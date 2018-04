Motorola V360 - hudba za hubičku. Budete ji chtít?

Konvergence mobilních telefonů a hudebních přehrávačů se na nás valí ze všech stran. Výrobci se předhánějí, kdo představí hudebnější mobil a agentury sypou z rukávu zprávy slibující pohádkové příjmy z hudebně-mobilního průmyslu.

Nejvíce pozornosti vzbudila bez pochyby Motorola, když začala spolupracovat se společností Apple. Někteří uživatelé se pravda nemohli ubránit zklamání, že mýtická Motorola Rokr E1 vypadá nakonec stejně jako výběhový model E398, ale podpora iTunes může pro mnoho z nich přeci jen znamenat pádný argument.

Vzhledem k tomu, že iTunes Music Store se u nás rozběhne nejdříve koncem příštího roku, může nám být Rokr E1 docela ukradený. Než bude mít příležitost ukázat, co umí, odejde nejspíš do mobilního důchodu. Mnohem zajímavější by byl pro řadu uživatelů docela levný telefon s cenou řekněme do pěti tisíc. Telefon, který by měl paměťové karty a dokázal opravdu dobře přehrávat MP3. Tady ho máte.



Motorola V360, hudební Rokr, Sony Ericsson W800i a Nokia N91

Motorola V360 by se měla začít prodávat od října za cenu okolo 5000 korun. Její hudební vlastnosti přitom snesou porovnání se samostatnými přehrávači a i v tabulkovém srovnání s ostatními mobily nevychází vůbec špatně. Kde je háček?

Vzhled – archivní design

Jestli se na novince něco nepovedlo, je to design. Nemůžeme samozřejmě chtít, aby telefon za pět tisíc uměl úplně všechno a ještě krásně vypadal. Kdyby nám ovšem někdo řekl, že máme v ruce dva roky starý model, bez mrknutí bychom mu uvěřili. Použitý design není ani oválný ani hranatý a kombinace dvou odstínů šedé také nikoho ze židle nezvedne.

Rozměry 98 × 49 × 24 milimetrů řadí Motorolu V360 mezi větší véčka. Někteří uživatelé ovšem mohou ocenit rozměrnou klávesnici. Na přední straně najdete černobílý externí displej a těsně nad ním miniaturní čočku VGA fotoaparátu. Po obvodu jsou rozesety tlačítka pro regulaci hlasitosti, aktivaci fotoaparátu nebo hlasového ovládání. V levém spodním rohu se nachází malý 2,5 mm jack na sluchátka. Ideální to není, ale redukci na standardních 3,5 mm už seženete docela snadno.

Chválíme také konektor mini USB, kterým se telefon zároveň dobíjí. Nabíječka do sítě funguje bez problémů, ale přes datový USB kabel se nám Motorola V360 nabíjet nechtěla, což je nepochybně škoda. Na jedno nabití vydrží telefon až 7 hodin hovoru nebo 10 dnů v pohotovosti. S několikahodinovým poslechem MP3 jsme ovšem dokázali baterii vybít za den a kousek.

Na zadní straně je úplně ve spodní části docela netradičně umístěný externí reproduktor. Kryt baterie se vysouvá směrem vzhůru. Nedaleko kloubu najdete (napoprvé s lupou) miniaturní konektor pro paměťové karty Trans Flash. U testovaného vzorku měla kapacitu 128 MB. Není to zdaleka první telefon s touto kartou, ale stejně vás její miniaturní rozměry ohromí. Výrobci je v mobilní světě označují jako semiremovable – můžete je měnit, ale vzhledem k jejich použití a rozměrům to stejně asi moc dělat nebudete.

Po otevření vás potěší praktická klávesnice, která nabízí až příliš mnoho - často zbytečných - tlačítek. Například do menu se dostanete stiskem středové potvrzovací klávesy nebo dalším speciálním tlačítkem na samém vrcholu klávesnice.

