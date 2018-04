Motorola V220 - proč platit víc? (dojmy)

Motorola V220 byla oficiálně představena předminulý týden v polském Krakově spolu s modely V180 a V80. Ten druhý je luxusní otáčecí telefon, naopak Motorola V180 je modelu V220 velmi podobná. Jedná se ve své podstatě o dvojčata, jednodušší Motoroly V180 fotoaparát nemá, naopak model V220 jím disponuje. Obě dvě nová Véčka budou patřit na pomezí low-endu a střední třídy. Cenu telefonů lze zatím odhadovat, podle kusých sdělení výrobce by se u modelu V220 měla pohybovat okolo 6 000 Kč, což vcelku odpovídá podle zaváděcí ceny klasického modelu C550, který má zhruba stejnou výbavu, jako právě Motorola V220. Motorolu C550 začne tento měsíc prodávat T-Mobile a v předplacené sadě bude stát 6 499 Kč. To na obě nová véčka si ještě chvíli budeme muset počkat, jejich prodej by měl být zahájen na konci druhého čtvrtletí letošního roku, tedy asi zhruba na začátku prázdnin.

Motorola V220 je elegantní véčko s dvěma displeji a integrovaným fotoaparátem na vrchní straně telefonu. Fotoaparátu si všimnete hned na první pohled. Čočka objektivu je nenápadná, ale zrcátko ve tvaru kolečka je nepřehlédnutelné. Alespoň bude jednoduché pořizovat autoportréty. Testovaný vzorek Motoroly V220 byl celý stříbrný až na černou plochu okolo vnějšího displeje. Ten je jen monochromatický a má rozlišení 96 x 32 obrazových bodů. Displej je jasně modře podsvícený. Výhodou monochromatického displeje je jeho dobrá čitelnost i bez podsvícení. Zajímavější je však hlavní displej, který je barevný. Není to žádný obr, do horní části telefonu by se vešel mnohem větší displej. Jeho rozlišení je 128 x 128 obrazových bodů. Displej umí zobrazit 65 000 barev, ale je pasivní (CSTN). Kvalita displeje je průměrná - odpovídající cenové kategorii, do které bude telefon patřit. Displej je ale mnohem lepší, než displeje modelů C350, C450 a C550, které jsou mnohem menší a mají i výrazně nižší rozlišení.

Design nové Motoroly je možná na první pohled nevýrazný, je ale velmi elegantní a návrháře musíme pochválit i za ergonomické rozvržení ovládacích prvků. Klávesnice telefonu postrádá jakékoliv modní výstřelky, o to lépe se ale ovládá. Všechny klávesy jsou velké a s optimálním zdvihem. Pochvalu zaslouží i funkční tlačítka s ovládacím křížem uprostřed. Na levém boku jsou další tři tlačítka, na pravém jedno pro hlasové ovládání. Celkově tak klávesnice telefonu plně odpovídá klávesnici modelu V300. Zpracování testovaného - předprodejního vzorku bylo velmi dobré, Motorola si v poslední době dává záležet a po nepříliš pečlivém zpracování modelu T720 si na novější modely nemůžeme stěžovat.

Výbava telefonu je na kategorii, kam má zamířeno, velmi bohatá. Jedinou nevýhodou bude paměť telefonu, která je jen 1,5 MB. To nepotěší s ohledem na integrovaný VGA fotoaparát, podporu Java aplikací a možností do telefonu nahrávat obrázky a melodie. To lze jen přes kabel, jelikož telefon nedisponuje infraportem nebo Bluetooth. Kabel je ale standardní USB s minikonektorem, takže není nutné kupovat kabel od výrobce. Synchronizační software je ale u Motoroly placený. Až na zmíněnou paměť odpovídá výbava telefonu populárnímu modelu V300. Telefon tak podporuje MMS, umí přehrávat MP3 skladby jako vyzváněcí melodie a nabízí i mixážní program Motomixer. Telefon je čtyřpásmový (GSM: 800/900/1800/1900 MHz) a má i hlasitý odposlech. K telefonu bude možné získat vedle standardní baterie (600 mAh) i baterii se zvýšenou kapacitou (820 mAh). S "menší" baterií má telefon na příjmu vydržet až 130 hodin s "větší" baterií až 230 hodin. Podrobnou recenzi telefonu vám nabídneme, jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu.

Motorola V220 má integrovaný VGA fotoaparát. Je na přední straně telefonu a je nezvykle zarámovaný zrcátkem pro autoportréty. Zrcátko je velké a ve své podstatě dotváří design telefonu.

Na zadní straně telefonu je reproduktor pro vyzváněcí melodie. Standardní to výbava všech nových modelů Motoroly.

Telefon je poměrně malý a lehký. S tenkou baterií jsou parametry následující: 83,5 x 44 x 24 mm a 95 gramů. S větší baterií má Motorola V220 tyto rozměry a hmotnost: 83.5 x 44 x 22.2 mm a 105 gramů. Na fotografiích je telefon s tenkou baterií.

Vnější displej je pouze monochromatický. Je ale velmi dobře čitelný a to i bez podsvícení.

USB konektor je na levém boku telefonu, nad třemi klávesami pro ovládání hlasitosti a i pro rychlé vytáčení.

Testovaný vzorek byl velmi dobře zpracován, ačkoliv se jednalo jen o předprodejní vzorek. Kryt baterie držel na telefonu velmi dobře.

Zrcátko okolo čočky fotoaparátu je bohatě dimenzované a svůj účel plní velmi dobře. Pasivní barevný displej se svojí kvalitou nemůže rovnat displejům u modelů V300, V500 a V600. Ve své kategorii ale patří k lepšímu průměru.

Klávesnice telefonu je velmi pohodlná. Výrobce se již definitivně přiklonil k pozměněnému ovládání s potvrzovacím tlačítkem uprostřed ovládacího kříže.

Na pravém boku je tlačítko pro hlasové vytáčení. U otevřeného telefonu je zřejmé, že hlavní displej by mohl být mnohem větší. To by ale zvedlo cenu telefonu.

Ve spodní části telefonu jsou konektory pro nabíječku a HF sadu. Datový USB konektor je na levém boku telefonu.