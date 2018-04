Motorola V220 - suverénně nejlevnější véčko s fotoaparátem (recenze)

Motorola po modelech vyšší třídy V300, V500 a V600 připravila dvojici véček, které spadají do nižší střední třídy. Motorola V220 spolu s modelem V180 nabízí protipól ke klasicky koncipovaným modelům C650 a C380. Nová véčka nabízí za málo peněz docela dost muziky a zejména testovaný model V220 může soupeřit i s některými modely patřící o třídu výše. Do té však nová Motorola nepatří použitým pasivním hlavním displejem a také svojí hmotností. Zpracováním i vzhledem nového véčka však za konkurenci nezaostává. Do vyšší třídy nepatří Motorola V220 především díky velmi příznivé ceně.

Vzhled - stříbrná barva a zrcátko

Nové véčko od Motoroly se nabízí v jediném barevném provedení - stříbrném. Čelu zavřeného telefonu dominuje černě orámovaný vnější monochromatický displej a nad ním umístěné logo výrobce. Dalším výrazným prvkem je zrcátko obepínající čočku fotoaparátu umístěnou pod vnějším displejem. Zrcátko spíše plní funkci estetického prvku, jelikož obraz v něm je značně deformovaný a slouží tedy pouze k orientační kontrole při pořizování autoportrétů. Není ho tedy možné použít k případnému překontrolování make-upu, to by nemuselo dopadnout dobře. Na zadní části telefonu je umístěný reproduktor vyzvánění, na vrchu telefonu je očko pro poutko. Na bocích telefonu se nacházejí funkční tlačítka. Nad funkčními tlačítky na levém boku je umístěný konektor mini USB, který je krytý gumovou záslepkou. Ve spodu telefonu je konektor pro napájení a konektor handsfree.

Po rozevření telefonu se naskýtá pohled na tradičně rozvrženou klávesnici a navigační a ovládací prvky telefonu. Klávesnice je podsvícená jasně světle modře. Okolo hlavního displeje je plocha tvořená zrcadlící se obrubou s názvem výrobce. Celkově nové véčko V220 působí svěžím dojmem, které podtrhuje příkladné zpracování. Kvalita použitých materiálů je ale u korejské konkurence lepší. Novinka od Motoroly je vzhledem ke svým rozměrům poměrně těžká - rovných 100 gramů. To má nejvíce na svědomí použitá baterie, která však telefonu propůjčuje nadprůměrnou výdrž. Rozměry nového véčka jsou 85,5 x 44 x 24 milimetrů.

Displej - malý a pasivní

Fotogalerii displejů naleznete zde.

Motorola V220 má stejný hlavní displej jako nižší model V180, nebo klasicky koncipované modely C380 a C650. Displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 536 barev. Hlavní displej je pasivní, což limituje jeho zobrazovací možnosti. Přesto je i na přímém slunečním světle poměrně dobře čitelný. Druhý venkovní displej je monochromatický a zobrazuje pouze základní údaje a čas.

Na hlavní displej lze uložit tapety a spořiče. Tapeta hlavního displeje prosvítá i pod jednotlivými položkami menu. Na hlavním displeji je možné nechat zobrazit hodiny v analogovém nebo přehlednějším digitálním provedení. Menu telefonu je možné zobrazit v několika barevných provedeních. Displej Motoroly V220 nelze označit za propadák, přesto jeho zobrazení na míle zaostává za displeji vyšších modelů V300 nebo V600. S ohledem na cenu telefonu a konkurenci v dané třídě však patří mezi lepší průměr.

Baterie - neuvěřitelná výdrž

Motorola V220 používá baterii typu Li-Ion, u které výrobce neudává kapacitu. Podle údajů výrobce by měla nová Motorola vydržet na přijmu přes devět a půl dne, nebo přes pět hodin hovoru. V našem testu však při normálním používání vydržela necelých 13 dní a to opakovaně. Je to asi poprvé co výrobce své údaje poddimenzoval oproti skutečnosti. Nutno však podotknout že testovaná Motorola pochází z předsériové produkce, takže se výdrž u prodejních vzorků může lišit. Ale právě u předsériových telefonů tomu bývá přesně naopak. Většinou vydrží sotva dva dny.

