Motorola V3 RAZR – extravagantní kult pro bohaté

Motorola kultovní a luxusní mobily umí. Pamětníci jistě vzpomenou první „véčko“ s označením StarTac, které se ve své době prodávalo za násobek cen jiných mobilů. Přesto byl o tento první rozvírací mobil velký zájem. Následně Motorola uvedla na trh první véčko na světě, v podobě jak si véčka představujeme dnes. Jednalo se o model V3688 a opět se jednalo o drahý a přesto velmi úspěšný mobil.

To už se nedá říct o modelu V70, prvním vytáčecím telefonu na světě. Konstrukce se tolik neujala a příliš úspěšný není ani podobně koncipovaný model V80, který je velmi extravagantní. U dalšího luxusního modelu tedy Motorola sáhla opět po véčkové konstrukci a připravila model V3 Razr. Již při představení zbudil velkou pozornost a překvapivě téměř nikomu nevadilo, že se bude jednat o velmi drahý telefon.

Vzhled – tenký jako papír

Běžný mobil klasické koncepce má dnes v průměru tloušťku zhruba 18 milimetrů, spíš víc. Véčka jsou díky své konstrukci většinou ještě tlustší, běžně mají okolo 20 až 25 milimetrů. To platí o telefonech většiny výrobců, jiných modelů Motoroly nevyjímaje. Na trhu je jen pár extrémně tenkých klasicky koncipovaných mobilů, příkladem budiž připravovaný Samsung X610, který má v pase jen 12 milimetrů. To je ale klasicky koncipovaný mobil. Motorola V3 je ale véčko a přitom má tloušťku jen 14 milimetrů a to po celé délce telefonu, vpředu se ještě mírně ztenčuje. Telefon je tak stejně silný, jako spodní polovina jiných véček na trhu.

Jak je telefon extrémně tenký, tak je nadprůměrně široký. Na šířku má 54 milimetrů, většina mobilů je o centimetr užší. Telefon je zhruba stejně velký jako platební karta, jen je o trochu delší. Tvar telefonu byl takto zvolen záměrně, bude perfektně pasovat do náprsní kapsičky manažerů a pro ně je určen především.

Design telefonu je decentní s důrazem na detail. Potěší proto pohled na boční klávesy, kloub a především na klávesnici. Ta je lahůdkou sama o sobě. Je vyleptána z kovu, je úplně plochá a skvěle modře podsvícená. Její ergonomie je perfektní, jednotlivé klávesy jsou odděleny pryžovými pásky a jsou přímo královsky velké.

Celá horní část telefonu je kovová, přesto je hmotnost telefonu solidních 98 gramů. Spodní část včetně zadku telefonu je plastová. Zadní stran je minimalistická, je na ní jen logo výrobce a mřížka reproduktoru ve spodní části.

Design a zpracování telefonu si zaslouží jedničku. Telefon se sice nebude líbit každému, design ale není nikterak kontroverzní. Je nápadný, ale elegantní. Výtku máme jen k plochám okolo obou displejů. Snadno na nich zůstávají otisky prstů. Cenu telefonu připomíná i luxusní hliníková krabice, v které se dodává.

Displej – špičková kvalita

Motorola V3 má oba displeje barevné. To je jeden z hlavních rozdílů oproti jiným véčkům výrobce, další výbava je totiž skoro stejná.

Vnější displej umí zobrazit 4 096 barev, je pasivní a má rozlišení 96 x 80 obrazových bodů. Displej je poměrně malý, v černé ploše okolo něj se tak trochu ztrácí, jeho úhlopříčka je přibližně 25 milimetrů. Displej ale lze použít i jako hledáček fotoaparátu, umí zobrazit stejnou tapetu jako displej hlavní a především jej lze použít pro zobrazení fotografie volajícího.

Motorola V3 RAZR. Ve druhé části recenze si můžete prohlédnout fotogalerii displejů.

