Motorola V360 – nejlevnější MP3 přehrávač s mobilem!

Motorolu můžeme považovat za průkopníka integrace hudebních přehrávačů MP3 do mobilních telefonů. Primát jí sice rozhodně nepatří a to ani u přístrojů pro standard GSM, zde musíme zmínit dávný Siemens SL45, ale v novodobé historii připravila první opravdový hudební mobil, model E398. Ten sice také o něco předběhl dobu, ale v nejbližších dnech se dočká reinkarnace v podobě prvního mobilu s podporou iTunes, modelu Rokr E1 (dříve značeném jako E790).

Jenže Motorola má v kapse další trumf v podobě mobilu s integrovaným MP3 přehrávačem za opravdu velmi výhodnou cenu. Je jím véčko střední třídy V360, které se začne prodávat zhruba v říjnu letošního roku. Cena zatím nebyla přesně stanovena, podle našich informací by ale v žádném případě neměla překročit 5 000 Kč. A to je s ohledem na schopnosti telefonu cena velmi výhodná, z které se konkurentům asi pořádně zatočí hlava.

Nedáme na první dojem

Motorola V360 je na první pohled trochu neohrabané a těžkopádné véčko, větší, než je dnes obvyklé (98 x 49 x 24 mm; 102 gramů). Na druhou stranu ale odpovídá velikosti dobře známých starších modelů V300, V500 a V600, z kterých konstrukčně vychází. Oproti nim již ale má integrovanou anténu. Telefon také není příliš zaoblený a použité materiály více odkazují na střední třídu, kam novinka patří. Ke zpracování ale nemáme žádné vážnější výhrady a povedená je i barevná kombinace světlé a tmavší stříbrné barvy. Barevných variant ale bude na trhu víc.

Na multimédia s velkou pamětí

Překvapení čeká hned při aktivaci telefonu. Kryt baterie, pod kterou se tradičně vkládá karta SIM, se totiž nevysouvá dolu, ale směrem nahoru. Na to se samozřejmě dá zvyknout, navíc při používání MP3 přehrávače bude uživatel kryt baterie odsouvat poměrně často. Skrývá totiž paměťovou kartu Trans Flash, jejíž slot je pod krytem na vrchu telefonu. Karta je ale jen pod krytem, nikoliv pod baterií a tak je umožněna její výměna i za provozu. A to mnoho mobilů zatím neumí.

Dva MP3 přehrávače

Paměťová karta je určena především pro MP3 přehrávač, kterým novinka disponuje dokonce ve dvou podobách. Písničky totiž lze poslouchat jak z přehrávače všech multimediálních souborů, tak přes speciální přehrávač v podobě aplikace Java. V prvním případě nejsou k dispozici téměř žádné nadstandardní funkce, ale přehrávat skladby lze na pozadí, tudíž s možností používat další funkce telefonu. V druhém případě je naopak k dispozici poměrně slušná paleta funkci, ale přehrávač nefunguje na pozadí. V obou případech lze mobil při poslechu zavřít, hudba bude stále hrát, ale přehrávač v tomto režimu ovládat nelze, navíc vnější displej o přehrávání vůbec neinformuje.

A jak to hraje?

Motorola V360 hraje skvěle. S přehledem jí můžeme označit za nejlépe hrající mobil s MP3 přehrávačem, který jsme měli možnost vyzkoušet. Není to tedy tak úplně zásluha samotného přístroje, ale spíš standardně dodávaných sluchátek. Ty jsou opravdu velmi dobré, jedná se o klasické špunty, bohužel s mini Jack konektorem. Zvuk je plný, nechybí výšky a překvapivě ani hluboké tóny. S těmito sluchátky se Motorola V360 bez nejmenších problémů kvalitou reprodukce vyrovná běžným MP3 přehrávačům a k nim dodávaným sluchátkům.

Samozřejmě pokud se bude nová Motorola porovnávat s přístroji, ke kterým se připojí lepší sluchátka, už to tak fantastické s kvalitou reprodukce nebude. Jenže takto většina zákazníků nepostupuje a vystačí si s dodávanými sluchátky. Pomocí redukce lze připojit jakákoliv sluchátka, redukce ale nebude součástí obchodního balení. Ještě dodejme, že hlasitá reprodukce je spíš podprůměrná a je monofonní.

Dva displeje

Telefon má dva displeje. Hlavní je barevný, má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, je aktivní a umí zobrazit 260 000 barev. Displej je stejný jako u modelu V635, takže máme tu čest s jedním z nejlepších displejů na trhu. Vnější displej je monochromatický, má rozlišení 96 x 80 obrazových bodů. To že vnější displej není barevný ale vůbec nevadí. Displej je totiž výborně čitelný na přímém slunci a celkově všechny podstatné informace zobrazí velmi přehledně.

Bluetooth, Java, videorekordér a další

Další výbava telefonu zahrnuje VGA fotoaparát. Při snímání je obraz na displeji perfektní, výsledná kvalita fotografií je ale spíš podprůměrná. K dispozici je i videokamera s maximálním rozlišením nahrávky QCIF, tedy 176 x 144 obrazových bodů a délkou omezenou volnou pamětí přístroje (cca 11 MB) či karty (standardně 128 MB). Nechybí Bluetooth, EDGE, GPRS, telefonní seznam na 1 000 vícepoložkových kontaktů s možností vyhledávání podle více písmen, paměť na 100 SMS a další běžné funkce.

Hodně povedené véčko

Motorola V360 je atraktivní multimediální mobil. Těch je sice dnes na trhu velké množství, žádný ale s takovou výbavou nemíří hned od počátku do nižší střední třídy. Motorola V360 bude stát pod 5 000 Kč, což je velmi příznivá cena a možná se z tohoto modelu stane hit letošního podzimu.

Telefonu lze vyčíst hned několik věcí, většinou těch stejných, které vyčítáme i jiným modelům Motoroly. Nic podstatného to ale není a na podrobné hodnocení si stejně raději počkáme, až budeme mít k dispozici finální verzi telefonu. A to by nemělo trvat dlouho.