAP

Co ještě nabízí V50

Verdikt

Implementovaný WAPový prohlížeč je vlastně jediný zásadní rozdíl, kterým se nová Motorola odlišuje od ostatních modelů řady "V". Prostřednictvím "microbrowser internet access" máte nyní i s novým véčkem přístup k aktuálním zprávám z oblasti zábavy, sportu, ekonomiky, kurzů měn a mnoha dalších odvětví. Stejně tak můžete odesílat i přijímat e-mailové zprávy. Přístup k internetu je v menu hned jako první položka v pořadí. Nejprve si musíte nastavit parametry - menu. Potřebné údaje (nastavení primárních dat a datových služeb), které je nutné zadat, se dozvíte od svého provozovatele služeb. Při prohlížení WAPových stránek displej umožní najednou zobrazit čtyři řádky textu. Bohužel co se týče rychlosti připojení, tento typ telefonu dokáže pouze standardních 9,6 kbps. Při vyhledávání jednotlivých stránek doba zobrazení obvykle trvá několik sekund. Při samotném výběru některé položky ze zobrazené nabídky reaguje kurzor dost pomalu. WAPové stránky ovládáte šipkami a klávesami OK, Menu a C. Ve spodní části displeje je zobrazena nápověda, popisující funkční význam tří posledně uvedených kláves.Motorola V50 je duální (použití v pásmech GSM 900 / 1800 MHz). Z dalších užitečných funkcí telefon nabízí hodiny, datum, budík, kalkulačku a tři druhy zábavných her:. Součástí standardního balení přístroje je také mikro hands-free sada, cestovní nabíječka a klip na opasek.Shrnuto a podtrženo, nové véčko nenabízí vcelku nic nového. Novinkou je u něj sice WAPový prohlížeč, ale pouze porovnáme-li ho s ostatními telefony stejné řady. Jinak dnes není WAP ničím výjimečným. Také zde stále není IrDA port, který by neměl chybět u žádného hi-endového GSM telefonu. Kapacita paměti telefonního seznamu v současnosti již také trochu pokulhává za svými konkurenty. To samé platí i o přenosové rychlosti dat.

Pokud však toužíte po malém, reprezentativním mobilu a nejste odpůrcem společnosti Motorola, V50 vás určitě nezklame. Nabízí spoustu funkcí, je malá, lehká a po designové stránce ji směle můžeme zařadit mezi naprostou špičku mezi mobily. Motorola V50 se na našem trhu objeví během února 2001 za cenu 20 000 Kč včetně DPH.