Hlavní displej je špičkový. Má stejné rozlišení jako modely V300, V500 a V600 – tedy 176 x 220 obrazových bodů. Je ale větší, jeho úhlopříčka je přibližně 58 milimetrů. Displej by měl umět zobrazit 260 000 barev, na první pohled to ale poznat nelze. Displej je samozřejmě aktivní a má velmi jemný rastr. Lze jej směle zařadit mezi nejlepší displeje, které mobily pro GSM nabízí.

Displej lze vylepšit tapetou, která se ve zmenšené podobě zobrazí i na displeji vnějším. Hlavní displej pak může mít i spořič, jeho použití u véčka je ale poněkud diskutabilní. Na displej se vejde 8 řádků textu a další tři stavové řádky. Dík rozměrům displeje je font přiměřeně veliký a dobře čitelný.

Baterie – jen průměrná výdrž

Díky šířce přístroje je baterie v telefonu umístěná na šířku. Kapacita baterie je 680 mAh a podle výrobce by s ní měl telefon vydržet na příjmu až 12 dnů. To je ale jen zbožné přání, v praxi bude nutné nabíjet přibližně každý druhý až třetí den, to podle toho, kolik budete s telefonem volat, nebo využívat jeho funkce.

Telefon nemá konektor pro nabíječku, on nemá ani konektor pro HF sadu, jen mini USB konektor. Ten slouží jak pro připojení telefonu k počítači, tak pro nabíjení.

Ovládání – podle tradic značky

Systém ovládání telefonu je stejný, jako u dalších aktuálních modelů Motoroly. Jako hlavní ovládací prvky slouží čtyřsměrný kříž s potvrzovací klávesou uprostřed a trojice kontextových kláves. Prostřední kontextová klávesa slouží pro vstup do menu, případně k dalším možnostem u některých funkcí telefonu. Klávesa je funkční, pokud nad ní na displeji svítí charakteristický znak čtyř vodorovných čárek. Levá kontextová klávesa slouží většinou pro zrušení volby, pravá pro potvrzení. I tato Motorola tak má tyto klávesy obráceně, než většina ostatních mobilů na trhu. Zelené tlačítko pro volání ale již je tradičně vlevo, červené vpravo.

Do menu lze vstoupit pomocí prostředního potvrzovacího tlačítka uprostřed kurzorového kříže, případně pomocí prostřední kontextové klávesy. Vedle hlavní klávesnice má Motorola V3 ještě tlačítka na obou bocích horní části telefonu. To u zavřeného přístroje ovládání nevadí, u otevřeného jsou ale tlačítka příliš vysoko. Na levé straně je dvojitá klávesa pro regulaci hlasitosti, případně jí lze ovládat profily a listovat pomocí ní v seznamech zmeškaných hovorů. Dvojklávesu doplňuje pod ní umístěné chytré tlačítko, které může sloužit jako spoušť fotoaparátu, případně třeba jako potvrzovací klávesa při výběru profilu. Na pravém boku je pak klávesa pro aktivaci hlasového vytáčení a pro hlasový zápisník.

Menu má standardní podobu, nikterak se neliší třeba od menu u modelů V300, V500, nebo V600. Hlavní menu je ikonové, případně může mít podobu seznamu. Rozvržení položek lze nastavit a to i v některých hlouběji zanořených menu. Ta jsou většinou jen textová a vertikálně řazená. U mnoha položek je k dispozici další menu s volbami, které se skrývá pod prostřední kontextovou klávesou. Telefon nabízí několik grafických témat. Některé varianty jsou docela povedené.

Porovnání s Motorolou V300.

Telefonování – výborný hlasitý odposlech

Motorola V3 má telefonní seznam na 1000 vícepoložkových kontaktů. Ke každému jménu lze přiřadit několik informací včetně e-mailové adresy nebo fotografie. Seznamem pak lze procházet právě s náhledem fotografie u každého kontaktu, nebo jen prostým seznamem kontaktů. Druhá varianta je rychlejší a praktičtější. V menu seznamu ale na uživatele čeká několik záludností. Tou první je možnost zobrazení všech kontaktů pod jedním jménem. Pak může seznam nabobtnat do obrovských rozměrů a když se k tomu připočte možnost vyhledávání jen podle prvního písmene, stane se seznam nepoužitelným. Telefon navíc pracuje zároveň s pamětí přístroje a s pamětí na SIM.