Dále zde máme rychlou aktivaci fotoaparátu (připomínáme, že jedna je také na levém boku) a zkratku na t-zones. Červené a zelené sluchátko plní tradiční funkce. Tlačítka se díky značným rozměrům pod palcem nepletou, jen se zdá zbytečné, když tři z nich většinu času vůbec nepoužíváte. Orientaci neprospívá ani skutečnost, že dvojice kontextových tlačítek má prohozené funkce, než jak je tomu u většiny ostatních telefonů. Levým se tak vracíte nebo rušíte volbu a pravým otvíráte nabídku.

Displej a menu

Testovaný vzorek byl upraven pro operátora T-Mobile, a tak je menu standardně laděné do růžova. K dispozici je i několik témat, které dokáží vzhled menu značně pozměnit. Ikonky jsou na dnešní poměry a možnosti displeje velmi jednoduché a dovedeme pochopit, že se někomu příliš nelíbí.

Hlavní displej nabízí rozlišení 176 × 220 pixelů při rozměrech 30 × 38 milimetrů. Jde o aktivní typ se schopností zobrazit až 262 000 barev. I od pohledu je zobrazení velmi kvalitní, a tak je škoda, že menu jeho možnosti příliš nezužitkuje. Vnější monochromatický displej zobrazuje základní informace. Při přehrávání hudby bychom ocenili alespoň název skladby, popř. interpreta.

Hudba – na půl cesty

I když má na první pohled Motorola V360 potenciál stát se doplňkem každého, kdo nechce vyhodit deset tisíc za hudební mobil, k dokonalosti jí v tomto oboru schází hodně. Troufneme si tvrdit, že samotná kvalita přehrávání je na vynikající úrovni. Sluchátka jsou velmi kvalitní a zvuk nepostrádá výrazné basy ani dynamiku. Nedostatky ovšem nacházíme v menu telefonu.

Ke skladbám se můžete dostat dvěma směry. Levou kontextovou klávesou ze základní obrazovky aktivujete aplikaci Digital Audio Player. Ta je Javová, vypadá patřičně cool, ale její spouštění trvá okolo patnácti vteřin. Nelze ji navíc minimalizovat a pracovat při poslechu hudby s telefonem. Přehrávač nabízí jen několik základních funkcí jako tvorbu playlistů, opakování, náhodný výběr a posun mezi skladbami.

Uvnitř telefonu (nebo stiskem doleva v základní obrazovce) najdete v menu Multimedia adresář Zvuky, kde jsou skladby vidět také a můžete je zde přehrávat. Tento přehrávač nabízí jen možnost posunu mezi skladbami a zobrazuje bitrate. Lze jej ovšem pustit na pozadí a pracovat přitom s telefonem. U verze pro T-Mobile najdete v menu také speciální ikonu t-music, která vás zavede k aktuálním informacím ze světa hudby.

Telefonování – slušná paměť, špatné hledání

Telefonní seznam na 1000 čísel by měl stačit každému. Telefon standardně zobrazuje záznamy na displeji velmi neekonomicky - jen tři pod sebe, ale lze přepnout i na praktičtější pohled se sedmi záznamy pod sebou. Motorola V360 zobrazuje paměť telefonu i SIM karty najednou. U každého kontaktu v telefonu může být uloženo více čísel, fotografie a rozsáhlý seznam dalších údajů. Každé číslo navíc doplní odlišný hlasový povel. Pro hlasové vytáčení má V360 vyhrazené speciální tlačítko na pravém boku. Nechybí samozřejmě skupiny volajících ani vyzváněcí profily. Příchozí hovory se ovšem nedají filtrovat, nebo se nám to alespoň nepodařilo v menu nalézt.

Během hovoru je reproduktor příjemně hlasitý a kvalitu zvuku má přijatelnou úroveň. Velmi hlasitý a kvalitní je také externí reproduktor, což oceníte zejména u vyzváněcích melodií ve formátu MP3. Telefonní seznam lze prohledávat dvěma způsoby. Buď telefon okamžitě šacuje seznam podle prvního písmena, nebo můžete zadat několik znaků a jednorázově najít kontakt, který dané sekvenci nejlépe odpovídá. Plynulé prohledávání podle více znaků bohužel nepřipomíná ani jeden z nich.

