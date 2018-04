Motorola V3688 i v jiných barvách (doplněk)

Jakoby toho nebylo málo. Nejenže nás Motorola příjemně naladila na svůj nový telefon V-série, ale nakonec se ukazuje, že nejde zase tak snadno sehnat. Ne kvůli ceně, ale kvůli zoufalému nedostatku. Bohužel. Dokonce i do redakce nám chodí maily, kde se nás ptáte, za kolik peněz jsme schopni sehnat větší počet (byly i tisícové objednávky :) na tento malý zázrak. Tato skutečnost je ovšem kvůli jinému jevu, než, že se v Čr vše objeví s několikaměsíčním zpožděním. Takováto situace se objevila ve všech okoloních zemích a sehnat větší množství telefonů tohoto druhu se přirovnává pomalu k zázraku.

Dovedete si ovšem představit, že firma Motorola bude dodávat i přístroje s jinými covery? Ano. Na obrázku nejsou jentak obarvené telefony, ale velmi elegantně provedené kousky tohoto "manažerského" telefonu. Ovšem máme smutnou zprávu. Dle našich informací se k nám nebudou dodávat tato provedení všechna. Bohužel. Je to škoda, protože si myslím, že díky těmto telefonům (usuzuji tak především díky mailům, které k nám přicházejí od obchodníků) by se ekonomická situace v naší republice mohla trochu zlepšit. Teda jen teoreticky přeci jenom je tato problematika poněkud složitější. Tímto nešikovným obratem jsem chtěl jen říci, že telefon, který se začal prodávat především díky svým vlastnostem, se začne prodávat daleko více a rychleji i pokud dostane spoustu nových kabátků, jako jsou ty na obrázku. Jen musíme upozornit, že kryty nejsou snadno vyměnitelné a tak se prodávají již v určitých barvách a kryty se samostatně prodávat zřejmě nebudou.

A kdy, že se tento skvost u nás dostane na pulty? Tak to je otázka, na kterou chceme odpověď i my. Bohužel přesné datum nevíme. Jediné, co je nám známo je, že nás již prodejci dlouho napínat nebudou. Navíc Motorola by si nenechala ujít velké příležitosti pro prodej před nástupem telefonů, jako jsou Nokia 7110 nebo například poslední novinky od Ericssonu.

Bohužel k nám dorazila zpráva, která mnohé nepotěší. Oficiálně nám bylo oznámeno, že V-série se k nám bude dodávat pouze v černém provedení. Dále se k nám koncem tohoto roku dostanou obě šedá provedení (matné i lesklejší). Modré a zlaté provedení se dle našich informací nebudou vyrábět.