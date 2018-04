Motorola V3690 - Vítězství, nebo jen další pěšák v řadě?

Nový nástupce staršího typu Motoroly řady "V" je konečně tady. Pyšní se jménem Motorola V3690. Od své starší sestřičky se příliš neodlišuje. Vzhledově je téměř stejná. A co se funkcí týče, tato nová elegantní dáma získala navíc do vínku hlasové ovládání a hlasový zápisník. Funkce to jsou rozhodně užitečné, ale k tomu se vratíme později.

Vzhled

Na první pohled vás tato krasavice samozřejmě zaujmě svými ladnými tvary a především svou velikostí. Její rozměry a hmotnost jsou stejné jako u staršího modelu - V3688. Rozměry - 82 x 43 x 26 (V x Š x H) a váha 83 gramů. Telefon je dodáván ve třech různých barevných odstínech - černá, modrá a titanová. Příjemnou změnou v designu telefonu je vkusný stříbrný proužek, lemující vnější okraj vrchní odklopné časti, v níž je umístěn reproduktor.

Displej

Je pětiřádkový, plně grafický. Horní řádka displeje slouží k zobrazování důležitých ikon, jako je úroveň signálu (v levém horním rohu), aktuální stav nabití baterie (pravá strana), ikonka informující o nově příchozí SMS zprávě, nebo o přihlášení účastníka do sítě roamingového partnera. Uprostřed displeje máme zobrazeno jméno operátora a ve spodní části telefonu je aktuálně nastavený čas. Všechny položky v menu jsou dostatečně velké a dobře čitelné. Pouze v případě psaní SMS zpráv se písmenka oproti normální velikosti zmenší o polovinu.

Baterie a výkon

Standardně je telefon dodáván s Lithium-Iontovou baterií o kapacitě 500 mAh. Baterie je umístěna v zadní části přístroje, pod krytem, označeným logem Motoroly. Výrobce uvádí výdrž v pohotovostním stavu až 150 hodin, doba hovoru - max. 210 minut. V běžném provozu nám telefon vydržel v pohotovostním stavu 56 hodin, s častějším voláním - asi pět hovorů denně, s průměrnou dobou volání 4 minuty. Na tak malý a lehký telefon je to výdrž určitě dostačující. Tím spíše, vezme-li v úvahu, že baterii máte dobitou během dvou hodin.

Ovládání

Telefon se ovládá pomocí klávesnice a pomocných, postraních tlačítek. Na samotném vrcholu klávesnice je umístěna trojice kláves - "C" (Clear) - jejím stisknutím se vrátíte vždy o krok zpět. Při delším podržení do základního stavu; "Menu"; "OK" - slouží k potvrzení vybraných položek, včetně přijmutí, ukončení a přepnutí hovoru. Následují klávesy 1-9. V předposlední řadě jsou klávesy "0" (uprostřed) a klávesy "hvězdička" a "mřížka" - kterými se zároveň pohybujete v MENU. Ve spodní části klávesnice je tlačítko On/Off - na vypínání telefonu; tlačítko "M+" - pro rychlé uložení čísla do paměti telefonního seznamu; tlačítko s ikonou obálky (sloužící pro okamžité spojení s hlasovou schránkou) a tlačítko pevné volby - označené šipkou. Na levém boku telefonu jsou celkem tři tlačítka - dvě na ovládání hlasitosti a mezi nimi je tzv. "Chytré tlačítko". Slouží pro rychlý přístup do telefonního seznamu, pro vytočení telefonního čísla (delší podržení), nebo pro přijmutí hovoru, máte-li k telefonu připojenu mikro hands-free sadu. Z vrchu na telefonu je ještě jednou tlačítko, sloužící pro aktivaci a vypnutí hlasového záznamníku.

Menu

Do menu se dostanete stisknutím stejnojmenného tlačítka a dále se v menu pohybujete pomocí šipek (klávesy - "*" a "#") ve spodní části klávesnice. Položky v menu jsou seřazeny následovně: Telefonní seznam, Funkce pro volání, Zprávy, Nastavení telefonu, Výběr sítě, Počítadla hovoru.