Po prvním testu jsme této výdrži nemohli uvěřit, telefony od Motoroly naopak většinou trpí podprůměrnou výdrží. Další pokusy ale tento výsledek potvrdily. Doufejme tedy, že Motorola zasáhla do "power managementu" svých telefonů a výbornou výdrží se pochlubí i následující modely.

Ovládání - klasika od Motoroly

Motorola V220 má stejné rozvržení ovládacích prvků jako vyšší modely V300 respektive V600. Alfanumerickou klávesnici s přehledně rozmístěnými klávesami doplňuje čtyřsměrné navigační tlačítko s tlačítkem uprostřed pro potvrzení. Navigační klávesu obklopují dvě kontextové klávesy, klávesa pro vstup do menu telefonu nebo pro vyvolání speciálních funkcí a klávesy se sluchátky pro příjem a ukončení hovoru. Všechny klávesy mají optimální zdvih a přes jejich provedení z tvrdého plastu je jejich ovládání pohodlné. Alfanumerickou klávesnici a funkční tlačítka doplňují tlačítka na boku telefonu. Na rozdíl od nižšího modelu V180 má Motorola V220 celkem čtyři boční tlačítka. Na levém boku se nachází dvě tlačítka regulace hlasitosti a pod nimi tlačítko pro které je možné zvolit vlastní funkci. Hodí se například pro aktivaci fotoaparátu a pořizování snímků. Tato klávesa také slouží pro aktivaci položek menu a pro přijetí a ukončení hovoru. Na pravém boku se nachází tlačítko pro hlasové ovládání.

Při zavřeném telefonu slouží tlačítka na levém boku pro přepínání profilů. Stejně jako je možné nastavit programovatelnou klávesu na levém boku telefonu, je možné přiřadit specifické funkce navigačnímu tlačítku v klidovém stavu a kontextovým klávesám. Na displeji v klidovém stavu na pozadí tapety je možné nechat zobrazit ikony jednotlivých funkcí přiřazených navigační klávese. Toto řešení je stejné jako u vyšších modelů výrobce. Hlavní menu telefonu je možné nechat zobrazit v matici 3 x 3 ikony nebo pomocí seznamu. Menu je možné zcela přeskládat a uspořádat. Možné je využít klávesové zkraty pro rychlý pohyb v menu telefonu.

Telefonování - nepohodlné vyhledávání

Telefonní seznam nové Motoroly V220 pojme rovnou tisícovku vícepoložkových kontaktů. Ke každému kontaktu je možné přiřadit až 12 telefonních čísel nebo e-mailových adres. Každé telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktu může mít vlastní vyzvánění, obrázek a hlasovou volbu. Nechybí nastavení zrychlené volby. Kontakt je možné také zařadit do některé ze skupin volajících. V telefonním seznamu je možné vyhledávat pouze podle prvního písmene, což je velmi nepraktické. V telefonním seznamu je možné zobrazit všechna telefonní čísla u každého kontaktu, nebo nechat zobrazit pouze jména a následně vybrat konkrétní číslo k němu přiřazené. U kontaktů s více čísly je možné také nastavit primární, tedy hlavní telefonní číslo. Telefonní seznam je možné seřadit podle jména, hlasové volby, zrychlené volby nebo e-mailové adresy. Kontakty je také možné zařadit do seznamu adresátů, který je pak možné využít při odesílání textových zpráv. Seznam ze SIM karty a z paměti telefonu se zobrazuje současně. Nechybí možnost využití klávesových zkratek. Telefon nabízí hlasitý odposlech. Kvalita reprodukovaného zvuku je velmi dobrá s aktivovaným odposlechem průměrná. Motorola V220 je třípásmová: 900/1800 a 1900 MHz.

Jak je u nových Motorol zvykem, nabízí i model V220 vyzvánění ve formátu MP3. Vyzvánění je tak velmi kvalitní a je možné jako vyzvánění nastavit fragment oblíbené písně. Pro vyzvánění ve formátu MIDI je připraven MotoMixer, který dovolí jednoduchou editaci vybraných melodií. Vyzvánění je dostatečně hlasité a jeho reprodukce kvalitní.

