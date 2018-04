Motorola V300 - za málo peněz hodně muziky (recenze)

Multimediální telefony přestávají být výsadou high-end kategorie a cen nad deset tisíc korun. Velká část novinek, které přijdou na trh před koncem letošního roku splňuje kritéria multimediálního telefonu - mají fotoaparát, podporují MMS a zábavu si s nimi užijete i u vyzváněcích melodií a Java her. Díky stále klesajícím cenám mobilních telefonů i multimediální mobily míří hluboko pod desetitisícovou hranici. Jedním z prvních telefonů splňujících všechny výše uvedená kritéria je Motorola V300. Komu by se tento model nelíbil, má výrobce v zásobě další příbuzné modely. Luxusní véčko V600 a pětistovkovou řadu, která je mezi modely V300 a V600. Do této řady bude patřit volně prodejný model V500, V525 určený pro Vodafone a V550 pro Orange (všechny tři modely se liší jen kosmeticky). Dnes testovaná Motorola je určena pro T-Mobile a v této chvíli není jasné, jestli se objeví i ve volném prodeji (pravděpodobně nikoliv). U T-Mobile je ale V300 neblokovaná, takže jí můžete používat i s kartou jiného operátora.

V přípravě má Motorola i jeden klasicky koncipovaný model vycházející z véček V300 až V600. Jedná se o model E390, o kterém se ale zatím příliš nemluví. Naopak model E365 by se prodávat měl i v Evropě, v Asii je v prodeji již od konce léta.

Víc než důstojná náhrada za T720

Motorola V300 v nabídce výrobce nahrazuje model T720(i) a nejedná se jen o kosmetické vylepšení. Novinka je oproti předchozímu modelu vpředu ne o jednu ale spíš o dvě generace. S modelem V300 konečně dostává nové menu telefonů Motorola (od modelů V60 a V66) finální podobu a je málo co mu vytknout. Motorola T720, která ve své multimediální verzi T720i (T722i), byla prvním telefonem značky s podporou MMS. V jejím případě se ale jednalo o úpravu telefonu, který pro multimédia původně určen nebyl. Novinka je ve všech směrech minimálně o třídu lepší, je rychlejší, má větší paměť, lépe se ovládá a hlavně má výrazně lepší displej.

Modrý nebo červený

V300 je kompaktní véčko v dvoubarevném provedení. Buď v modrostříbné kombinaci, jako testovaný telefon, nebo v červenostříbrné kombinaci. V našem případě byl modrý kryt baterie a přední panel telefonu, vyjma okraje vnějšího displeje a zrcátka u objektivu fotoaparátu. Telefon je vyroben z plastu, kovový kryt bude mít až top model V600. Použitý plast je ale kvalitní a celkové zpracování telefonu je perfektní, nad běžným standardem u telefonů této značky. Kloub nemá žádnou vůli a ani kryt baterie nemá chuť cestovat.

Rozměry telefonu jsou 89 x 49 x 25 mm a hmotnost je 110 gramů. Telefon je o trochu větší, než většina multimediálních véček na našem trhu, opticky ale působí kompaktnějším dojmem. Za to telefon vděčí atraktivní barevné kombinaci, která jej zeštíhluje. Mezi nejmenší véčka rozhodně nepatří, ale když jej porovnáte s jinými véčky, zase tak velký není. Spíš oněch 110 gramů by mohl výrobce o něco srazit. Modrý plast na telefonu má speciální povrchovou úpravu, je jakoby gumový. Telefon tak v ruce neklouže a ani na něm nejsou vidět otisky prstů.

Netradiční klávesnice

Otevřený telefon má ve spodní části rozměrnou klávesnici, kde především alfanumerická tlačítka mají netradiční tvar, kdy se kombinují kulaté s oválnými klávesami. Funkční klávesy tvoří jeden blok a dominuje jim ovládací kříž s potvrzovací klávesou uprostřed. To je jedna z inovací, u telefonů značky Motorola zatím nepoužitá. Funkční klávesy a ovládací kříž mají dobré mechanické vlastnosti a přesný stisk. Alfanumerické klávesy jsou poněkud utopené, přesto je hodnotíme mnohem lépe, než u předchozí Motoroly T720(i).

