Motorola v280 – supertenký mobil za cenu běžné konfekce

Po velkém úspěchu Motoroly V3 Razr chystá výrobce několik modelů, které na něj přímo navazují. Mezi véčky to bude jeho vylepšená verze V3i a výborně vybavená verze pro sítě třetí generace V3x. Mezi telefony klasické koncepce pak model V8 Slvr a dva levnější modely V280 a V270.

Luxus za běžné ceny

Jestliže Motorola V3 Razr se začala prodávat za velmi vysokou sumu – přes 20 000 Kč, tak u nových modelů to bude mnohem méně. Luxusnější Motorola V8 Slvr by neměla při zahájení prodeje překročit sumu 10 000 Kč a dvě další novinky V280 a V270 budou ještě výrazně levnější. Lépe vybavený model V280 by měl stát zhruba 6 000 Kč, model V270 pak asi ještě o 1 000 Kč méně. Proč jsou novinky o tolik levnější, než původní cena Razru? Protože Razr už dávno není luxusním zbožím a jeho cena se dnes propadla na 7 990 Kč a jako dotovaný stojí dnes ještě mnohem méně.

Tenký a ještě tenčí

Design nové Motoroly V280 zjevně vychází z Razru. Není ale doveden k takové dokonalosti, například klávesnice není leptaná, ač na první pohled tak vypadá. Levnější model V270 pak vypadá skoro stejně, ale jeho klávesnice už tu z Razru jen imituje. Jinak se ale v obou případech jedná o stylové mobily. Dominantním prvkem je štíhlý pas. Oba modely mají tloušťku jen 11 mm, tedy téměř jeden jediný centimetr. Tenčí telefon na trhu nenajdeme.

Dobrá klávesnice

Oproti Razru nebo i modelu V8 Slvr není celý kryt telefonu kovový, přesto je zpracování telefonu příkladné a i použité materiály snesou nejpřísnější měřítka. Telefon je poměrně malý: 113 x 49 x 11 milimetrů, i lehký: 85 gramů. USB konektor, který nahrazuje běžný systémový konektor, není ve spodní části telefonu, ale na jeho pravém boku. Pochválit musíme klávesnici na které se dobře píší SMS. Výhrady pak nemáme ani k čtyřsměrnému ovládacímu kříži s potvrzovací klávesou uprostřed.



Porovnání s modelem V8 Slvr.

Slabší displej

Displej telefonu je jiný, než u většiny vyšších modelů výrobce – počínaje modelem V300 a konče například modelem V8 Slvr. Displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a je na první pohled o něco horší, než právě displej u vyšších modelů výrobce. Nejenže má menší rozlišení, ale nemá ani tak jemný rastr. Displej ale není špatný, ve své třídě patří k lepšímu průměru. Samozřejmě je aktivní a pravděpodobně dokáže zobrazit 260 000 barev, i když některé zdroje uvádějí jen 65 000 barev. Na první pohled jsme to nepoznali.



Porovnání s Nokií 6681.

Něco chybí, jiné je navíc

Výbava Motoroly V280 je poměrně bohatá, ale mezi špičku tento mobil patřit nebude a ani takové ambice nemá. Ve své podstatě je výbava přístroje stejná, jakou se může pochlubit dobře známé véčko Motorola V600. Takže nechybí Bluetooth, VGA fotoaparát, podpora MP3, GPRS třídy 10, schopnost nahrávat krátké videosekvence, Java MIDP 2.0, podpora MMS a další běžné funkce. Navíc telefon podporuje funkci Push to Talk.

O přítomnosti EDGE se informace rozcházejí a nám se jeho podporu nepodařilo u testovaného telefonu ověřit. Celková paměť telefonu je 5 MB a nelze jí rozšířit pomocí paměťových karet. Ty podporuje až vyšší model V8 Slvr. Pro doplnění uveďme, že jednodušší model V270 nemá integrovaný fotoaparát a Bluetooth a má také jinak provedenou klávesnici. Jinak je výbava mobilu stejná. Menu u obou modelů pak kopíruje současné modely výrobce, rozdíly jsou jen kosmetické.

Bude novinka úspěšná?

Motorola V280 je atraktivní mobil klasické koncepce se zajímavým designem, kterému vévodí extrémně malá tloušťka přístroje. Pokud se potvrdí předpokládaná cena okolo 6 000 Kč včetně DPH, může být tento model velmi úspěšný, i když takových úspěchů jako žiletka (V3 Razr) asi nedosáhne. Konkurence je ve střední třídě nyní obrovská a právě design je jedním z rozhodujících faktorů úspěchu. Možná důležitější, než široký seznam výbavy.