Funkce pro volání obsahuje standardní funkce sítě, jako např.: přesměrování, přidržení, blokování hovorů ap. K položce Telefonní seznam a Zprávy se vrátíme podrobně později. V položce Nastavení telefonu můžete libovolně měnit parametry vašeho mobilu, jako například ochrana telefonu, ochrana karty, vyzvánění, volba jazyka, osobní pozdrav, čas a datum ap. Výběr sítě slouží k nastavení vámi preferovaných sítí, nebo k volbě přihlášení do sítě (automaticky / manuálně). Poslední položka Počítadla hovoru, jak už sám název napovídá slouží k nastavení délky, nebo ceny odchozího hovoru. Dále vám uchovává informace o délce (či ceně) posledního, nebo všech uskutečněných hovorů. Přes tuto položku si můžete například také aktivovat limit hovorného.

Zvonění

Hlasitost vyzvánění lze nastavit celkem na sedm různých úrovní - od téměř tichého, až po skutečně velmi hlasité, takže se nemusíte bát, že zvonění přeslechnete i při velkém hluku. Pokud jej budete chtít slyšet, tak ho zaručeně uslyšíte. To je velké plus pro Motorolu, protože právě v hlasitosti zvonění s přehledem strčí do kapsy většinu svých konkutrentů. Jako jakási vzdálená obdoba profilů, je zde na výběr ze čtyř režimů, díky kterým vás telefon bude informovat o příchozích hovorech - kromě vibračního vyzvánění nebo samotného zvonění si můžete nastavit kombinované zvonění (nejprve vibrace, potom zvonění) a tichý režim. Samotné druhy vyzvánění nejsou bohužel zrovna silnou stránkou Motoroly. Celkem je zde na výběr z jedenácti typů zvonění. A bohužel také chybí možnost vytvořit si melodii vlastní.

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu můžete uložit až 100 záznamů. Čísla v seznamu jsou řazena abecedně. Díky "chytré klávese" (na levém boku telefonu), se dostanete do seznamu velmi snadno a rychle. Pomocí tlačítek na ovládání hlasitosti v seznamu můžete listovat, nebo zmáčknout některou z kláves 1-9 a skočíte v seznamu na jméno, začínající příslušným písmenem (např. chcete-li najít telefon, uložený v seznamu pod jménem "Láďa", stisknete třikrát klávesu "5"). Dále můžete v seznamu vyhledávat záznamy podle pozice, editovat, smazat, nebo přidat nový záznam. V položce telefonního seznamu jsou také informace o deseti posledně volaných i přijmutých hovorech. Bohužel opět chybí kolonka s nepřijatými hovory. které jsou stále ještě smíchany společně s hovory přijatými. Velmi užitečnou funkcí je "Zabránění v přístupu" - do seznamu SIM karty, do seznamu telefonu, do seznamu SIM karty i telefonu. Jednoduše vyberete požadovanou položku, zadáte "Security code" a nikdo nepovolaný se vám v seznamu hrabat nebude. Samozřejmě nechybí ani funkce "Pevné volby", kde si určíte pouze ta čísla, na které lze volat. Všechna ostatní budou blokovaná.

SMS

Psaní SMS zpráv je pohodlné a rychlé. Tlačítka reagují okamžitě, telefon "nezamrzá", ani při výrazně rychlejším psaní.Pětiřádkový displej nejvíce oceníte zejména při psaní zpráv. Pouze lidé se slabším zrakem budou mít problémy, neboť písmenka jsou opravdu výrazně menší, než například při procházení položek v menu. Vzhledem k rozměrům telefonu se s tím však musí předem počítat a za negativní vlastnost to rozhodně považovat nelze.