Díky kvalitní klávesnici je ovládání telefonu velmi pohodlné. Při psaní SMS si možná postesknete, že klávesy jsou poměrně malé, místa na větší je dost a dost, což potvrzuje třeba model V600, který má klávesy "velkoplošné" při téměř stejné velikosti telefonu. Po mechanické stránce ale nelze klávesnici V300 nic podstatného vytknout.

Modrá je dobrá

Motorola V300 má dva displeje, vnější je monochromatický, inverzní a jasně modře podsvícený. Díky tomu je skvěle čitelný, i když ne největší. Jeho rozlišení je 96 x 32 obrazových bodů a jedná se v současné chvíli asi o lepší volbu, než by byl displej barevný. Ten má smysl jen v případě použití TFT nebo OLED varianty a i v těchto případech jsme zatím neviděli telefon, který by ukazoval údaje neustále.

Nejlepší displej na trhu

Mnohem zajímavější než vnější displej, je ten vnitřní. Že je o několik tříd lepší, než u předchozího modelu T720(i) jsme již uvedli, ale on je o třídu lepší, i než jakýkoliv jiný barevný displej u mobilního telefonu na našem trhu. Zcela jednoznačně se jedná o nejlepší současný barevný displej a konkurovat mu nemohou ani displeje jihokorejských titánů Samsungu a LG. Snad jedině displej nového Sharpu GX20 má ještě větší rozlišení, ten se ale u nás neprodává a přímo jsme jej s V300 porovnat nemohli. Hlavní displej Motoroly V300 je aktivní (TFT), umí zobrazit 65 000 barev a má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. To je jeho hlavní devíza, na úhlopříčce 47 milimetrů je toto rozlišení velmi vysoké, chytré telefony s OS Microsoft mají stejné rozlišení, ale jejich displej má úhlopříčku o osm milimetrů větší. Motorola V300 tak poskytuje extrémně jasný a ostrý obraz.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde si můžete prohlédnou 60 detailních fotografií displeje nové Motoroly a porovnat jí s jinými véčky na trhu.

U většiny položek menu si tak můžete užívat tapet, které jsou poloprůhledné a vedle nich je vidět ještě text menu o položku níž. Na displej se vejde až osm řádků textu a k dispozici je jen jedna velikost fontu. Na displeji vyniknou i fotografie pořízené vestavěným fotoaparátem. V plném rozlišení na displeji počítače to již tak slavné není. Můžete to sami posoudit v druhé části článku. Jedinou vadou na kráse, je podsvícení displeje, které je příliš krátké, maximálně dvacetisekundové.

Ovládání: vše dle vašeho přání

Díky nové koncepci ovládacího kříže, s potvrzovacím tlačítkem uprostřed, se ovládání telefonu velmi zjednodušilo. Pro vstup do menu stačí stisknout právě jen toto potvrzovací tlačítko, popřípadě speciální tlačítko menu, které je mezi kontextovými klávesami. To budete potřebovat pro zobrazení nabídky jednotlivých položek menu. Pokud k některé funkci je k dispozici další menu, ikona na displeji vás na tuto nabídku upozorní. Hned po zapnutí telefonu budete dotázáni, jestli si přejete telefon upravit dle vlastních požadavků. Můžete samozřejmě volit barevná schémata menu, tapety displejů, můžete si ale libovolně nastavit položky hlavního menu, vytvořit klávesové zkratky pro směry ovládacího kříže a přiřadit funkce oběma kontextovým klávesám. K jednoduchému ovládání přispívá i možnost přiřazení funkcí k alfanumerickým klávesám a hlasové vytáčení.

Díky kvalitní klávesnici je ovládání telefonu velmi pohodlné. Při psaní SMS si možná postesknete, že klávesy jsou poměrně malé, místa na větší je dost a dost, což potvrzuje třeba model V600, který má klávesy "velkoplošné" při téměř stejné velikosti telefonu. Po mechanické stránce ale nelze klávesnici V300 nic podstatného vytknout. Na strukturu menu je nutné si chvíli zvykat, hlavně pokud jste s žádnou z novějších Motorol neměli tu čest. Pokud si ale telefon nastavíte podle svých potřeb, budete spokojeni.

