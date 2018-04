Motorola V230 - levné véčko s EDGE

Motorola na veletrhu představila jednoduší verzi svého véčka V235, které představila již na kongresu 3GSM v Cannes. Motorola V230 má stejné parametry jako model V235, chybí ji však integrovaný fotoaparát. Nová Motorola V230 by měla být nástupcem modelu V180.

Telefon je ve své třídě zajímavý podporou datových přenosů EDGE třídy 10. Datové přenosy GPRS jsou také třídy 10. Motorola V230 má dva displeje. Hlavní displej je barevný pasivní s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Hlavní displej dokáže zobrazit 65 000 barev. Vnější displej je monochromatický.

Motorola V230.

Telefon podporuje službu Push to Talk a jako vyzváněcí melodie je možné použít skladbu ve formátu MP3 nebo AAC. Telefon podporuje Javu MIDP 2.0, multimediální zprávy MMS a má klient pro Instant Messaging. Nechybí hlasitý odposlech. Telefon je vybaven technologií SCREEN3, která umožňuje zobrazovaní novinek, počasí, informací ze sportu přímo na displej bez nutnosti spuštění wapového prohlížeče. Telefon nemá infračervený port.

Rozměry telefonu by měly být shodné s rozměry Motoroly V235. Motorola V235 měří na výšku 86 milimetrů, na šířku 46 milimetrů a je silná 24 milimetrů. Hmotnost nové Motoroly by se měla pohybovat okolo 95 gramů. Hlavní devízou nové Motoroly V230 by měla být nízká cena, která by měla být na úrovni modelu V180. Telefon se začne prodávat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.