Zprávy je pochopitelně možno ukládat a editovat. Při odesílání máte možnost "uložit" či "odeslat" (vložit číslo, nebo jej vyhledat v seznamu). Za velký nedostatek stále považuji při nově příchozí SMS zobrazení pouze čísla, beze jména (i přesto, že dotyčného máte v seznamu). Stejně jako u příchozích hovorů, také u zpráv si můžete zvolit některou z jedenácti melodií, která vás bude upozorňovat na příchozí SMS zprávu.

Rychlá volba

Díky "Rychlé volbě" si můžete nastavit pod klávesy 1-9 telefonní čísla, která nejčastěji voláte a následně je namísto dlouhého lovení v seznamu jednoduše vytočíte stisknutím a podržením danné klávesy. Můžete si také pod stejné klávesy uložit vámi preferované nejpoužíanější funkce. Ty pak vyvoláte stisknutím klávesy s ikonou šipky a následným stisknutím klávesy s požadovanou funkcí. Tak například, posíláte-li často SMS zprávy, stačí stisknout šipku a tlačítko "4" (popř.: některou z šipek - "*", nebo "#"; najet na požadovanou funkci) a potvrdit OK. Tím se okamžitě dostáváte do editoru zpráv a pak již můžete spokojeně tvořit. Je to velmi užitečná věc, která vás ušetří zbytečného a zdlouhavého listování v Menu.

Hlasové funkce

Jak již jsem v úvodu naznačil, telefon disponuje hlasovými funkcemi. "VoiceNotes" vám umožní nahrát hlasové poznámky, nebo část telefonního rozhovoru, v délce až tří minut. Tuto funkci oceníte zejména v situacích, kdy si budete potřebovat něco nutně poznamenat, ale zrovna nebudete mít po ruce tužku s papírem. A nebo zkrátka budete jen líní psát. Hlasový záznam spustíte jednoduše stisknutím tlačítka na vrchu telefonu. Stejným způsobem záznam také ukončíte. Na displeji se vám během nahrávání zobrazuje zbývající čas, který máte ještě k dispozici. Hlasové poznámky jsou uloženy pod položkou "Zprávy", kde je lze také vymazat a zjistit aktuální, ještě volný čas.

Hlasovým ovládáním lze vyvolat telefonní číslo, nebo aktivovat funkci "Rychlý přístup". Můžete si zvolit až 25 telefonních čísel, která chcete vytáčet pomocí hlasového povelu. Čísla však musí být uložena pouze v paměti telefonu, nikoliv v paměti SIM karty!

Stejným způsobem si také můžete aktivovat hlasové ovládání pro "Rychlý přístup". V Nastavení telefonu si zvolíte "Rychlý přístup-nastavení". V této položce máte na výběr z 25 nejběžněji používaných funkcí. Při volbě libovolné funkce máte na výběr: Přiřaď klávesu; Přidat/Změnit hlasový záznam; Smazat hlasový zánam. Stačí si jen vybrat a telefon přizpůsobit k obrazu svému. Hlasové ovládání je šikovná funkce. Jedinou nevýhodu představuje v tom, že si uživatel musí pamatovat, jak který hlasový povel namluvil.

Pouhý pěšák to není



Nová Motolora V3690 je telefon rozhodně velmi zajímavý, se špičkově vyvedeným designem a velkou spoustou užitečných funkcí. Jeho velkou předností jsou rozměry a váha. Také barevné variace, v kterých je k dostání, patří k velmi zdařilým.

Na druhou stranu, telefon který se pohybuje v tak vysoké cenové relaci, by mohl svým uživatelům nabídnout o něco více - např. IrDA port a WAP. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná spíše o luxusní doplněk, není absence infraportu a WAPu až takovou tragédií. A kdo se bez těchto funkcí neobejde, ať si pořídí objemnější Motorolu P7389 Timeport.

Motorola V3690 není vyjímečná kvůli svým funkcím, je vyjímečná kvůli tomu, že zkrátka je. Protože V3690 není jen mobilní telefon - je to životní styl.