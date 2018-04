Motorola V180 - low-endové véčko s ambicemi (dojmy)

Nejjednodušším modelem Motoroly představeným minulý týden v polském Krakově je model V180. Při prezentaci se výrobce chlubil, že právě od tohoto modelu si slibuje velké prodejní úspěchy. Proč? Na to je jednoduchá odpověď. Má být velmi levný. Mělo by se jednat o jedno z nejlevnějších véček na evropském trhu, přestože svou výbavou se telefon řadí spíš do střední třídy, než mezi low-endy. Asi jediné, co tomuto modelu chybí, je integrovaný fotoaparát. Ten bude nabízet o něco dražší model V220, který je jinak s tímto véčkem identický. Kdo touží po dobře vybaveném modelu za co nejnižší cenu, měl by si novou Motorolu V180 vzít do hledáčku. Do obchodu ale zatím spěchat nemusí, telefon se bude prodávat až na začátku letošních prázdnin a to ještě jen v případě, že Motorole její plány vyjdou. Předpokládaná cena telefonu je asi 150 USD, což je v přepočtu těsně nad 4 000 Kč.

Motorola v180 je na první pohled trochu nenápadné véčko, alespoň černostříbrná varianta na nás tak působila. Telefon ale má kompletně výměnné kryty, takže si jeho vzhled budete moci přizpůsobit podle chuti. Na fotografiích je vyobrazená pouze maketa, u které kryty sundávat nešlo, mohli jsme ale krátce vyzkoušet i reálný telefon, který nás překvapil solidním zpracováním. Díky prolisům na boku se telefon pohodlně otvírá i jen jednou rukou a jeho velikost je tak akorát. Ani velký, ani příliš malý. Klávesnice má standardní počet kláves a rozmístění funkčních tlačítek odpovídá modelu V300. Telefon nemá integrovanou anténu, to by ale nemělo vadit. Na to že se jedná o low-end překvapí, že je tento model čtyřpásmový. Na druhou stranu, většina uživatelů zrovna tuto funkci nikterak neocení.

Co ale většinu zákazníků potěší, je další výbava telefonu. Displej sice nepatří ke špičce, vnitřní je barevný (pravděpodobně STN 65 000 barev) a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Jeho kvalita je ale v předpokládané cenové kategorii nadprůměrná. Vyšší model V220 jej bezproblémů používá i pro fotoaparát. Výbava telefonu se nikterak výrazn neodlišuje od vyšších modelů značky. Nová Motorola V180 zvládá multimediální zprávy, umí polyfonní melodie včetně MIDI a MP3 skladeb a nabízí i mixážní program Motomixer. Nechybí Java MIDP 2.0, instant messaging a dokonce i hlasitý odposlech a připojení k počítači pomocí standardního USB kabelu. O něco slabší, než u vyšších modelů, je paměť telefonu, do které se vejde jen 1,5 MB dat. Co jsme vyskoušet nemohli, je funkce "síťového" hraní her přes GPRS a možnost nahrávání téměř všech multimédií do telefonu. Některé detaily však zatím výrobce nepředstavil, takže si budeme muset počkat na funkční vzorek telefonu. Předpokládáme, že by mohl být k dispozici na konci března a následně vám přineseme další informace o tomto zajímavém telefonu.

U nové Motoroly V180 se dají vyměnit přední i zadní kryty.

Motorola V180 rozhodně vypadá dražší, než kolik ve skutečnosti má stát. Nyní je jen otázkou, jestli se telefon opravdu začne prodávat v létě, jak tvrdí výrobce a jestli dodrží slibovanou cenu okolo 150 USD za nedotovaný telefon.

Boky telefonu jsou vyprofilované, takže se telefon velmi dobře otevírá. Stačí na to jen jedna ruka.

Na levém boku jsou dvě talačítka pro regulaci hlasitosti. Ve spod telefonu je konektor nabíječky a osobní HF sady.

Excentricky umístěné oko pro šňůrku je na horní straně telefonu, stejně jako konektor USB pro synchronizaci telefonu s počítačem. Jedná se o standardní mini USB konektor, takže není nutné kupovat speciální kabel.

Rozměry (87 x 48.5 x 23 mm) Motoroly V180 jsou přesně takové, aby se telefon dobře ovládal, ale přesto patřil spíš mezi mini véčka, než běžnou produkci. To samé pak platí o hmotnosti telefonu (80 gramů).

Jak přední, tak zadní kryt telefonu lze vyměnit. Testovaná maketa měla přední kryt černostříbrný, zadek telefonu byl celý stříbrný. Výběr barev ale bude mnohem pestřejší. Kryty jsou dobře zpracované, přední barevná část je lesklá, je tak pravděpodobné, že na ní budou zůstávat otisky prstů.

Vnitřek telefonu je celý černý a vzdáleně tak připomíná dnes již legendární Motorolu V60(i). Velikost kláves je optimální. To platí především o funkčních tlačítkách.

Motorola V180 a Motorola V220. Obě nová véčka od Motoroly mají pouze monochromatický vnější displej. Klávesnice obou telefonů jsou stejné, liší se jen tvar alfanumerických tlačítek.

Rozměry obou nových véček jsou velmi podobné, model V220 je, pravděpodobně kvůli integrovanému fotoaparátu, o něco silnější v pase. Oba modely ale patří spíš mezi menší telefony.