Motorola V3 – luxus ve výjimečném balení (premiéra)

Motorole již jako prestižní model nestačí populární V600, a proto přichystala ještě něco mnohem luxusnějšího. Model V3 sice po stránce výbavy nepřináší nic výjimečného, ale svým vzhledem určitě vzbudí mnoho emocí. Telefon byl představen dnes v noci středoevropského času na prezentaci v americkém Rosemontu.

Těžko soudit, jestli je telefon krásný, nebo ne. To záleží na vkusu. V každém případě je ale výjimečný a výrazný. Motorola V3 je velmi tenká, v pase má jen 14,5 milimetru. Na druhou stranu je hodně široká, takže vypadá jako tabatěrka. Rozměry telefonu jsou 98 x 53 x 14,5 milimetrů a jeho hmotnost je 98 gramů.

Z profilu je dobře vidět, že spodní část telefonu není stejně vysoká. Ve spodní části nahrazuje i horní kryt telefonu, který není stejně dlouhý, jako spodní část. Celkově je telefon hranatý, mírně zkosené boky a spodní část telefonu tento dojem zmírňují. Motorola si vyhrála s mnoha detaily, které si můžete prohlédnout na fotografiích. Výrobce předpokládá, že telefon si budou majitelé dávat především do náprsní kapsy. Poutko pro zavěšení telefonu na šňůrku je na boku kloubu telefonu.

Zpracování nové Motoroly je perfektní a to samé platí i o použitých materiálech. Přední strana telefonu je kovová, zbytek z kvalitního plastu. Kryt baterie sedí na telefonu jako přibitý a velmi pevná se nám zdála i konstrukce kloubu. Netradiční je úplně plochá klávesnice, která má ale rozměrná tlačítka a celkově jí musíme pochválit.

Nová Motorola V3 má dva barevné displeje. Vnější je velmi malý, ale má dobrý kontrast a je dobře čitelný. Pravděpodobně se jedná o CSTN displej (?) s rozlišením 96 x 80 obrazových bodů. Hlavní displej je obrovský a má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. S ohledem na poměr úhlopříčky a rozlišení sice není tak jemný jako u modelů V500 a V600, přesto patří mezi absolutní špičku. Oba displeje jsou sesynchronizované. Změní-li se tapeta na hlavním displeji, změní se i tapeta na displeji vnějším. Hlavní displej umí pravděpodobně zobrazit 260 000 barev, na první pohled to ale patrné není. Některé zdroje pak uvádějí počet zobrazených barev 65 000 a k tomuto údaji se přikláníme i my.

Motorola V3 má integrovaný fotoaparát, jehož čočka se nachází nad vnějším displejem. Fotografovat lze i se zavřeným telefonem,obraz je pak vidět na vnějším displeji. Maximální rozlišení fotoaparátu je 640 x 480 obrazových bodů. Nová Motorola by měla umožnit i nahrávání krátkých videosekvencí.

Výbava telefonu se nikterak neliší od výbavy modelu V600. Telefon má Bluetooth, je čtyřpásmový a jeho celková paměť je přibližně 6 MB. Stejné je i menu, jen díky možnosti nahrání nových tematických balíčků lze vzhled menu změnit, jak můžete sami posoudit na fotografiích.

Nová Motorola V3 se začne prodávat na podzim letošního roku. Nebude to telefon pro každého, čemuž bude odpovídat i cena. Ta by se měla pohybovat okolo 20 000 Kč. Za tyto peníze lze jistě koupit mnohem lépe vybavené přístroje, to ale novince vůbec vadit nebude. Jí si zákazníci vyberou kvůli výjimečnému vzhledu a konstrukci. A tak to i výrobce zamýšlel.