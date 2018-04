Motorola V3688 (recenze)

Na loňském předávání cen Mobil roku 1998 jsem se spíše v legraci ptal šéfa českéch Motorola telefonů pana Lance, zda hodlá jeho firma iniciovat jednání o zmenšení SIM karet pro mobilní telefony. StarTAC85 si už jen problematicky poradil s velkou ISO SIM kartou a nový výrobek ze stáje Motorola - V série, pro GSM zatím uváděná pod zoufale nezapamatovatelným číslem 3688 - má téměř problémy s velikostí plug-in.

Zatím jsme si představili vlajkovou loď Ericssonu, slibně vypadající T28s, nyní se podívejme, jaké high-end modely pro nás připravuje Schaumburgská továrna firmy Motorola.

O telefonech V serie jsme tu již psali vloni - nyní se podíváme spolu na mírně podrobnější představení V3688 určené pro normu GSM.

Především - V3688 je dualband schopný používat GSM-900 i DCS-1800. Telefon má rozměry 82 x 43 x 26 mm a váha bez malé SIM karty je 83 gramů, s malou SIM kartou pak 85 gramů. Ve standardní výbavě jsou Li-Iont baterie 500 mAh nabízející 120-180 minut hovoru, případně 40-100 hodin pohotovostního času v závislosti na síti - u nás by se mohl provozní čas pohybovat někde uprostřed tohoto rozmezí.

Kdyby se vám zdálo 83 gramů přiliš, můžete své těžce namáhané kapse ulehčit o dalších 10 gramů na 72 gramů dokoupení Li-Polymer baterií (po Ericssonu T28 druhé reálné nasazení!) 300 mAh, jež nabídnou 60-95 minut hovorového času, případně 20-50 hodin na příjmu.

Telefon je vybaven analogickým menu, jako má nový StarTAC 130, podle některých a neoficiálních zpráv bude možno i v prvních verzích odesílat SMS zprávy na číslo v seznamu. Pro psaní SMS zprávy máte k dispozici až šest řádků - velikost fontu se mění dynamicky.

Ke standardní výbavě telefonu patří inteligentní vibrační vyzvánění, hodiny a datum. I tentokrát byla použita holografická fólie pod displej - úžasně to zlepšuje jeho čitelnost, považuji to za fenomenální nápad Motoroly, který za málo peněz dělá divy. Spolu s telefonem je dodáváno osobní hands-free, takzvaný head-set, čili správně česky bondovka. Proč je tomu tak? Především proto, že maličký telefon není zcela ideální nechat někde jen tak povalovat - mohl by návštěvníkovi vaší kanceláře omylem uvíznout v kapse, a tak se doporučuje nošení v kapsičce u košile s bondovkou připnutou na klopě. U těch 85 gramů ani nebudete vědět, že něco nosíte.

Telefon bude disponovat podporou SIM Toolkitu s všech tří kodeků hovoru - EFR, HR i FR, tedy bez problémů můžete příjemně telefonovat v síti EuroTelu s využitím služby SuperSound.

Datové přenosy budou možné s PCMCIA kartou CELLect 3, je ale pravděpodobné, že první modely nebudou schopny využívat Smart CELLect Soft Modem a není jasné, zda bude možno je přeflashovat na novou verzi firmware tak, aby SoftModem podporovaly - ale to jsou neoficiální info, oficiální informace jsou více protichůdné, nechme se překvapit.

Telefon bude moci využívat hands-free Motoroly s vestavěným ovládáním hlasem, takže oproti Nokia 8810 nebude mít tento kolibřík mezi telefony problémy s montáží do vozu - pro Nokia 8810 se hands-free nevyrábí.

Dodávky telefonu Motorola V3688 mají začít každým okamžikem - problémem dozajista bude nedostatečné množství v první chvíli a tak je možné, že druhořadý český trh nebude v prvním sledu. Jaká bude cena? Asi jste pochopili, že Motorola V3688 nebude patřit mezi nejlacinější doťáky a s největší pravděpodobností ani mezi dražší doťáky. Její cena na českém trhu není známa, ale podle indikací ze zahraničí by se mohla pohybovat okolo 30 000 Kč bez DPH.

Motorola V serie bude rozhodně zajímavý kus telefonu. Americká verze dokonce má integrovaný hlasový záznamník a to dokonce pro příchozí telefonické hovory, jež uloží namísto záznamníku u vašeho operátora. Pokud právě přemýšlíte nad novým mobilním telefonem, rozhodně si počkejte, až bude po CeBITu, letos budete moci utratit za zajímavé novinky, jako je právě Motorola V serie, nebo Ericsson T28. Nyní jen záleží na tom, jak odpoví Nokia. Bude se její nový model jmenovat Nokia 7110 nebo 2000 Pro?