Zprávy - iTAP s diakritikou

Motorola V220 podporuje dlouhé textové zprávy - až 450 znaků. Počet zbývajících znaků ze zobrazuje v pravém horním okraji displeje. Při psaní i čtení se na displej vejdou čtyři řádky textu. Véčko V220 používá, stejně jako ostatní Motoroly, prediktivní vkládání textu iTAP. Tento systém, než se telefon naučí nová slova, může působit na nepřipraveného uživatele trochu chaoticky. Pokud je zpráva napsána s diakritikou, je tak také odeslána. Psát bez diakritiky je možné pomocí vyhledávání slov iTAP bez diakritiky nebo psaním bez iTAP. Telefon nabízí doručenky. Výrobce neuvádí kapacitu paměti na textové zprávy. Paměť však slouží pouze pro napsané zprávy a ne došlé. Došlé zprávy se ukládají na kartu SIM. Je možné nastavit automatické mazání starých zpráv v rozmezí tři dny staré, pět dnů staré, sedm dní staré, ponechat pět, 10 nebo 20 zpráv, nebo nastavit vlastní volbu ponechání až 99 zpráv. V telefonu nechybí přednastavené zprávy, které je možné přepsat a doplnit další. Trochu netradičně se v menu Ostatní, společně například s kalendářem, nachází SMS Chat.

Nové véčko nabízí pochopitelně také multimediální zprávy MMS do kterých je možné vložit vedle pořízené fotografie, obrázku nebo melodie i hlasový záznam a video. Multimediální zprávy mohou mít velikost až 100 kB a je možné pomocí nich odesílat i MP3 soubory. Motorola V220 nabízí rovněž klient pro Instant Messaging.

Data, Wap, připojení a synchronizace

Ukázky software Mobile PhoneTools pro práci s PC naleznete zde.

Nové véčko od Motoroly má podporu datových přenosů GPRS třídy 10. Tu je možné využít pro wapový prohlížeč 2.0 nebo pro připojení na internet. Telefon je možné snadno synchronizovat s osobním počítačem pomocí programu Mobile PhoneTools. Program také nabízí možnost jednoduchého stahování pořízených fotografií a nahrávání například tapet na displej, videa nebo MP3 vyzvánění. Tento program se však standardně s telefonem nedodává a ani jej není možné legálně a zdarma stáhnout. Program je nutné dokoupit zvlášť, stojí zhruba 700 Kč s daní. Motorola je vybavena mini USB konektorem a tak je ke spojení potřeba datový kabel. Infračerveným portem ani Bluetooth telefon, vzhledem ke své kategorii, vybaven není. Univerzální mini USB kabel není třeba kupovat originální, lze použít jakýkoliv kabel s uvedeným konektorem. Vestavěná sdílená paměť telefonu pro multimediální objekty je přibližně 1,2 MB.

Fotoaparát - pouze přehrávání videa

Ukázky pořízených fotografií naleznete ve druhé části recenze zde.

Ačkoli nová Motorola dokáže přehrávat videosoubory, integrovaný fotoaparát nahrávat videa nedokáže. Integrovaný fotoaparát má maximální rozlišení VGA, tedy 640 x 480 obrazových bodů. Snímky je možné s novým véčkem pořizovat ve velikostech MMS (160 X 120 obrazových bodů), střední (320 x 240 obrazových bodů) nebo v maximálním rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Fotoaparát má čtyřnásobné digitální přiblížení (výřez). Fotoaparát nového véčka je umístněn nepřehlédnutelně na vrchu zavřeného telefonu a jeho čočku obepíná zrcátko pro pořizování autoportrétů. To je však vypoulené a obraz v něm odražený je defermovaný. Když je telefon zavřený, není možné fotografie pořizovat.

Jako spoušť fotoaparátu může sloužit jak pravá kontextová klávesa, tak středové potvrzovací tlačítko uprostřed navigační klávesy, nebo takzvané chytré tlačítko na levém boku telefonu pod dvěma tlačítky ovládání hlasitosti. V nabídce funkcí fotoaparátu nechybí samospoušť a to buď s časovým intervalem pět, nebo 10 sekund. Fotoaparát nabízí možnost nastavení jedné z úrovně světelných podmínek - automaticky, slunečno, zamračeno, uvnitř (doma), uvnitř (kancelář) nebo noc. Lze vybrat také efekt pro pořízenou fotografii a to buď barevný, černobílý snímek, modrý filtr, efekt pojmenovaný jako starožitný, červený filtr a zelený filtr. Nastavit je možné i expozici v pěti krocích. Vybrat můžete také zvuk spouště. Například efekt šimpanz přiměje jinak letargické okolí k ostražitosti. Zvuk spouště je možné také zcela vypnout. Pro editaci pořízených fotografií je v telefonu předinstalovaná Java aplikace Foto Fun Pack 2, o které píšeme dále.