Textovkový maniak

Novou Motorolu V300 si jistě zamilují všichni, kdo rádi píší. Telefon podporuje snad všechny známé způsoby textových zpráv. Od SMS, EMS a MMS, přes e-mailový klient, až po Instant Messaging. Telefon si poradí i z obrázkovými zprávami formátu Smart Messaging od Nokie. Editor zpráv nabízí český prediktivní slovník iTap (obdoba T9), který je oproti předchozím verzím vylepšený. Text je možné kopírovat a opětovně vkládat, podobně jako u některých telefonů Panasonic. Délka jedné SMS je omezena na 450 znaků a telefon při psaní znaky odečítá. Velikost paměti na zprávy neznáme, telefon neukazuje exaktní čísla, jen indikátor zaplnění paměti.

Pro pohodlnou práci telefon nabízí několik zajímavých vylepšení. Při psaní zpráv můžete nastavit primární a sekundární slovník, mezi kterými pak rychle přepínáte. Telefon má i slušného pamatováka. Když po několikáté píšete třeba e-mailovou adresu, tak telefon bvám automaticky nabídne její doplnění. Motorola V300 také podporuje doručenky a to klasického formátu: přijde potvrzovací zpráva, kterou můžete hned smazat, nebo ji uložit. Telefon nabízí i automatické mazání zpráv.

Při psaní e-mailů můžete vkládat přílohy, telefon je umí i přijmout. To ale platí jen u obrázků a melodií a zvukových záznamů, ve formátech podporovaných telefonem. Maximální velikost zprávy je 65 KB. Z protokolů telefon podporuje POP3 a IMAP4. Nastavení je velmi detailní, jen pojmenování jednotlivých parametrů je v české verzi poněkud matoucí. Motorola V300 nabízí automatický podpis, kopírovat text, nebo vložit kontakt. Ten lze vložit nejenom z telefonního seznamu, ale i ze seznamu přijatých a volaných hovorů.

V případě MMS nabízí Motorola V300 několik vcelku povedených vzorových zpráv, umožňuje vkládat několik obrázků, maximální velikost zprávy je omezena na 99 KB. Další možnosti jsou stejné jako u e-mailu, vkládat můžete melodie a zvukové záznamy.

Obrázek ke kontaktu

Telefonní seznam nové Motoroly je vícepoložkový. Zobrazit jej můžete v dvou variantách zobrazení a můžete si zvolit, jestli chcete vidět všechny kontakty u každého jména, nebo jen kontakty hlavní. Seznam můžete třídit podle několika kritérií, jako je jméno, skupina, položky rychlého vytáčení a tak dále. Kopírování není žádný problém (všechny, nebo jednotlivě) a ke každému kontaktu můžete přiřadit vlastnoručně pořízenou fotografii (je nutné ji pořídit předem, z menu telefonního seznamu to není možné). Do paměti telefonu se celkem vejde 1 000 záznamů. Nevýhodou je možnost hledat v seznamu jen podle prvního písmene, což především ve variantě zobrazení všech záznamů u každého jména představuje velmi zdlouhavé listování. Zde by se Motorola ještě mohla zlepšit.

Vyzváněcí melodie jsou také silnou stránkou nové Motoroly. Vedle obyčejných telefon nabízí i polyfonní a další si do něj můžete nahrát. Podporované jsou i formáty MIDI a dokonce MP3, takže telefon vám pak přehraje i část celé písničky. V případě MP3 záleží na datovém toku skladby, jak dlouhou část písničky do telefonu nahrajete. Pro pohodlné nahrávání je vhodný komunikační softwatre PhoneTools, který se ale s telefonem nedodává. K reprodukci vyzváněcích melodií slouží u V300 samostatný reproduktor na zadní straně telefonu. Je velmi hlasitý, ale při maximálním nastavení trochu rezonuje.

Pro hudebně nadané je v telefonu i speciální mixážní program MotoMixer. Výsledek záleží jen na vašem nadání.

Fotografujeme

Motorola V300 je vybavena integrovaným fotoaparátem. Ten nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, tedy VGA. Má čtyřnásobný digitální zoom ve dvou krocích, jedná se ale jen o výřez. Můžete nastavovat jas a expozici. První přímo v menu fotoaparátu, druhé v nastavení. Telefon nabízí i několik korekcí bílé a samospoušť. Obrázky můžete ukládat do libovolně pojmenovaných složek a v telefonu je na ně celkem 5 MB paměti. O tu se ale fotografie dělí i s melodiemi, MMS a Java aplikacemi. Kvalita fotoaparátu je průměrná, tak se alespoň jeví obraz po nahrání do počítače. Na displeji telefonu fotografie vypadá perfektně a o to jde především. Pokud výslednou fotografii v počítači upravíte (doostříte), pro běžné použití bude její kvalita dostatečná. V porovnání s konkurencí patří Motorola k průměru. U testovaného vzorku byl obraz v pravé části deformován.