Zlepšení lze v tomto směru očekávat až od příštího roku, první Motorolou, která umí vyhledávat podle více znaků je 3G model E1000, který má jinak menu stejně koncipované. Bohužel ani u tohoto modelu se Motorola neoprostila od zobrazování volné paměti podle velmi nepřesného měřiče zobrazujícího procenta a ne konkrétní číselné údaje. Telefon má hlasové ovládání a fotografie přiřazená kontaktu se zobrazuje na obou displejích.

Naopak pochvalu zaslouží hlasitý odposlech. Je velmi kvalitní, zvuk je čistý a jasný a také dostatečně hlasitý. To platí jak pro reproduktor v telefonu, tak pro citlivost mikrofonu. I protistrana slyší velmi dobře, odposlech lze použít i v jedoucím autě. Bezproblémové je i telefonování s mobilem u obličeje. I v tomto případě je zvuk čistý a dostatečně hlasitý.

Porovnání s Motorolou V80.

Na příchozí hovor dokáže Motorola upozornit vyzváněcí melodií ve formátu MP3, použít tedy lze téměř jakýkoliv zvuk. Kvalitní jsou i MIDI melodie uložené v telefonu. Na své si přijdou i zákazníci dávající přednost tradičním vyzváněcím tónům. S melodií lze kombinovat i s vibracemi, případně může telefon jen vibrovat. V přístroji je i aplikace MotoMixer pro tvorbu vlastních melodií.

SMS, MMS a e-mail – ta diakritika

Jak se již u nových modelů Motorola stalo tradicí, telefon používá u českého prediktivního slovníku diakritiku. Slovník se jmenuje iTap a má poněkud odlišné ovládání, než známější slovník T9. Při zadávání slova, který slovník nezná, se postupuje znak po znaku a potvrzují se varianty nabízené na displeji. Je to hodně zdlouhavé a nepohodlné. Když slovník potřebná slova naučíte, je psaní mnohem snazší, slovník je umí doplňovat již po napsání několika znaků. Slovník lze takto využít i při zadávání e-mailových adres a dalších záznamů v telefonu. Jelikož toho slovník sám o sobě moc neumí, lze jej mnoho slov naučit i bez diakritiky, případně téměř vždy lze při postupném výběru slova najít i variantu bez háčků a čárek. Jinak totiž telefon správy odesílá s diakritikou.

V nabídce jsou doručenky a těsně před odesláním zprávy lze zjistit, kolik zpráv telefon odešle. Při psaní telefon odpočítává znaky, počet již napsaných zpráv ale nezobrazuje. Telefon má paměť asi na 50 příchozích zpráv. Jak je ale u Motoroly v poslední době obvyklé, vše záleží na verzi firmwaru a dalším nastavení od výrobce.

Editor MMS je přehledný. Do zprávy lze vložit obrázek, fotografii, zvukový záznam, video a také třeba kontakt z telefonního seznamu. Přímo z editoru lze nahrát jen hlasovou poznámku, fotoaparát není dostupný. Jedna zpráva může mít více stránek, celková velikost může být zhruba 65 KB.

Porovnání s Motorolou V547.

Telefon má i vestavěný e-mailový klient. Ten má poměrně širokou škálu nastavení a podporuje protokoly POP3, SMTP a IMAP4. Lze použít i zabezpečené připojení SSL. Maximální velikost zprávy je 99 KB, což odpovídá zhruba 3 000 znaků. Lze ukládat přílohy, ale jen ty, co telefon podporuje. Obrázky lze posílat a přijímat bez problémů. Telefon rovnou stahuje celé zprávy a moc si nerozumí s českou diakritikou.

Porovnání se Siemensem SL65.