Kvalita fotografií odpovídá konkurenčním telefonům této třídy. Překvapením je, že Motorola V220 pořizuje kvalitnější snímky než vyšší modely výrobce V300 nebo V600. Nevýhodou nové Motoroly je příliš malá paměť do které se moc fotografií neuloží. Připočítáme-li k tomu několik vlastních uložených vyzvánění ve formátu MP3, tak se do telefonu vejde tak sedm až deset fotografií v plném rozlišení.

Další funkce - kalendář a Java

Nové véčko střední třídy od Motoroly nabízí poměrně slušnou porci dalších funkcí. Motorola V220 má přehledný kalendář s měsíčním nebo týdenním náhledem. Kalendář je možné nastavit, aby primárně zobrazoval buď měsíční nebo týdenní náhled, což je chytré řešení. Nastavit je možné rovněž v kolik hodin má začít den, aktivaci/deaktivaci připomenutí při vypnutém telefonu a automatické mazání upomínek v týdenních intervalech. Jedna upomínka v kalendáři může mít 59 znaků. Jednotlivé položky z kalendáře je možné opakovat denně, týdně, měsíčně, podle vybraného dne v týdnu, nebo měsíčně podle vybraného data. Položky je možné opakovat i ročně, což se hodí například pro svátky nebo narozeniny. Telefon má dále kalkulačku s převodníkem měn a budík. U budíku je možné zvolit vlastní melodii, název a také hlasitost buzení. Aby budík budil opakovaně, je nutné k jeho vypínání použít klávesu pro ukončení hovoru. Budík budí i při vypnutém telefonu.

Mezi rozšířené funkce telefonu lze jistě počítat podporu Javy. Motorola V220 podporuje Javu MIDP 2.0 a tak je možné nechat spuštěnou aplikaci na pozadí. Námi testovaná Motorola V220 měla předinstalovány dvě hry a jednu aplikaci. Hungry Fish je docela zábavná simulace ryby, která musí požírat menší soukmenovkyně aby mohla růst a požírat ryby větší. OpeItOut je hra založená na zabírání prostoru ve kterém se odráží míček. S přibývající obtížností je nutné se vypořádat s dalšími míčky, kterým se musíte vyhnout. Foto Fun Pack 2 je editor obrázků a fotografií. Do obrázků je možné přidávat různé „vtipné“ nosy, uši, pozadí atd. Obrázky je možné také různě deformovat. Vše je v tomto editoru předurčeno pro úpravu portrétů, které je možné odesílat ve zprávách MMS nebo přiřadit ke kontaktu.

Zhodnocení - nejlevnější véčko s fotoaparátem

Motorola, jako jeden ze stvořitelů této kategorie mobilních telefonů, véčka umí a tak ani nové modely nezůstávají pozadu za konkurenci. Přímým konkurentem nového modelu V220 by se mohl stát připravovaný Sony Ericsson Z500i, rovněž zatím neprodávaný model od LG L1100 a některé modely od Samsungu. Motorola však nasadila novince V220 příznivou cenu 5 990 Kč včetně DPH. Jiná véčka s fotoaparátem na našem trhu jsou minimálně o 3 000 Kč dražší.

Nová Motorola však neboduje pouze nízkou cenou, ale také na svoji kategorii bohatou nabídkou funkcí, nadprůměrnou výdrží, vyzváněním ve formátu MP3 a ve své třídě kvalitním integrovaným fotoaparátem. Plusem je také elegantní vzhled prostý výstřelků.

Jen průměrný je barevný displej, hloupé je vyhledávání v telefonním seznamu jen podle prvního písmene a trochu problematické je i prediktivní psaní iTAP, zejména milovníky SMS nepotěší háčky a čárky. I paměť telefonu by mohla být větší.