Zprávy

Do menu zpráv skočíte ze základním obrazovky prostým kliknutím ovládacího kříže doleva. Kromě standardní MMS podporuje novinka také zjednodušené pouze hlasové zprávy a v nabídce nechybí ani e-mailový klient s podporou příloh. Pro rychlejší zadávání slouží slovník iTap. Klávesnice je přeci jen malinko tužší a někdy se při stisku tlačítka ozve i slabé zavrzání spodního krytu baterie. Za vychytávku považujeme automatické mazání zpráv starších několika dnů (podle nastavení) nebo možnost libovolného řazení položek v menu zpráv. Téměř nejnavštěvovanější část telefonu si tak může každý přizpůsobit podle svého.

Stovka přijatých SMS bude většině uživatelů stačit. Na displej se vejde úctyhodných osm řádků textu, ale je škoda, že telefon neumí font také zvětšit. Chválíme řešení více příjemců. Před každým kontaktem stačí zafajfkovat políčko a dát odeslat – je jedno, jestli zprávu posíláte na jedno číslo nebo celé rodině. Pro každou textovku se nepochopitelně musí doručenky aktivovat zvášť.

Organizace, data a to ostatní

Líbí se nám opravdu přehledný kalendář, který maximálně využívá možnosti displeje. Nechybí ani týdenní pohled a i přidávání záznamů je rychlé. Škoda jen, že si telefon nepamatuje posledně nastavené údaje jako například upozornění deset minut předem, délka trvání nebo opakování. Budíků si můžete nastavit hned několik, žádný ovšem nezvládne opakování např. ve stejný den.

Z datových funkcí se může V360 pochlubit GPRS i EDGE třídy 10 (4+2). Pro spojení s počítačem je zde Bluetooth nebo datový kabel. Bluetooth pracuje bez problémů. Testovaný vzorek se ovšem nedokázal během datového spojení dobíjet přes USB kabel, což může představovat značnou nevýhodu. Při delším pobytu na internetu totiž baterii vybijete a jiný konektor pro připojení nabíječky už telefon nemá. Nedokážeme odpustit animaci, která u operátorské verze doprovází každé spuštění WAPu. Z pravé strany sekaně připluje na displej logo t-zones a teprve po několika vteřinách se začnou načítat stránky. Verze pro volný prodej má úvodní animaci o poznání kratší.

Radost nám udělaly hry. Skvěle zpracovaná je variace na hvězdnou střílečku Xenon, tentokrát pod názvem Rebels. S trochou tréninku se pobavíte i u pařby Crazy ve stylu legendárních Wormsů. Asistent do posilovny se proslavil už u Nokie 5140. V lepším grafickém kabátu, ale zhruba stejně komický, jej najdete i tady. Fotoaparát si poradí jen s rozlišením VGA a i nabídka funkcí je minimální – 4× digitální zoom a několik úrovní jasu. Poradí si také s videoklipy.

Sečteno podtrženo

Proč ho koupit? kvalita MP3

paměťové karty

výkon

cena Proč ho nekoupit? design

menu Kdy? Říjen 2005 Za kolik? 4990 Kč včetně DPH

Levný telefon - klidně s jednoduchou výbavou, ale velkou pamětí na MP3, si své zájemce určitě najde. Motorola V360 má v tomto směru ambice uspokojit přání mnoha uživatelů, protože její výbava je navíc velmi nadstandardní.

Jde ovšem o řešení tak trochu na půl cesty. Telefon sice přehrává MP3 opravdu kvalitně, ale výrobce, jako by se zalekl levného všeuměla, neopatřil novinku kvalitním softwarem pro jejich obsluhu. K dispozici je buď Javová aplikace, která se dlouho spouští, nebo rozhraní pro pouštění melodií s možností skrytí na pozadí.

Pokud ovšem oželíte nějaký ten komfort, Motorola V360 za úvahu stojí. Nemá totiž smysl pátrat v paměti, kdy dorazil na náš trh podobně vybavený mobil v této cenové kategorii. Nikdy. Budete jej chtít?