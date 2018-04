Motorola V300 a V500 - první fotografie

Motorola svůj model V300 anoncuje již od začátku roku, kdy představila většinu svých letošních novinek. Do této chvíle ale tento telefon veřejnosti neukázala, k dispozici byly jen obrázky vyššího modelu V600 a dvojice asijských véček V290 a V295. Modelu V300 je asi nejblíže model V295, který má také integrovaný fotoaparát. Podle dostupných informací a obrázků, má ale V300 fotoaparát na předním krytu, naopak V295 na zadním krytu přístroje.

První oficiální obrázky nové Motoroly V300. Design telefonu odpovídá dříve představenému modelu V295 pro asijské trhy. Telefon by se měl dodávat v několika barevných provedeních, zobrazené modré mu docela sluší. Zajímavý je i tvar tlačítek alfanumerické klávesnice.

Sourozenec pro každého

Motorola V500 (některé zdroje uvádějí i označení V303) není úplně nový model, jedná se o variantu modelu V300. Ten je určen výhradně pro operátory ze skupiny T-Mobile, naopak V500 bude i ve volném prodeji, popřípadě v nabídce jiných operátorů. Výbava obou telefonů by měla být stejná, lišit se budou designem předního a zadního krytu a také tvarem klávesnice. Aby těch příbuzných modelů nebylo málo, představila na letošním CeBITu Motorola i třetího sourozence, model E390. Ten by měl mít opět stejnou výbavu, jako model V300, má ale klasickou koncepci - nejedná se o véčko.

Obrázky zveřejněné ruským serverem Mobile-review.com. Telefony mají ostřejší špičku antény, než na zbylých obrázcích a u modelu V500 je jiná klávesnice. Model V300 s touto anténou je velmi podobný již představenému modelu V295, ten ale má fotoaparát na zadní straně.

Na trhu po prázdninách

V této chvíli se ani jedna z výše uvedených nových Motorol neprodává. Nejblíže k uvedení na trh by měl mít model V300 a jeho asijská varianta V295. Zahájení prodeje se plánuje na konec prázdnin, očekávejme tedy září letošního roku. O něco později se objeví modely V500 a E390, před koncem roku se pak dostane i na top model V600. Tyto termíny ale zatím musíme brát s rezervou, výrobce je oficiálně nezveřejnil.

U modelu V500 se nám zatím nepodařilo získat oficiální obrázek předního krytu telefonu. Lze předpokládat, že se nebude výrazně lišit od varianty z předchozí sadě fotografií. Klávesnice má jiný tvar tlačítek, než model V300 a také jiný, než na výše zmíněných fotografiích ze serveru Mobile-review.com.

Výbava zatím s otazníky

Podobně složité je to s přesnou výbavou všech modelů. I zde výrobce přesné údaje zatím nezveřejnil a údaje z dostupných zdrojů se mírně liší. V každém případě je jasné, že všechny modely budou mít TFT barevný displej s podporou 65 000 barev, snad s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, což by bylo poměrně hodně. Naopak nevíme přesné rozměry a hmotnost ani u jednoho modelu. Ve výbavě telefonů by nemělo chybět GPRS, Java, integrovaný fotoaparát, je možné, že některý z modelů bude stejně jako V600 čtyřpásmový (800/900/1800/1900 MHz GSM) a podle dostupných informací by měla mít vnitřní paměť kapacitu 6 MB. Všechny příbuzné modely budou podporovat i množství formátů obrázků a melodií, jako jsou: GIF, WBMP, H.263, JPEG, PNG, MPEG-4 pro obrázky a iMelody, MIDI, MP3, MP4, WAV pro melodie. Na přesné údaje si budeme muset ještě chvíli počkat, podle našich informací by to již nemělo dlouho trvat a výrobce model V300 představí oficiálně. Zatím se můžete podívat na první obrázky V300 a V500.