V druhé části článku si můžete prohlédnout fotografie pořízené telefonem.

Do počítače dostanete fotografie buď pomocí e-mailu či MMS (limit 65 nebo 99 KB) a nebo budete muset sáhnout do peněženky a zakoupit komunikační software PhoneTools.

Data, Wap a připojení k počítači

Motorola V300 nemá ani infraport ani Bluetooth. Na první výrobce rezignoval a nenabízí infraport v žádném aktuálním modelu. Bluetooth pak budou mít vyšší modely V500 a V600. S počítačem tak můžete spojit telefon jen pomocí USB kabelu (je stejný, jako pro T720). Potřebovat ale budete ještě komunikační software PhoneTools. Ten ale není zadarmo a s telefonem se nedodává. To je škoda a hlavně, dnes již poněkud neobvyklé. Většina výrobců nabízí komunikační software zdarma. V případě Motoroly si jej budete muset koupit. Cenu v ČR zatím neznáme, v zahraničí stojí zhruba 60 USD v balíčku s USB kabelem. Software je ale povedený a nabízí opravdu širokou paletu funkcí. Několik obrázků z něj najdete v druhé části článku.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete obrázky z komunikačního softwaru PhoneTools.

Motorola V300 má GPRS třídy 10, tedy v konfiguraci 4+2 timesloty (maximálně však 5 timeslotů najednou). GPRS lze použít jak pro Wap, MMS nebo e-mail, tak pro datové přenosy. E-mailový klient je ve verzi 2.0. Díky displeji je wapování pohodlné a přehledné, jinak prohlížeč nabízí standardní funkce včetně záložek a pamatování poslední adresy. Fotografie najdete v druhé části recenze.

Umí toho mnohem víc

Motorola V300, jako jeden z prvních mobilů vůbec, podporuje Javu ve verzi MIDP 2.0. To má své výhody. Pokud chcete přerušit hraní hry, stačí zmačknout červenou klávesu a můžete s telefonem dělat cokoliv jiného. Hra přitom není ztracena. Je přerušená a můžete se přesně do stejného místa vrátit. Pro úplné ukončení můsíte zvolit konkrétní volbu. V telefonu jsou předinstalovány dvě hry: Stuntman a Monopoly. V první si můžete zahrát na automobilového kaskadéra, v druhé si zahrát oblíbené Monopoly - předělávku klasické stolní hry.

Z dalších funkcí se sluší připomenout budík, který se konečně umí probudit i z vypnutého telefonu. V tomto směru drží V300 v rámci značky prvenství, dříve to uměly jen některé převzaté modely od asijských výrobců. Hlasový zápisník pojme nahrávky do celkové délky jedné minuty. Telefon nabízí i slušně propracovaný kalendář s týdenním (dny po hodinách) a měsíčním náhledem (k dispozici automatické mazání). Samozřejmostí je pak kalkulačka s pamětí a výpočtem procent.

Stojí za pozornost

Nová Motorola V300 je atraktivní telefon s bohatou výbavou, u kterého je asi největším nedostatkem jen absence infraportu, nebo Bluetooth. To budou nabízet další modely výrobce, V300 je z celé řady multimediálních véček nejjednodušším a nejlevnějším modelem. Jako nedotovaná stojí V300 okolo 9 999 Kč, dotovaná v síti T-Mobile necelou polovinu této sumy (4 999 Kč bez aktivačního poplatku - vše s DPH). Telefon má nejlepší displej na trhu, vylepšené ovládání a širokou paletu textové komunikace. Fotoaparát nabízí standardní funkce a velmi kvalitní jsou i polyfonní melodie včetně možnosti použít MP3 skladby. Doporučujeme investici do komunikačního softwaru a USB kabelu, pak si totiž můžete s telefonem opravdu užít. Škoda, že výrobce kabel a software nedodává přímo, dnes to je již skoro standard (alespoň v případě softwaru).

Telefony, jako je Motorola V300, mohou přesvědčit mnoho zákazníků, že nyní je ten pravý čas na výměnu telefonu. Za rozumnou cenu dostanou solidní zboží, které toho bude umět mnohem více, než jejich dva tři roky staré telefony.