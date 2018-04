Motorola V180 bude mít EDGE!

Na právě probíhajícím veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas představila Motorola tři nové mobily. Model V815 je určen pro sítě CDMA a nás tedy příliš zajímat nemusí. Další novinkou je model V635, který jsme vám ale již podrobně představili v tomto článku včetně detailních fotografií.

Třetí novinkou je Motorola V186, což je dobře známý model V180 s podporou EDGE. Právě až na EDGE se oba telefony nikterak neliší a to jak po stránce výbavy, tak i vzhledu. EDGE by mělo být jen třídy 4 a telefon bude zatím dostupný jen v USA. Později by se ale měl začít prodávat i v Evropě. Cena by měla kopírovat cenu modelu V180, který se u nás nyní prodává za zhruba 4 500 Kč včetně DPH.

Recenzi Motoroly V180 najdete zde .

Motorola V635 se začne prodávat v Evropě zhruba od března a cena by neměla výrazně překročit hranici 10 000 Kč včetně DPH.

Další nové modely Motoroly jsme vám představili včera v samostatném článku.

Motorola V186 bude vypadat úplně stejně, jako model V180. Sám výrobce používá pro oba dva modely ty samé produktové snímky, na kterých je model V180.

Motorola V635 - oficiální fotografie.

Novinka pro CDMA - model V815.