Připojení k počítači

Stejně jako Motoroly V600 a V500 nabízí i novinka Bluetooth. To lze využít jak pro připojení telefonu k počítači, tak pro handsfree. Stylová modrá ikonka Bluetooth svítí při jeho aktivaci nad vnějším displejem telefonu. K počítači lze telefon připojit i pomocí kabelu USB, na straně telefonu se standardní mini koncovkou. GPRS je třídy 10 a lze jej použít jak pro Wap, tak pro datové přenosy. Nastavení v telefonu je velmi detailní, je proto jednodušší využít nastavení pomocí SMS, které nabízí na svých stránkách výrobce.

Porovnání se Samsungem SGH-E600.

Motorola tradičně nedodává ke svým modelům synchronizační software. Ten si budete muset zakoupit zvlášť a jmenuje se PhoneTools. Jak program vypadá, popisujeme v tomto článku. Je to dobrý software, ale bude vás stát zhruba 600 Kč. Za to si Motorola rozhodně pochvalu nezaslouží, konkurence nabízí software zdarma.

Další funkce – fotoaparát, zábava a práce

Motorola V3 RAZR. Ve druhé části recenze si můžete prohlédnout fotografie pořízené telefonem.

Integrovaný fotoaparát Motoroly V3 má maximální rozlišení VGA. Objektiv je umístěný na horní části přední strany telefonu. Fotografovat lze s otevřeným i zavřeným telefonem, v druhém případě lze obraz kontrolovat na vnějším displeji. V tomto případě displej poměrně pomalu překresluje, pro pořízení autoportrétu to ale stačí. Na hlavním displeji je obraz perfektní, při odeslání fotografií do počítače to již taková sláva není. Kvalita fotografií je průměrná, což můžete sami posoudit v druhé části recenze.

Fotoaparát má čtyřnásobné přiblížení ve dvou krocích, jedná se ale jen o výřez. Nastavit lze jas, expozici, vyvážení bílé a tón uzávěrky. V tomto případě může telefon i mlčet. Vedle VGA rozlišení jsou k dispozici i dvě další, vhodné pro multimediální zprávy. Telefon neumí nahrávat video, tuto funkci budou mít až novější modely V547, E550, nebo například V620. Je ale možné, že novější firmware umožní nahrávání videí i u tohoto modelu. Přehrávat videa již telefon umí.

Motorola V3 má Javu MIDP 2.0. V testovaném vzorku bylo nahráno pět aplikací. Tři hry: Biliár, Golf a přeskakování kamenů. Dále byl v telefonu jakýsi 3D telefonní seznam, kterému jsme ale nepřišli jak na kloub, tak na chuť a aplikace Slideshow, která může zobrazovat fotografie nahrané v telefonu a může běžet i na pozadí.

Z praktických funkcí má telefon kalendář s měsíčním a týdenním náhledem. Týden u kalendáře začíná korektně pondělkem a nastavit lze, jaký pohled se má zobrazovat primárně – měsíční nebo týdenní. Upozornění na událost může být s opakováním. V telefonu je i budík, který se vzbudí i u vypnutého telefonu, kalkulačka s pamětí a hlasový zápisník.

Sečteno a podtrženo

Motorola V3 Razr je stylový mobil nejvyšší třídy. Má výjimečný design, je vyroben z vybraných materiálů a má i slušnou výbavu. Kvůli té si ho ale asi nikdo pořizovat nebude. Až na pár detailů totiž stejné funkce nabízí i Motorola V600, která je ale více jak o polovinu levnější.

„Žiletka“ bude stát 21 000 Kč, což je doporučená maloobchodní cena. Je ale málo pravděpodobné, že hned od počátku půjde cena výrazně dolů, jako u jiných telefonů na trhu. Je totiž možné, že telefonů bude nedostatek.

Konkurentů tento luxusní mobil moc nemá. Ve stejné cenové třídě jen Sony Ericsson S700i a Nokii 8910i, která je ale už spíš výběhový typ. Z uvedené trojice je Motorola rozhodně nejzajímavější, i když Sony Ericsson má megapixelový fotoaparát a ještě lepší displej.